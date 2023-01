Les footballeurs estoniens s’excusent pour la photo avec le manager de l’équipe nationale russe

Les joueurs ont été photographiés avec Valery Karpin lors d’un rassemblement pour célébrer le Nouvel An

Un groupe de footballeurs estoniens s’est excusé après la publication sur les réseaux sociaux d’une photo d’eux en train de dîner avec le manager de l’équipe nationale russe Valery Karpin.

L’image a été partagée sur Instagram par l’ancien défenseur international Andrei Stepanov et a présenté Karpin dans un restaurant aux côtés de stars du football passées et présentes, dont l’actuel capitaine de l’équipe nationale estonienne Konstantin Vassiljev.

“Une entreprise, 10 amis, 100 souvenirs, 1000 jeux. Fête du Nouvel An inoubliable », lisez la légende de l’image, qui a été publiée le 31 décembre et est étiquetée comme ayant été prise à Tallinn.

Les joueurs estoniens ont été critiqués par certains fans qui ont affirmé que socialiser avec Karpin était “inacceptable” compte tenu du conflit en Ukraine. Le ministre de la Culture, Piret Hartman, a également soutenu que les Estoniens devraient faire “tout [they] ne peut pas soutenir l’agresseur », selon le média national ERR.

Lire la suite Les patrons du football bosniaque retardent la décision sur le match contre la Russie

L’association estonienne de football a répondu en présentant des excuses au nom de Vassiljev, son coéquipier Sergei Zenyov et l’entraîneur adjoint Andres Oper à “Tous ceux dont les sentiments ont été blessés par notre dîner et la publication d’une photo de celui-ci sur les réseaux sociaux.”

“Notre conversation n’a porté que sur le football, nous n’avons pas parlé de politique ou de guerre”, a ajouté la déclaration, partagée par ERR. « Notre position concernant la guerre a toujours été la même – rien ne la justifie. Nous avons toujours défendu l’Estonie sur et en dehors du terrain de football, et nous continuerons à le faire.

Le président estonien de la FA, Aivar Pohlak, avait auparavant été plus compréhensif pour la photo, déclarant aux médias locaux que « Sur le plan humain, il est de notre devoir non seulement de faire preuve de compassion et d’aider ceux qui souffrent, mais aussi de penser à ne pas perdre les droits fondamentaux de l’homme, y compris le droit de connaître des personnes aux mentalités différentes et le droit de les rencontrer. ”

LIRE LA SUITE: Inutile de “combattre” la langue ou la culture russe – président de l’UE

Karpin, 53 ans, est né à Narva et possède la nationalité estonienne ainsi que la nationalité russe. Il a été nommé manager de l’équipe nationale russe en 2021 et entraîne l’équipe du club de Rostov en Premier League russe.

Karpin a joué pour le SK Tallinna Sport au début de sa carrière, avant de rejoindre les géants russes du CSKA Moscou et du Spartak Moscou, puis de jouer dans des équipes espagnoles telles que le Celta Vigo et la Real Sociedad. Karpin a remporté 72 sélections pour l’équipe nationale russe au cours de sa carrière.