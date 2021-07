Les footballeurs de la PREMIER League auraient été invités à supprimer l’application NHS Covid par crainte que la pingdémie ne fasse échouer leur saison.

Les managers auraient dit aux joueurs de supprimer l’application, craignant que des équipes entières ne soient obligées de s’isoler si l’un d’eux attrape Covid.

Les joueurs de Premier League supprimeraient l’application Covid au milieu des craintes de pingdémie Crédit : Getty

Les joueurs avec l’application sont susceptibles de recevoir un « ping » sur leur téléphone si un coéquipier est testé positif pour le virus.

Un club de l’EFL aurait eu un groupe de joueurs à deux chiffres contraints de se mettre en quarantaine à la suite du fait que trois de leurs coéquipiers avaient Covid.

Sportsmail rapporte que les managers et le personnel du club ont encouragé leurs joueurs à supprimer l’application, suggérant que c’est la meilleure chose à faire pour éviter de perdre des joueurs.

Certains footballeurs, de la Premier League à la League Two, auraient supprimé l’application afin de pouvoir continuer à jouer si un collègue s’isole.

D’autres passent simplement un test lorsqu’ils ont été en contact avec une personne positive – et continuent à jouer si leurs résultats sont négatifs.

Cela survient après que près de 700 000 personnes utilisant le service ont été invitées à s’isoler au cours de la deuxième semaine de ce mois.

Des milliers de Britanniques sont invités à s’isoler via l’application NHS Crédit : PA

Le chaos a laissé les services d’ambulance au bord du gouffre la semaine dernière alors que 1 000 employés du NHS ont été contraints de s’isoler et de s’absenter du travail.

Et les pubs, les usines et les aéroports ont également été frappés d’isolements inutiles de personnel au cours du mois dernier.

Boris Johnson a promis cette semaine de mettre fin aux règles d’auto-isolement pingdémique le 16 août.

Cela signifie qu’à partir de cette date, les Britanniques entièrement vaccinés qui sont avertis pour avoir été en contact avec un cas positif pourront passer un test à la place.

Boris a déclaré: « Le 16 août est fixé, il n’a jamais été question de date de révision.

« Je suis très heureux qu’il s’agisse d’un pays qui compte désormais la plus forte proportion d’adultes vaccinés de tous les pays du monde.

« Cela nous permet de faire le progrès économique que nous sommes. Vous voyez le nombre d’emplois augmenter.

« Il est clair que si nous sommes raisonnables et que nous continuons à adopter une approche prudente, nous pouvons assister à une très, très forte reprise.

« Le reste de cette année, il y aura encore des obstacles sur la route, mais je pense que vous verrez une histoire de reprise économique régulière et peut-être aussi une reprise économique assez rapide. »

L’application NHS n’est pas obligatoire, bien qu’un message texte à isoler du système Test and Trace soit une obligation.

Un certain nombre de clubs de Premier League et d’EFL ont vu leurs pré-saisons perturbées par les épidémies de Covid et beaucoup pensent que l’application est inutile car les joueurs sont testés si régulièrement.

The Sun Online a contacté la Football Association et l’EFL pour commentaires.