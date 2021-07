Les footballeurs brésiliens se moquent de l’Argentine après l’élimination des Jeux olympiques

Richarlison était l’un des nombreux joueurs brésiliens à commenter la sortie de l’Argentine. Swen Pfortner/Getty Images

Les joueurs brésiliens se sont moqués de l’équipe nationale de football argentine après leur élimination des Jeux Olympiques.

L’Argentine devait battre l’Espagne pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, mais nul 1-1 mercredi pour terminer troisième du groupe C.

Champion olympique en titre Le Brésil avait battu l’Arabie saoudite 3-1 plus tôt dans la journée pour progresser en tant que vainqueur du Groupe D et affrontera l’Égypte en huit derniers.

Un groupe de joueurs brésiliens s’est présenté au stade de Saitama pour assister à la rencontre entre leurs rivaux argentin et espagnol et se sont réjouis du résultat.

Douglas Luiz d’Aston Villa téléchargé une vidéo sur les stories Instagram dans lequel lui et ses coéquipiers Richarlison, Reinier et Matheus Cunha sont tous vus sourire et saluer tout en regardant le match se dérouler avec la légende : « Au revoir petits frères ».

Luiz et Richarlison faisaient partie de l’équipe du Brésil qui a perdu 1-0 contre l’Argentine lors de la finale de la Copa America le 10 juillet au stade Maracana.

La victoire à Rio a donné à l’Argentine son premier titre majeur en 28 ans et a vu le capitaine Lionel Messi décrocher son premier titre majeur avec l’équipe nationale après quatre tentatives infructueuses.

L’Argentine a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2008 avec Messi dans cette équipe, mais n’a pas atteint le podium depuis.