Les Foo Fighters se retirent du festival après le scandale Dave Grohl

Foo Fighters a mis fin à sa tournée en tête d’affiche au Soundside Music Festival, quelques jours seulement avant le festival du Connecticut ce week-end.

Le groupe de rock lauréat d’un Grammy devait monter sur scène dimanche à Seaside Park, mais a écrit jeudi sur Instagram qu’il « n’apparaîtra plus » à l’événement de Bridgeport. La missive n’a pas partagé d’informations supplémentaires sur la décision.

Les représentants des Foo Fighters n’ont fourni aucun commentaire supplémentaire au Times jeudi. Soundside Music Festival, qui republié l’avis des Foo Fighters, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

Jack White et Greta Van Fleet co-titreront et reprendront le spot des Foo Fighters, Soundside annoncé Jeudi. Le remaniement de dernière minute intervient un mois après que Soundside a ajouté Bleachers de Jack Antonoff à la programmation, en remplacement de Queens of the Stone Age, qui avait abandonné en invoquant des problèmes de santé pour le chanteur Josh Homme.

Notamment, Foo Fighters s’est retiré de son concert à Soundside quelques semaines seulement après que le leader Dave Grohl ait suscité une controverse sur sa vie personnelle. Le rockeur a été honnête à propos de son infidélité, révélant dans un Publication Instagram du 10 septembre qu’il avait accueilli une petite fille avec une femme qui n’est pas sa femme, Jordyn Blum. L’enfant est « né hors de mon mariage », a-t-il déclaré.

«J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle», a-t-il déclaré. « J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et leur pardon. »

La révélation de Grohl est devenue virale et a fait des étincelles spéculations et rapports à propos de la mère de sa fille nouveau-née et du état de son mariage à Blum, qu’il a épousé en 2003. Grohl et Blum partagent trois enfants. Il était auparavant marié à Jennifer Youngblood, mais ce mariage a échoué en 1997 après trois ans en raison de son infidélité.

La présence du groupe au festival était censée couronner sa tournée Everything or Nothing At All, sa première tournée sans le batteur Taylor Hawkins, décédé en 2022. Les Foo Fighters ont donné quatre concerts en Californie le mois dernier, dont deux concerts au BMO Stadium de Los Angeles.

La tournée du groupe s’est terminée le 18 août au T-Mobile Park de Seattle.

On ne sait pas si le scandale de Grohl joue un rôle dans la décision Soundside, mais il convient de noter que ni Grohl ni Foo Fighters n’ont posté sur les réseaux sociaux depuis la petite bombe – à l’exception de l’annulation de Soundside. Grohl a demandé plus tôt ce mois-ci à ses fans et à ses abonnés de faire attention à sa vie privée.

« Nous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants impliqués alors que nous avançons ensemble », a-t-il écrit.