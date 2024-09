Les Foo Fighters prennent une « pause indéfinie » alors que Dave Grohl s’efforce de « regagner la confiance de la famille » au milieu d’une petite bombe

Les Foo Fighters seraient sur le point de prendre une pause indéfinie suite à l’aveu récent du leader Dave Grohl d’avoir eu un enfant en dehors de son mariage.

Le groupe a brusquement annulé sa participation au Soundside Music Festival de ce week-end à Bridgeport, dans le Connecticut, avec seulement trois jours de préavis.

« Il veut rester à la maison et se concentrer sur la reconquête de la confiance de sa famille. Être sur la route n’est la meilleure chose pour aucun d’entre eux en ce moment. »

Des sources proches du groupe ont révélé les raisons de cette interruption, une source déclarant au Sun : « Cela a été des années mouvementées, avec la perte de leur meilleur ami, le batteur Taylor Hawkins, la mort de la mère de Dave et maintenant la naissance de son nouvel enfant.

L’annulation fait suite à la révélation choquante de Grohl plus tôt ce mois-ci selon laquelle il avait accueilli une petite fille avec une femme anonyme, bien qu’il soit marié à Jordyn Blum depuis 2003.

Une déclaration sur les réseaux sociaux disait : « Les Foo Fighters n’apparaîtront plus au Soundside Music Festival de ce week-end. Veuillez consulter le site Web du festival pour plus d’informations. »

Le leader de 55 ans serait déterminé à regagner la confiance de sa famille, quitte à suspendre les activités du groupe.

Grohl a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux le 10 septembre, déclarant : « Je suis récemment devenu père d’une nouvelle petite fille, née hors de mon mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. »

Il a ajouté : « J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon. »

Ce n’est pas la première fois que Grohl admet son infidélité. Dans une interview accordée au Guardian en 2007, il a avoué avoir trompé sa première femme, Jennifer Leigh Youngblood, dont il a divorcé en 1997.