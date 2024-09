Les Foo Fighters font une pause après le scandale du bébé du leader Dave Grohl

Les Foo Fighters auraient pris une « pause » après que leur leader Dave Grohl ait révélé qu’il avait accueilli un bébé avec une maîtresse.

« Il veut être à la maison et se concentrer sur regagner la confiance de sa famille », a déclaré une source. a déclaré au US Sun Samedi.

« Être sur la route n’est la meilleure chose pour aucun d’entre eux en ce moment. J’ai l’impression qu’une pause est la meilleure chose pour eux collectivement.

La source a expliqué que les membres du groupe de Grohl doivent également passer du temps avec leurs familles et « se concentrer sur le regroupement ».

« Ces dernières années ont été mouvementées, avec la perte de leur meilleur ami, le batteur Taylor Hawkins. [in March 2022]la mort de la mère de Dave et maintenant la naissance de son nouvel enfant », a ajouté la source.

Les représentants des Foo Fighters n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le rapport intervient après que le groupe de rock a annulé de manière inattendue sa participation au Soundside Music Festival dans le Connecticut.

Le festival, qui devait avoir lieu samedi et dimanche, aurait été la première représentation du groupe depuis l’annonce explosive de Grohl au début du mois.

Le chanteur de 55 ans a déclaré à ses partisans qu’il avait accueilli une fille en dehors de son mariage avec sa femme Jordyn Blum et qu’il prévoyait « d’être un parent aimant et solidaire » pour le nouveau bébé.

Grohl a ajouté dans sa déclaration qu’il aime sa femme et leurs trois filles, Violet, 18 ans, Harper, 15 ans et Ophelia, 10 ans, et qu’il travaillait pour « regagner leur confiance et gagner leur pardon ».

Blum, qui a épousé la rock star en août 2003, a depuis été aperçue sans son alliance.

Les Foo Fighters avaient déjà pris une brève pause en 2022 lorsque Hawkins est décédé dans sa chambre d’hôtel avant un concert prévu en Colombie.

Le batteur, âgé de 50 ans, aurait avait un cœur hypertrophiéce qui a potentiellement conduit à un arrêt cardiaque. Il a également été rapporté que au moins 10 drogues différentes ont été trouvées dans son système.

Suite au drame, les Foo Fighters annulé leur tournée mondiale avant de révéler qu’ils continueraient à se produire en décembre de la même année.