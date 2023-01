Les Foo Fighters continueront en tant que groupe après la mort de Taylor Hawkins

Les Foo Fighters ont annoncé qu’ils continueraient en tant que groupe après la mort de leur batteur Taylor Hawkins en mars de l’année dernière.

Dans une publication Instagram, le groupe de rock a déclaré alors qu’ils réfléchissaient à 2022 “l’année la plus difficile et la plus tragique que notre groupe ait jamais connue”, on leur a rappelé à quel point ils étaient reconnaissants pour “les personnes que nous aimons et chérissons le plus, et pour le des êtres chers qui ne sont plus avec nous ».

Ils ont dit qu’ils verraient des fans “bientôt”, mais qu’ils “allaient être un groupe différent à l’avenir” sans Hawkins.

Le message disait: «Les Foo Fighters ont été formés il y a 27 ans pour représenter le pouvoir de guérison de la musique et une continuation de la vie.

“Et au cours des 27 dernières années, nos fans ont construit une communauté mondiale, un système de soutien dévoué qui nous a tous aidés à traverser ensemble les moments les plus sombres.

“Un lieu pour partager nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs, et pour se joindre à un chœur de vie ensemble à travers la musique.”

Ils ont également rendu hommage à Hawkins, qui a enregistré huit albums studio avec le groupe, en tant que membre essentiel de Foo Fighters et de son évolution.

“Sans Taylor, nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions – et sans Taylor, nous savons que nous allons être un groupe différent à l’avenir”, ont-ils déclaré.

“Nous savons aussi que vous, les fans, comptiez autant pour Taylor qu’il signifiait pour vous. Et nous savons que lorsque nous vous reverrons – et nous le reverrons bientôt – il sera là en esprit avec nous tous tous les soirs.

Hawkins, qui avait auparavant été batteur en tournée pour Sass Jordan et Alanis Morissette, ainsi que le batteur du groupe Sylvia, a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2021 en tant que membre de Foo Fighters.

En 2005, il a été élu “Meilleur batteur de rock” par le magazine de batterie britannique Rhythm.

Sa mort à l’âge de 50 ans à Bogotá, en Colombie, en 2022, a choqué le monde de la musique avec des hommages venant entre autres de Sir Mick Jagger, Sir Elton John, du batteur Queen Roger Taylor, Miley Cyrus et Liam Gallagher.

Dans un communiqué, après la mort du batteur, le groupe a déclaré : « La famille Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours.

Le soir de la mort de Hawkins, Foo Fighters devait se produire au festival Estéreo Picnic à Bogotá dans le cadre de leur tournée sud-américaine.

Au lieu de cela, la scène s’est transformée en une veillée aux chandelles pour Hawkins.

Aucune cause de décès n’a été annoncée, mais un rapport de toxicologie a montré des traces de 10 substances dans le corps de Hawkins, notamment des opioïdes, de la marijuana et des antidépresseurs.

En septembre de l’année dernière, deux concerts ont été organisés en hommage à Hawkins : un au stade de Wembley à Londres et un autre au Kia Forum à Inglewood, en Californie.

Parmi ceux qui ont joué aux côtés des Foo Fighters, il y avait Sir Paul McCartney, Nile Rodgers, Queen, Alanis Morissette et Mark Ronson.