Les Foo Fighters annulent leur apparition au Soundside et sont remplacés par Jack White

Les Foo Fighters ont annulé leur participation au Soundside Music Festival de Bridgeport, dans le Connecticut, quelques jours seulement avant le début de l’événement. Heureusement, les organisateurs ont trouvé un remplaçant de dernière minute en la personne de Jack White.

Aucune raison précise n’a été donnée pour l’annulation du concert des Foo Fighters, mais le chanteur Dave Grohl a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il était récemment devenu père d’une « petite fille, née hors mariage ». Le groupe devait être la tête d’affiche du festival le dimanche 29 septembre.

White sera présent dimanche soir sur le plateau des Foo Fighters. De plus, Greta Van Fleet a été ajoutée à la programmation du dimanche de Soundside. Parmi les autres artistes confirmés ce jour-là, on trouve Bleachers, Norah Jones, Gregory Alan Isakov et Hurray for the Riff Raff. Queens of the Stone Age avait auparavant annulé sa prestation prévue dimanche en raison des problèmes de santé du leader Josh Homme.

La programmation du samedi comprend Noah Kahan en tête d’affiche, ainsi que Fleet Foxes, Grace Potter, Goo Goo Dolls, Boyz II Men, Thee Sacred Souls, Christone « Kingfish « Ingram, et bien d’autres.

Les laissez-passer d’une journée et de deux jours pour le Soundside Music Festival sont actuellement en vente ici.