Les Foo Fighters annoncent Josh Freese comme nouveau batteur après la mort de Taylor Hawkins

Les Foo Fighters ont dévoilé leur nouveau batteur après le décès de leur ancien percussionniste Taylor Hawkins : le musicien de session vétéran Josh Freese.

Freese a accumulé une longue liste de crédits étoilés au cours de ses trois décennies de carrière. Le batteur de 50 ans est membre de Devo depuis 1996 et des Vandals depuis 1989. Il a également tourné avec les Offspring, Guns N’ Roses, Danny Elfman, Weezer, Sting, Paramore, Nine Inch Nails et 100 Gecs.

Le groupe a révélé la nouvelle dimanche dans un livestream ironique intitulé Foo Fighters : Préparation de la musique pour les concertsqui promettait « quelques surprises ».

Enregistré dans leur studio, le livestream s’est ouvert avec le groupe taquinant l’identité de leur nouveau batteur en faisant appel à une multitude de camées célèbres.

Le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, a fait une entrée bruyante – seulement pour se plaindre que quelqu’un bloquait son chemin dans le parking. Tommy Lee de Motley Crue est apparu avec une livraison de nourriture, tandis que Danny Carey de Tool s’est présenté avec une paire de caniches.

Une voix a ensuite interrompu la procédure, et la caméra est passée à un Freese exaspéré, qui attendait hors champ derrière une batterie. « Excuse-moi! » il cria. « Pourrions-nous juste, comme … jouer une chanson? »

Merci de vous joindre a nous. Il sera diffusé sur @Veeps pendant 72 heures sur demande si vous l’avez manqué : https://t.co/hzz5G9mOKy Nous vous verrons tous bientôt. pic.twitter.com/c7NATC6lzD – Foo Fighters (@foofighters) 21 mai 2023

Le livestream comprenait un ensemble de huit chansons, dont de nouveaux morceaux du prochain 11e album de Foo Fighters, But Here We Are.

En janvier, le groupe a annoncé qu’il resterait ensemble et continuerait à se produire après la mort de Hawkins, décédé à l’âge de 50 ans l’année dernière lors d’une tournée en Colombie.

« Sans Taylor, nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions », ont-ils écrit dans un communiqué. « Et sans Taylor, nous savons que nous allons être un groupe différent à l’avenir. »

01:26 Taylor Hawkins : Le batteur des Foo Fighters décède à 50 ans – vidéo

Le premier concert de Freese avec Foo Fighters aura lieu dans le New Hampshire le 24 mai, première étape d’une tournée mondiale qui s’étendra jusqu’à fin 2023.

La tournée marque la première fois que le groupe se produit en direct depuis leurs deux concerts commémoratifs pour Hawkins en septembre dernier, où une formation de musiciens vedettes, dont Paul McCartney, Queen et Mark Ronson, a rendu hommage au défunt batteur.

Freese lui-même a joué avec les Foo Fighters lors de ces concerts, jouant sur la batterie de Hawkins.

« On m’a demandé quelle batterie j’aimerais utiliser », écrivait-il sur Instagram à l’époque. « Sans hésitation, j’ai dit: » La batterie de Taylor doit être là-haut et je veux jouer sur sa configuration exacte. « »

Aucune cause de décès pour Hawkins n’a été annoncée, mais un rapport de toxicologie a montré des traces de 10 substances dans le corps de Hawkins, notamment des opioïdes, de la marijuana et des antidépresseurs.