Les Foo Fighters abordent l’avenir en tant que groupe sans Taylor Hawkins après sa mort tragique

Avec le prochain anniversaire d’un an de la mort du rockeur de Foo Fighter, Taylor Hawkins, en mars, le groupe partage comment ils vont procéder sans leur batteur magnétique.

Dans une déclaration partagée sur leurs réseaux sociaux, le groupe a évoqué l’année difficile qu’ils ont traversée.

“Alors que nous disons au revoir à l’année la plus difficile et la plus tragique que notre groupe ait jamais connue, nous nous rappelons à quel point nous sommes reconnaissants pour les personnes que nous aimons et chérissons le plus, et pour les êtres chers qui ne sont plus avec nous. Foo Les combattants ont été formés il y a 27 ans pour représenter le pouvoir de guérison de la musique et la continuation de la vie. Et au cours des 27 dernières années, nos fans ont construit une communauté mondiale, un système de soutien dévoué qui nous a tous aidés à traverser ensemble les moments les plus sombres. Un endroit pour partager notre joie et notre douleur, nos espoirs et nos peurs, et pour se joindre à un chœur de vie ensemble à travers la musique”, lit-on.

“Sans Taylor, nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions – et sans Taylor, nous savons que nous allons être un groupe différent à l’avenir.”

DAVE GROHL TOMBE EN LARMES SUR SCÈNE TOUT EN EFFECTUANT DES “TEMPS COMME CES” AU CONCERT HOMMAGE À TAYLOR HAWKINS

Les Foo Fighters ont été initialement créés par l’ancien batteur de Nirvana Dave Grohl, qui recrutera plus tard Hakwins dans le groupe.

Hawkins a été retrouvé mort le 25 mars dans une chambre d’hôtel à Chaperino, en Colombie, lors de l’étape sud-américaine de la tournée du Foo Fighter. Hawkins, 50 ans, est décédé avant un concert à Bogotá.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le secrétaire de district à la Santé de Colombie a également confirmé la situation dans laquelle Hawkins est décédé, déclarant dans un communiqué de presse traduit en anglais : « Le centre de réglementation des urgences et des urgences de la ville a reçu un rapport concernant un patient souffrant de douleurs thoraciques dans un hôtel situé au nord de la ville. . Une ambulance a été dépêchée pour s’occuper de l’affaire.”

Un jour après son décès, un premier rapport de toxicologie a été publié par le bureau du procureur général colombien, qui a révélé que le batteur avait 10 substances psychoactives différentes dans son corps, dont “THX (Marijuana), des antidépresseurs tricycliques, des benzodiazépines et des opioïdes, entre autres .”

Depuis le décès de Hawkins, le groupe a donné deux concerts hommage à la mémoire de leur coéquipier, un à Londres et un en Californie.

Abordant tous les projets à venir pour le groupe, les Foo Fighters ont déclaré à leurs abonnés : “Nous savons aussi que vous, les fans, comptiez autant pour Taylor qu’il signifiait pour vous. Et nous savons que lorsque nous vous reverrons – et nous le ferons bientôt – il sera là en esprit avec nous tous tous les soirs.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bien qu’ils reviennent sur scène, le groupe n’a pas fourni de date de retour immédiate.