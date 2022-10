Les fonds spéculatifs obtiennent leur premier Premier ministre en la personne de Rishi Sunak au Royaume-Uni

À bien des égards, Rishi Sunak a décroché son nouvel emploi parce que les investisseurs ont utilisé les marchés pour pousser au changement. Sunak connaît bien ce jeu.

Le nouveau Premier ministre britannique de 42 ans a passé la majeure partie de ses journées dans le secteur privé à travailler pour des fonds spéculatifs, y compris l’un des investisseurs activistes les plus éminents du secteur financier, connu pour avoir constitué d’importantes participations dans des entreprises et fait campagne pour que des mesures soient prises pour augmenter le cours de l’action. . Maintenant, l’arrivée de Sunak ajoute évaluer aux marchés obligataires britanniques dans l’espoir d’un certain calme après un mois mouvementé.

Sunak est devenu chef du Parti conservateur sans opposition lundi dans un revirement spectaculaire de sa fortune politique moins de deux mois après avoir perdu le second tour avec Liz Truss. Il assumera la responsabilité de résoudre une crise économique, qui a été exacerbée par un plan fiscal de Truss qui a été catégoriquement rejeté par les investisseurs. Sunak a parlé lundi d’un “profond défi économique” dans un contexte d’inflation à deux chiffres et de hausse des taux d’intérêt.

“Rishi comprend le fonctionnement des marchés financiers et des leviers qui génèrent de la richesse pour une économie”, a déclaré Manish Singh, directeur des investissements de Crossbridge Capital, qui a rencontré Sunak.

Sunak, dont le prénom signifie un sage en hindi, deviendra le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni depuis plus de deux siècles et son premier d’origine indienne. Il sera également le premier ancien hedge funder à occuper le poste.

Après son MBA de l’Université de Stanford et un passage chez Goldman Sachs Group Inc, Sunak a fait irruption dans l’industrie des fonds spéculatifs en rejoignant The Children’s Investment Fund du milliardaire Chris Hohn. Il a passé la fin de la vingtaine chez TCI à travailler comme analyste, selon un collègue qui a rappelé Sunak comme brillant et sociable.

Bulletin du quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

C’est là qu’il a vécu la crise financière. En 2008, TCI a subi la seule perte annuelle de son histoire, chutant de 43% alors que les turbulences du marché ont secoué ses investissements en actions.

“Vivre cela était stressant”, a déclaré Sunak lors d’une Podcast de la BBC en 2019. “Vous êtes responsable de l’épargne des gens et quand tout cela s’évapore sous vos yeux, c’est une chose assez stressante à vivre.”

Chez TCI, Sunak a soutenu les gestionnaires de portefeuille seniors dans leurs campagnes militantes, une approche qui a rendu Hohn et sa société d’investissement célèbres. Mais c’était un échec qui figurait parmi les plus importants sur lesquels Sunak a travaillé. En 2007, il a aidé le partenaire de TCI, Snehal Amin, à établir une position dans le chemin de fer américain CSX Corp., où TCI a fait pression pour un changement de direction. La bataille s’est terminée devant les tribunaux et TCI a sorti le pari perdant en 2009.

Sunak, marié à Akshata Murthy, la fille du milliardaire indien et co-fondateur d’Infosys Ltd. Narayana Murthy, a quitté TCI en 2009. Il a suivi Amin chez Theleme Partners, un fonds spéculatif lancé par l’ancien co-fondateur de TCI Patrick Degorce à Londres.

Les fonds spéculatifs – qui, à Hohn et Michael Platt, ont produit deux des cinq personnes les plus riches de Grande-Bretagne – ont été la source de plusieurs donateurs importants du Parti conservateur. Ils ont également parfois servi de symbole de pouvoir politique doux et de raccourci pour les critiques des politiques du parti au pouvoir qui profitent aux riches.

Sunak a quitté l’industrie pour lancer sa propre carrière politique, devenant député en 2015. Il est rapidement devenu chancelier de l’Échiquier quelques semaines seulement avant que la pandémie ne frappe le pays, l’obligeant à libérer un soutien financier sans précédent. Mais le gouvernement de Boris Johnson a été constamment touché par la controverse sur tout, des fêtes pendant les fermetures de Covid à la façon dont les rénovations de l’appartement de Johnson ont été payées.

Sunak a quitté le gouvernement de Johnson en juillet. Il s’est ensuite battu et a perdu face à Truss lors de la dernière course à la direction des conservateurs au cours de l’été. Mais ses avertissements répétés selon lesquels ses plans déclencheraient un chaos économique se sont avérés corrects et l’ont placé en pole position lorsque le poste de premier ministre de Truss a implosé.

“Rishi est une paire de mains sûre, mais est-il inspirant ou visionnaire comme les dirigeants sont censés l’être ? Ou est-il trop mandarin ? Seul le temps nous le dira », a déclaré Singh de Crossbridge. “Sur le plan positif, il peut se permettre son propre papier peint.”