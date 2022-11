Les fonds spéculatifs étaient occupés à négocier les actions du Club au dernier trimestre

Des gestionnaires de fonds spéculatifs de haut niveau ont effectué des transactions impliquant un certain nombre d’actions Club au troisième trimestre, avec des implications potentiellement importantes pour les avoirs dans les secteurs de la technologie, du divertissement, de la vente au détail et des soins de santé. Parmi les plus pertinents, citons Third Point de Daniel Loeb, qui a acquis une position de 1,75 million d’actions dans TJX Companies (TJX) au cours des trois mois clos le 30 septembre. Au cours du trimestre, le fonds spéculatif activiste de Loeb a également augmenté sa position dans Danaher (DHR) d’environ 17%, le portant à 2,7 millions d’actions, selon un dossier 13F auprès de la Securities and Exchange Commission. De plus, Third Point a renforcé son pari sur Disney (DIS), détenant 1,4 million d’actions au 30 septembre, en hausse de 40% par rapport à sa position au 30 juin. En août, Loeb avait appelé Disney à scinder ESPN en une entité distincte, avant de faire marche arrière quelques semaines plus tard et de signaler qu’il pense maintenant qu’il est préférable de garder le réseau sportif à l’intérieur du conglomérat de divertissement. Puis, le 30 septembre, Disney et Third Point sont parvenus à un accord sur plusieurs dispositions, notamment la nomination de Carolyn Everson, ancienne dirigeante de Meta Platforms (META), au conseil d’administration de Disney. Un autre mouvement lié au Club est venu de Trian Partners de Nelson Peltz, qui a augmenté sa position dans Procter & Gamble (PG) de 2,4 % au cours de la période considérée. Cela valorisait la position à environ 700 000 dollars au 30 septembre, ce qui est assez faible pour une société d’investissement de plusieurs milliards de dollars comme Trian. Néanmoins, cela vaut la peine d’être souligné compte tenu de la riche histoire de Peltz avec l’entreprise. L’investisseur activiste a quitté le conseil d’administration de P&G l’année dernière, un rôle qu’il a assumé en 2018 à la suite d’une bataille par procuration avec le géant des produits de consommation. Dans les deux précédents rapports 13F de Peltz, Trian détenait 5 457 actions de P & G. Cela est passé à 5 589 dans la dernière divulgation. Dans son dossier trimestriel, Elliott Management de Paul Singer a révélé une petite participation dans Bausch Health (BHC) en difficulté, achetant 14 625 actions d’une valeur de 101 000 $, au 30 septembre. À l’inverse, l’investisseur activiste ValueAct semble avoir vendu l’intégralité de sa position au cours des trois mois. couverts au cours de la période de déclaration. En août, la société avait déclaré détenir 14,34 millions d’actions au 30 juin. Vue d’ensemble Les investisseurs institutionnels qui gèrent au moins 100 millions de dollars d’actifs doivent soumettre des déclarations 13F à la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur une base trimestrielle, offrant au public un haut- aperçu de niveau dans leurs avoirs tous les trois mois. Les dépôts 13F ne montrent pas seulement les positions en actions ordinaires d’un fonds, mais aussi les obligations et les contrats d’options ouverts. Dans l’ensemble, les informations fournies peuvent éclairer la façon dont des gestionnaires de fonds respectés perçoivent de vastes secteurs et des sociétés spécifiques. . Dans le cas de Third Point, il est intéressant de noter que le fonds achetait TJX à peu près au même moment où nous achetions des actions du détaillant hors prix . Mais, surtout, les positions répertoriées dans les documents 13F ne sont que des instantanés dans le temps. Ils sont à jour à la date du rapport, qui pour cette dernière série de divulgations était le 30 septembre. Nous ne le découvrons qu’à la mi-novembre, il est donc tout à fait possible que certains avoirs aient changé. Une autre lacune des 13F est que les positions courtes ne sont pas répertoriées. En bout de ligne Prêter attention aux 13F s’inscrit dans notre mantra d’investissement “acheter et faire ses devoirs”. Il est important de savoir qui d’autre investit dans vos actions, en particulier lorsqu’il s’agit d’un fonds spéculatif plus activiste ou d’entités influentes comme Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Il suffit de regarder le gain de plus de 11% des actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) mardi après que Berkshire a révélé une participation de plusieurs milliards de dollars dans la société dans son dossier 13F. Dans le même temps, les investisseurs doivent garder à l’esprit les limites de ces informations afin de ne pas prendre de décision d’investissement malavisée. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Daniel Loeb, directeur général de Third Point LLC, prend la parole lors de la conférence Skybridge Alternatives à Las Vegas, le 18 mai 2017. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images