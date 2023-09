Les fonds fiduciaires de la sécurité sociale s’épuisent. Voici ce qu’il faut savoir

Ce qui suit est un extrait de « Cette semaine, votre portefeuille », un programme audio produit par la chaîne CNBC. Finances personnelles équipe. Écoutez le dernier épisode ici. La sécurité sociale est le plus grand programme fédéral aux États-Unis La grande majorité des Américains âgés bénéficient de prestations de sécurité sociale, qui financent partiellement, voire entièrement, leurs revenus à la retraite. Pourtant, le programme est confronté à des problèmes de solvabilité. « Sa santé globale a des implications pour pratiquement tous les Américains », a déclaré David Blanchett, responsable de la recherche sur les retraites chez PGIM, la branche de gestion d’actifs de Prudential Financial. Voici quatre points à retenir d’une récente conversation sur l’avenir de la sécurité sociale avec Blanchett : Doug Boneparth, planificateur financier certifié et fondateur de Bone Fide Wealth à New York ; et Lorie Konish, journaliste aux finances personnelles de CNBC.

1. La sécurité sociale est « le filet de sécurité des retraites de l’Amérique »

Pratiquement tous les retraités reçoivent une sorte de revenu garanti – et la sécurité sociale est « de loin » la plus importante de ces sources de revenus, a déclaré Blanchett. Environ 97 % des Américains âgés de 60 ans et plus reçoivent ou percevront des prestations de sécurité sociale, selon la Social Security Administration. données. Parmi les personnes âgées bénéficiaires de la Sécurité sociale, 37 % des hommes et 42 % des femmes tirent au moins la moitié de leurs revenus de ce programme, selon un rapport SSA 2021 en utilisant les données de 2015.

La sécurité sociale est « le filet de sécurité des retraites de l’Amérique », a déclaré Blanchett. « Il est vraiment difficile de sous-estimer son importance, surtout lorsqu’il s’agit de fournir un revenu à la retraite », a-t-il ajouté. En juin, la prestation moyenne des retraités était de 1 837 $ par mois. Environ 67 millions d’Américains reçoivent chaque mois un chèque de sécurité sociale. La plupart, mais pas tous, sont des retraités : les travailleurs handicapés, les conjoints survivants et les personnes à charge font partie des autres personnes qui peuvent percevoir.

2. La démographie met à rude épreuve les finances du programme

Les finances de la Sécurité sociale sont sous pression. Les bénéficiaires vivent plus longtemps, ce qui signifie que le programme les rémunère sur une plus longue période. Et environ 10 000 baby-boomers prennent leur retraite tous les jours. La part des travailleurs cotisant au système (via les charges sociales) a diminué par rapport au nombre de bénéficiaires, créant un déséquilibre. En conséquence, sans aucune action des législateurs, le fonds fiduciaire d’assurance vieillesse et survivants qui soutient les prestations de sécurité sociale pour les retraités est estimé à sec en 2033.

3. La sécurité sociale ne disparaîtra pas, mais il pourrait y avoir des coupes

Si le fonds en fiducie est épuisé, cela ne signifie pas que les bénéfices disparaîtront. Les travailleurs continueraient à payer des cotisations sociales à la Sécurité sociale, et les fonds collectés seraient toujours payables aux retraités. Cependant, il y aurait des réductions : environ 77 % des prestations promises seraient payables si le fonds fiduciaire venait à s’épuiser, selon la SSA.

4. Il y aura des « perdants »

Le Congrès modifiera presque sûrement la sécurité sociale pour résoudre le problème de solvabilité. Les solutions potentielles pourraient inclure la réduction des avantages, le retardement du « l’âge de la retraite à taux plein », en augmentant les impôts sur les prestations, en augmentant les pénalités financières pour toute demande de sécurité sociale avant l’âge de la retraite à taux plein ou une combinaison de ces facteurs et d’autres. Il s’agira probablement d’un « compromis de dernière seconde » et « il y aura des perdants », a déclaré Blanchett. Cependant, le Congrès n’apporterait probablement pas de changements qui auraient un impact négatif sur les Américains à la retraite ou proches de la retraite.