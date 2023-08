Les fonds du marché monétaire paient plus de 5 %. Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Avec des rendements étroitement liés au taux des fonds fédéraux, certains des plus grands fonds du marché monétaire paient au nord de 5%, au 4 août, selon Données de la grue . Les actifs des fonds du marché monétaire ont atteint un record de 5,52 billions de dollars pour la semaine se terminant le 2 août, l’Investment Company Institute signalé .

Les fonds du marché monétaire – qui sont différents des comptes de dépôt du marché monétaire – sont un type de fonds commun de placement qui investit généralement dans des titres de créance à plus court terme et à faible risque de crédit, tels que les bons du Trésor.

Selon DepositAccounts, les 1 % les plus riches des comptes d’épargne payaient en moyenne 4,65 % au 4 août, contre un 0,42 % en moyenne pour les banques traditionnelles. En comparaison, la moyenne des 1 % supérieurs pour un certificat de dépôt d’un an était supérieure à 5,5 % au 4 août.

Christopher Lyman, un planificateur financier certifié chez Allied Financial Advisors à Newtown, en Pennsylvanie, a déclaré qu’il proposait toujours des fonds communs de placement du marché monétaire à certains clients – avec la mise en garde de risques plus élevés ou de plus de stipulations pour accéder à l’argent.

En règle générale, il faut de trois à cinq jours ouvrables pour vendre un fonds commun de placement du marché monétaire et transférer l’argent de votre compte de placement vers l’épargne.

« Mais lorsque l’argent est à votre banque, c’est un processus beaucoup plus rapide », a-t-il déclaré.

Lyman a déclaré que le décalage pourrait être un « facteur décisif » si vous êtes à la recherche d’une maison et que vous devez exploiter les fonds dans les 48 heures, par exemple.

De plus, la Securities and Exchange Commission les « frais de liquidité » récemment adoptés » pour certains fonds du marché monétaire pour les retraits lorsque les sorties quotidiennes dépassent 5 % de la valeur du fonds.