Les fonds du “Freedom Convoy” restitués ou confisqués

OTTAWA –

Une enquête a révélé que la plupart des 25 millions de dollars collectés par le “Freedom Convoy” ont été soit restitués aux donateurs, soit se sont retrouvés sur un compte séquestre en attendant les résultats d’un procès civil.

La Commission d’urgence de l’ordre public, qui est l’enquête publique chargée d’examiner l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences pendant les manifestations, a enquêté sur ce qui est arrivé aux dons effectués par le biais de transferts électroniques, de crypto-monnaie et de plateformes de collecte de fonds comme GiveSendGo et GoFundMe.

Un rapport publié jeudi par la commission montre qu’environ 1 million de dollars ont été effectivement dépensés par les différents organisateurs du convoi.

L’un des chefs du convoi a déclaré à la commission dans une interview qu’environ 20 000 dollars en dons en espèces étaient distribués aux camionneurs chaque jour de la manifestation, souvent en distribuant des enveloppes de 2 000 dollars en espèces.

Environ 18 millions de dollars ont été remboursés aux donateurs, tandis que le reste a été confisqué et placé dans un fonds tiers en attendant les procès civils.

Les 6,2 millions de dollars actuellement sous séquestre proviennent principalement de la collecte de fonds en ligne créée par Tamara Lich, l’une des principales organisatrices de la manifestation, et de la crypto-monnaie capturée par les autorités.

Les efforts de financement participatif menés par Lich ont permis de collecter près de 10,1 millions de dollars auprès de plus de 120 000 donateurs avant que les dons ne soient suspendus par GoFundMe et restitués.

“Tous les remboursements ont été initiés via notre partenaire de traitement des paiements, y compris tous les frais de traitement des transactions et les pourboires, et ces fonds ont été restitués aux donateurs dans les jours suivants”, a déclaré GoFundMe dans une déclaration écrite début février.

Plus de 12 millions de dollars ont été collectés pour les manifestants via des collectes de fonds sur la plateforme GiveSendGo. Cependant, son co-fondateur et directeur financier, Jacob Wells, a déclaré lors d’une comparution devant le tribunal le 9 mars que ces dons seraient également restitués. Le rapport de la commission indique que la majorité des dons ont effectivement été remboursés.

Environ 800 000 dollars de bitcoins ont été distribués aux manifestants. Environ la moitié de ce qui a été collecté a été placée sous séquestre entre le 7 et le 22 mars, mais les autorités n’ont pas été en mesure de récupérer le reste.

Selon un résumé d’une entrevue avec Chad Eros, le trésorier du « Freedom Convoy », l’idée de créer un organisme à but non lucratif pour accepter les dons est venue de l’ancien député du Parti conservateur du Canada, Russell Hiebert.

Eros a aidé à créer le groupe “Freedom 2022 Human Rights and Freedoms” pour collecter les paiements, plutôt que de continuer à faire atterrir les dons sur le compte bancaire personnel de Lich.

Il a également travaillé avec Wells pour établir la collecte de fonds sur GiveSendGo.

Parce que les organisateurs du convoi avaient du mal à ouvrir leurs propres comptes pour collecter des dons, Wells a alors accepté d’utiliser ses propres services de traitement des paiements, promettant de transférer les fonds aux organisateurs.

Keith Wilson, un avocat travaillant avec le Justice Center for Constitutional Freedoms qui soutenait les organisateurs, a accepté d’utiliser son propre compte en fiducie pour percevoir les paiements au Canada.

Un processeur de paiement a empêché l’argent d’être transféré sur le compte en fiducie de Wilson, et finalement une injonction civile a empêché les fonds de se déplacer complètement.

La commission a également enquêté pour savoir si l’argent provenait de sources étrangères.

Il a révélé que 86 % des dons à la campagne principale GoFundMe provenaient du Canada et 11 % des États-Unis.

Sur les près de 10 millions de dollars américains recueillis grâce à la campagne principale GiveSendGo, 47 % provenaient du Canada et 47 % des États-Unis.

Selon les informations fournies par GiveSendGo, la campagne « Freedom Convoy 2022 » comptait 113 152 donateurs.

Plus de la moitié des dons à cette campagne – 59 % – provenaient des États-Unis et environ 35 % du Canada.

Plus de 6 300 dons, représentant plus d’un demi-million de dollars, sont venus d’autres pays.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.