Les fonds d’investissement étrangers parient sur une industrie chinoise des puces à l’épreuve des États-Unis

Cet écart laisse une grande opportunité de marché beaucoup plus isolée des restrictions américaines – et une opportunité que les startups chinoises peuvent exploiter, ont déclaré certains investisseurs en capital-risque.

L’essentiel de la demande chinoise concerne des puces dotées d’une technologie beaucoup plus simple, ont-ils déclaré, et les entreprises chinoises sont encore de petits acteurs à l’heure actuelle.

Les États-Unis ont imposé ce mois-ci de nouvelles restrictions pour maintenir une avance sur la Chine dans la technologie des puces avancées. Bien que les règles réduisent immédiatement les revenus des entreprises américaines et chinoises, elles n’affectent que les entreprises vendant la technologie de semi-conducteur la plus avancée, ont souligné les analystes.

La société a levé près de 500 millions de dollars pour un nouveau fonds technologique chinois qui devrait être clôturé au début de l’année prochaine – plus que les plans précédents de 400 millions de dollars, a déclaré Tay Choon Chong, associé directeur et directeur de Vertex Ventures China.

Les puces de catégorie mature utilisent une technologie plus ancienne et sont généralement moins sophistiquées que les puces les plus avancées, dont l’utilisation dans les produits de consommation aujourd’hui concerne principalement les smartphones et les ordinateurs personnels haut de gamme.

“La [new U.S.] rendent plus lucratif le développement d’une technologie de fabrication de puces non américaine, car cela signifie moins de restrictions politiques et d’incertitude », a déclaré Alex Liang, associé du cabinet d’avocats Broad and Bright à Pékin.

“Cependant, la fabrication de puces est une technologie mature qui a été développée de nombreuses années. Il est difficile de séparer la technologie américaine et non américaine après toutes ces années de développement entrelacé.”

Les États-Unis ont pris plusieurs mesures cette année pour limiter les capacités technologiques de la Chine.

La L’administration Biden a désigné la Chine comme un concurrent stratégiqueà la suite de la mise sur liste noire par l’administration Trump d’entreprises spécifiques telles que le plus grand fabricant de puces de Chine, Société internationale de fabrication de semi-conducteurs .

Pour “tout développer à partir de zéro, je dirais que la dernière décision aurait probablement fait reculer la Chine de plus de 5 ans”, a déclaré Patrick Chen, responsable de la recherche pour CLSA à Taïwan.

Certains produits, tels que les voitures, devront peut-être sacrifier certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle non essentielles pour le moment, a-t-il déclaré, bien que les fabricants puissent conserver des capteurs de base ou des micro-unités de contrôle car ils n’utilisent pas les puces les plus avancées.