Les fonds d’introduction en bourse levés en Asie du Sud-Est chutent dans un contexte économique difficile

Les dirigeants de PT Global Digital Niaga, propriétaire du groupe de commerce électronique indonésien Blibli, assistent à la cérémonie d’inscription de la société à la Bourse d’Indonésie (IDX) à Jakarta, en Indonésie, le mardi 8 novembre 2022. Global Digital Niaga, soutenu par Djarum Group possède également une entreprise de voyages en ligne et des chaînes de supermarchés. Photographe : Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les fonds levés par les cotations publiques en Asie du Sud-Est ont chuté de 52% cette année par rapport à il y a un an, selon les données de Deloitte. Les fonds d’introduction en bourse (IPO) levés par les entreprises de la région ont atteint 6,3 milliards de dollars entre janvier et le 11 novembre, a indiqué la société de conseil en gestion. C’est nettement inférieur aux 13,3 milliards de dollars qui ont été levés en 2021. Le nombre d’inscriptions en 2022 a également diminué – de 152 en 2021 à 136 depuis le début de l’année, selon les données. Le rapport a examiné six pays, à savoir Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et la Malaisie. Les résultats ont également révélé que seules huit grandes et moyennes entreprises étaient cotées en 2022, soit moins de la moitié des 19 grandes et moyennes entreprises qui étaient cotées en 2021. Les grandes entreprises sont définies comme celles dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de dollars, tandis que les entreprises de taille moyenne sont celles dont la capitalisation boursière se situe entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars. L’activité d’introduction en bourse en Asie du Sud-Est a été plus faible cette année, avec seulement deux introductions en bourse à succès – GoTo en Indonésie qui a levé 1,1 milliard de dollars et Thai Life Insurance avec 1 milliard de dollars levés. Cela pourrait signifier que les plus grandes entreprises résistent et reportent leurs cotations en prévision de meilleures conditions de marché, a déclaré Deloitte.

L’année dernière, il y a eu l’introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars de la société de commerce électronique indonésienne Bukalapak en août, ainsi que trois introductions en bourse géantes en Thaïlande. La branche de vente au détail du conglomérat pétrolier d’État thaïlandais, PTT Oil and Retail Business (PTTOR), a levé 1,6 milliard de dollars en février, la société de microfinance Ngern Tid Lor a levé 1,4 milliard de dollars en mai, tandis que le producteur et distributeur de contenu de divertissement The One Enterprise a levé 118 millions de dollars en novembre. Les vents contraires macroéconomiques tels que la hausse des taux d’inflation et des taux d’intérêt mondiaux ont ralenti la dynamique observée en 2021. “Avant la pandémie de COVID-19, l’activité d’introduction en bourse évoluait en parallèle avec la croissance de l’économie et du PIB. Cependant, c’est l’inverse au cours des deux dernières années”, a déclaré Tay Hwee Ling, responsable du conseil en événements perturbateurs, Deloitte Asie du Sud-Est et Singapour. lors d’une conférence de presse mardi. Elle a ajouté que cela se produit malgré la réouverture des frontières par les pays.

L’Indonésie et la Thaïlande en tête

En nombre de transactions, l’Indonésie est en tête de la région avec 54 sociétés cotées à la Bourse d’Indonésie de janvier à la deuxième semaine de novembre. La Malaisie se classe deuxième avec 31 introductions en bourse, suivie de la Thaïlande avec 28 introductions en bourse. L’indonésien GoTo, l’entité fusionnée de Gojek et Tokopedia, a levé 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en avril, qui a été marquée comme la troisième plus grande introduction en bourse en Asie et la cinquième au niveau mondial cette année. L’introduction en bourse de GoTo a représenté à elle seule 47% du total des fonds levés sur le marché boursier indonésien, selon les calculs de CNBC basés sur les chiffres de Deloitte. En termes de montant levé, la Thaïlande est en tête du classement, représentant 39 % du montant levé de 28 offres en Asie du Sud-Est à 2,5 milliards de dollars, alimenté par les cotations de Thai Life Insurance à 1 milliard de dollars levés et du fabricant de viande Betagro Public Company Limited à 555 millions de dollars levés. . L’Indonésie s’est classée deuxième avec 2,3 milliards de dollars levés, suivie des 681 millions de dollars de la Malaisie.

La Thaïlande et l’Indonésie ont contribué à 75 % du total des fonds levés en Asie du Sud-Est. Le marché malaisien des introductions en bourse a levé 681 millions de dollars jusqu’à présent cette année, contre 337 millions de dollars pour l’ensemble de 2021. D’autre part, d’autres marchés – Singapour, les Philippines et le Vietnam – ont vu à la fois le nombre de transactions et les fonds levés chuter.

“Prudemment optimiste” pour 2023

En 2022, les valorisations technologiques et les volumes de transactions ont diminué à la plupart des étapes d’investissement en raison de conditions de marché imprévisibles telles que la hausse des taux d’intérêt, selon un rapport de la plateforme d’analyse CB Insights. Les investisseurs, devenus plus prudents, ont investi dans des transactions moins nombreuses et plus petites. Alors que des défis sont à relever, “l’Asie du Sud-Est compte une forte proportion de jeunes et, dans la plupart des endroits, des investisseurs de détail actifs, ce qui signifie que l’économie et les entreprises vont croître”, a déclaré Tay.

Choix d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :