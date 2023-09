Les fonds de pension de New York et de l’Oregon ont attaqué Fox avec une plainte pour fausse information

Les fonds de pension en La ville de New York et l’Oregon poursuivent Fox Corporation, la société mère de Fox News, pour le rôle de la société de médias dans la diffusion de fausses nouvelles au cours du cycle électoral de 2020.

Le bo de Foxard, y compris le Le magnat des médias Rupert Murdoch et son fils et président-directeur général de Fox, Lachlan Murdoch, « savaient que la promotion par Fox News de récits politiques sans se soucier de la véracité des affirmations factuelles sous-jacentes créait une exposition significative à des accusations de diffamation ». selon la plainte déposé devant le tribunal de la chancellerie du Delaware hier (septembre. 12). Le procès restera scellé pendant cinq jours pour prévoir du temps pour les rédactions.

L’État de l’Oregon était co-plaignant aux côtés de la ville de New York. Dans un rapport, Ellen Rosenblum, de l’Oregon procureur général, a accusé le conseil d’administration de Fox d’avoir pris un « risque énorme » en «perpétuer et colporter des mensonges connus. Le tableau ainsi «exposé eux-mêmes et l’entreprise en responsabilité et ont exposé leurs actionnaires à des risques importants », a déclaré Rosenblum.

New York Cles cinq fonds de pension de la ville, qui représentent 800 000 travailleurs actuels et retraités et valent au total 253 milliards de dollars, détiennent 857 000 actions évaluées à 28,1 millions de dollars chez Renard. Les plus de 226 000 actions de l’Oregon sont évaluées à 5,2 millions de dollars.

Ce n’est pas la première action en justice contre Fox visant à demander des comptes à l’entreprise. Deux sociétés de machines à voter, une Homme d’affaires vénézuélienun Actionnaire de Foxet même un émeutier du Capitole du 6 janvier ont intenté des poursuites en diffamation contre la société en raison de sa couverture des dernières élections nationales.

Le renard Les dirigeants et le conseil d’administration n’ont fait « aucun effort pour réformer la gouvernance » malgré le « risque clair et présent de poursuites en diffamation érodant la valeur actionnariale », a déclaré Brad Lander, contrôleur de la ville de New York, qui supervise les fonds de pension. a déclaré au New York Times.

Citable : les fausses nouvelles de Fox étaient mauvaises pour les affaires

« Le manque de normes journalistiques et d’une stratégie appropriée pour atténuer la diffamation a clairement nui à la réputation de Fox et menace ses résultats financiers et sa rentabilité à long terme. » —Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Axios le 12 septembre.

Un grand chiffre : le procès en diffamation de la dernière élection de Fox en 2020

787 millions de dollars: Les finalesrèglement que Fox a conclu avec Dominion pour régler un montant de 1,6 milliard de dollars procès en diffamation en avril. Viet Dinh, le directeur juridique de la société qui a supervisé les procès électoraux, a démissionné brusquement après le règlement.

Dominion était l’une des deux sociétés de technologie électorale sur lesquelles Fox a fait de fausses déclarations, les accusant de participer à l’élection. gréement de l’élection présidentielle de 2020. La deuxième société, Smartmatic, lutte toujours contre son Affaire de 2,7 milliards de dollars. Smartmatic ne veut pas seulement un règlement plus important que Domination mais aussi un «complet et complet retrait de la désinformation sur toutes les plateformes de Fox.»

Personne d’intérêt : Abby Grossberg

Abby Grossberg, ancienne productrice de l’émission Fox News de Tucker Carlson, a réglé un procès pour harcèlement et diffamation contre la chaîne et Carlson pour 12 millions de dollars. L’ex-employé avait accusé le réseau de permettre un lieu de travail hostile et la mettre sous pression à fournir un témoignage trompeur dans le procès Dominion.

