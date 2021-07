Les fondations Ford et Mellon étendent leur initiative pour les artistes handicapés

Les projets entrepris par les membres de la première cohorte seront présentés au premier Festival virtuel de l’avenir du handicap , le lundi et le mardi, avec une programmation de certains des plus grands artistes, écrivains, penseurs et designers handicapés du pays. Il est gratuit et ouvert au public.

La bourse, qui a été créée par et pour des personnes handicapées, a été conçue comme une initiative de 18 mois. Il a fourni à 20 artistes, cinéastes et journalistes handicapés, sélectionnés à travers les États-Unis, des subventions sans restriction de 50 000 $ administrées par le groupe de financement des arts United States Artists.

Parmi les temps forts : Une session sur le portrait du handicap avec les cinéastes Jim LeBrecht et Rodney Evans, la peintre Riva Lehrer et la journaliste Alice Wong ; une conversation explorant les liens entre la justice climatique et la justice pour les personnes handicapées dirigée par Patty Berne ; et une soirée dansante virtuelle animée par le fabricant de vêtements Sky Cubacub, avec la musique de DJ Who Girl (Kevin Gotkin). Des performances en soirée sur des défilés de mannequins portant des articles de Rebirth Garments de Cubacub et une expérience de méditation avec l’initiative Black Power Naps, mettant en vedette Navild Acosta et Fannie Sosa, sont également au programme.

« Cela a été vraiment profond pour moi de voir à quel point les boursiers choisis dans la première cohorte étaient intéressés à élever les autres dans la communauté », a déclaré Emil J. Kang, directeur du programme des arts et de la culture à la Fondation Mellon, dans une interview sur Jeudi.

La prochaine promotion de boursiers sera annoncée en 2022. Ils sont choisis par des pairs-conseillers qui sont eux-mêmes des artistes handicapés.

Mais les commentaires de la première classe, a déclaré Morton, étaient francs : faire encore mieux dans le processus de sélection.

« L’un des boursiers nous a mis au défi », a-t-elle déclaré, à propos du fait qu’il n’y avait qu’un seul Indien américain. « Et nous avons apprécié cela et avons été mis au défi de bien faire les choses et de nous assurer que nous avons un bassin plus profond. »