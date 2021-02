Les fondations devraient-elles devoir donner plus?

NEW YORK (AP) – La pandémie virale a anéanti des emplois et des entreprises et laissé de nombreuses familles américaines dans l’incapacité de se nourrir. Cela a également provoqué une crise pour les organismes de bienfaisance: trop de besoins, trop peu de financement.

Et maintenant, cela suscite un débat sur une question qui divise: les groupes philanthropiques devraient-ils donner plus d’argent aux organismes de bienfaisance? Devraient-ils y être forcés?

Demandez à quelqu’un comme Chuck Collins et vous obtiendrez un oui retentissant.

Collins, directeur de l’Institute for Policy Studies, un groupe de réflexion progressiste, pense que le gouvernement devrait obliger les fondations et les fonds conseillés par les donateurs à intensifier leurs contributions. Les groupes philanthropiques jouissent d’un statut fiscalement avantageux, selon l’opinion, et nombre d’entre eux ont vu leurs actifs se multiplier à partir de gains boursiers et d’autres investissements.

«Nous sommes au milieu d’une urgence», a déclaré Collins. «La pandémie est une chose sérieuse pour laquelle nous devons faire quelque chose dès maintenant.»

Collins et d’autres poussent une proposition pour le Congrès d’exiger des fondations et des fonds conseillés par les donateurs de contribuer au moins 10% de leurs actifs d’investissement chaque année pendant trois ans.

S’il est adopté, ce serait le premier changement important dans les lois régissant le financement des organismes sans but lucratif depuis la loi de réforme fiscale de 1969. Cette loi établit une règle selon laquelle les fondations doivent donner au moins 5% de leurs actifs par an pour conserver leur statut d’exonération fiscale. Les fonds conseillés par les donateurs, qui s’apparentent aux comptes d’investissement de bienfaisance, ne sont plus tenus de faire des dons au cours d’une année.

Selon les partisans, le gain serait de 200 milliards de dollars supplémentaires pour les organismes de bienfaisance qui servent les familles qui souffrent des difficultés de la pandémie. La proposition bénéficie du soutien de certains philanthropes de premier plan, dont Scott Wallace du Wallace Global Fund et Abigail Disney.

«Nous n’avions aucun moyen d’envisager le niveau d’inégalité et de richesse concentrée que nous avons maintenant en 1969», a déclaré Collins. «Nous pouvons faire quelque chose à ce sujet.»

Pourtant, il est loin d’être clair que sa proposition puisse gagner suffisamment de soutien politique pour passer par le Congrès. Même au sein de la communauté philanthropique, certaines personnalités de premier plan privilégient des mesures beaucoup plus modestes pour augmenter les dons. D’autres préfèrent maintenir le statu quo.

Le philanthrope John Arnold, cofondateur d’Arnold Ventures, pour sa part, est sceptique quant à tout mandat gouvernemental visant à contraindre les fondations à augmenter leurs versements. Arnold soutient que le même objectif peut être atteint par d’autres moyens – par exemple, en réduisant les échappatoires qui permettent aux fondations de comptabiliser les dons de manière douteuse ou en leur permettant de considérer la compensation versée aux membres de la famille dans le cadre de leurs versements annuels. Il remet également en question l’idée de rendre les exigences de contribution imposées par le gouvernement uniquement temporaires.

«C’est un peu difficile pour les groupes de doubler leur paiement pendant un nombre limité d’années, puis de revenir en arrière», a déclaré Arnold. «Je pense aussi qu’il est difficile pour beaucoup de groupes de gérer des montées soudaines d’argent, puis un recul. Il est difficile de diriger une organisation comme celle-là. »

Arnold propose une solution plus modeste – l’Initiative pour accélérer les dons de bienfaisance. Dans le cadre de ce plan, les actifs d’un fonds conseillé par les donateurs devraient être donnés dans un délai de 15 ans. Arnold ajouterait également un édulcorant: les fondations qui donnent plus de 7% de leurs actifs chaque année n’auraient pas à payer la taxe d’accise, généralement inférieure à 2%, à laquelle elles sont normalement confrontées.

Son plan – développé avec Ray Madoff, directeur du Forum on Philanthropy and the Public Good de la Boston College Law School – bénéficie du soutien de certaines des plus grandes fondations américaines, notamment la Fondation Ford, la Fondation William et Flora Hewlett et la Fondation WK Kellogg.

Mais même le plan Arnold fait face à la résistance de certaines organisations à but non lucratif qui s’opposent à tout effort du gouvernement pour inciter les fondations à augmenter leurs paiements. Parmi eux se trouve la Philanthropy Roundtable, un réseau à tendance conservatrice qui s’oppose à l’implication du gouvernement dans les dons de bienfaisance privés.

«Nous ne pensons pas du tout que cela accélérera les dons», a déclaré Elise Westhoff, présidente et chef de la direction de la table ronde, à propos de la proposition d’Arnold. «C’est vraiment une solution à la recherche d’un problème.»

Au milieu de la récession pandémique dévastatrice de l’an dernier, les dons de bienfaisance ont augmenté modestement pour l’année. Le gain a été stimulé en partie par une année record grâce aux fonds conseillés par les donateurs, y compris Fidelity Charitable, dont les contributions ont bondi de 24% à 9,1 milliards de dollars.

De même, la Fondation Ford a augmenté ses dons l’année dernière, en partie en émettant 1 milliard de dollars d’obligations sociales, destinées à collecter des fonds pour lutter contre des causes sociales, telles que les inégalités économiques.

«Les dons de bienfaisance ont été une lueur d’espoir à travers cette crise et, franchement, tout au long de l’histoire», a déclaré Westhoff. «L’une des raisons pour lesquelles c’est le cas est que cela a toujours été volontaire.»

Bien que des chiffres précis soient difficiles à produire, les fonds conseillés par les donateurs devraient débourser en moyenne 20% par an. Jake Cook, directeur général de BDO, a déclaré qu’il pensait que le fait que le gouvernement impose des exigences de paiement aux fonds présente un risque que certains donateurs réduisent leurs dons.

«Lorsque vous mettez un minimum en place», a déclaré Cook, «alors vous avez potentiellement un chiffre cible vers lequel les gens commencent à travailler, même s’ils donnaient plus.»

Westhoff dit que ce scénario la préoccupe. Lorsqu’il est apparu que l’Initiative pour accélérer les dons de bienfaisance prenait de l’ampleur au Congrès, la Table ronde sur la philanthropie a dirigé une coalition de 64 «organisations de marché libre et conservatrices» qui a exhorté le Congrès à rejeter toute nouvelle restriction sur les dons de bienfaisance – même à titre temporaire, comme Collins et d’autres avocats le favorisent.

Les conservateurs ont également exprimé leur inquiétude concernant Xavier Becerra, le candidat du président Joe Biden à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux. En 2008, Becerra a qualifié les dons de bienfaisance déductibles d’impôt comme une «affectation de 32 milliards de dollars» qui serait examinée si les organisations à but non lucratif n’amélioraient pas leur bilan en matière de dons aux communautés minoritaires.

Toutes ces dissensions font qu’il est moins probable que le Congrès agisse sur la question, prévient Steve Taylor, vice-président principal de United Way Worldwide et conseiller en politiques publiques.

«Les membres du Congrès n’ont rien à gagner en adoptant une législation dans n’importe quel secteur, y compris le secteur à but non lucratif, sur lequel le secteur est divisé», a déclaré Taylor. «Si vous avez un petit groupe qui dit:« C’est ce dont nous avons besoin », et que vous avez un groupe d’organismes de bienfaisance et de donateurs qui disent:« Non, nous n’avons pas besoin de cela », cela met fin à la conversation.

Même si Centraide bénéficierait vraisemblablement d’une augmentation des dons des fondations et des fonds conseillés par les donateurs, Taylor a déclaré qu’il craignait que ces propositions ne détournent le Congrès de fournir une aide plus directe aux organismes sans but lucratif. Une telle aide pourrait inclure des incitations fiscales accrues pour les dons aux organismes de bienfaisance et plus de soutien aux organismes sans but lucratif dans la prochaine version du programme de protection des chèques de paie du gouvernement.

«Les mauvais acteurs vont trouver un moyen de contourner cela», a déclaré Taylor, «et les bons acteurs vont alors se retrouver avec un fardeau bureaucratique qui ne fera pas vraiment de différence.»

Teri Behrens, directrice exécutive du Johnson Center for Philanthropy de la Grand Valley State University, dit qu’il est trop tôt pour dire si ou comment le Congrès pourrait agir. Néanmoins, elle dit que ses recherches suggèrent que tout effort fédéral pour stimuler les dons comporte des risques.

Même si le Congrès exigeait des fondations et des fonds conseillés par les donateurs de verser au moins 10% de leurs actifs d’investissement par an pendant trois ans, Behrens a déclaré qu’il faudrait 20 ans pour reconstituer l’argent qui serait dépensé au cours de ces trois années.

«Nous prenons de l’argent sur les besoins futurs en faisant cela», a-t-elle déclaré.

D’un autre côté, Behrens a déclaré que de nombreuses organisations à but non lucratif ferment maintenant, et ses recherches suggèrent que la tendance survivra à la pandémie.

Collins, qui espère que son plan exigera une augmentation des paiements, fait valoir que le traitement favorable du système fiscal des fondations et des fonds conseillés par les donateurs peut fournir la justification la plus solide.

«Si les contribuables ne subventionnaient pas leur existence», a-t-il dit, «ils pourraient avoir un point sur leur souveraineté. Mais vous et moi sommes en train de gagner une somme substantielle: soixante-quinze cents de chaque dollar qu’un milliardaire donne à une œuvre de bienfaisance sont des recettes fiscales perdues, c’est pourquoi il y a un intérêt public.

L’Associated Press reçoit le soutien de la dotation Lilly pour la couverture de la philanthropie et des organisations à but non lucratif. L’AP est seul responsable de tout le contenu.