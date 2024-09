Les fondations anthropomorphes de David Moreno soutiennent des villages en cascade — Colossal

À partir de fines tiges d’acier, un artiste basé à Barcelone David Moreno (précédemment) construit des maisons imposantes et des villages en cascade qui reflètent l’architecture de nos vies. Il incorpore souvent des éléments anthropomorphiques et anatomiques, suggérant des squelettes ou des cœurs battants.

Par exemple, « Construcción en cabeza – Cabeza en construcción », qui signifie « tête en construction – tête en construction », représente une fondation en forme de colline qui prend la forme d’un visage. Et « Resumen 2020 », qui signifie « Résumé 2020 », est une réponse à la pandémie de COVID-19, qui prend la forme d’un crâne humain.

« Résumé 2020 »

Les sculptures de Moreno alternent entre rigidité et fluidité, tandis qu’il manipule le fil épais pour en faire des murs solides ou des arcs courbés, comme dans « La vie en rose ». Soigneusement équilibrées sur des colonnes d’échafaudage, les structures à pignon s’accrochent de manière quelque peu précaire à leurs supports, faisant référence à la colline tentaculaire et empilée favelas comme ceux de Rio de Janeiro.

L’artiste est en train de conceptualiser une nouvelle installation de trois mètres de large pour un cabinet d’architecture à Miami, et il a réduit ses sculptures plus grandes à des modèles de pendentifs en or et en argent. Découvrez d’autres œuvres de Moreno sur Behanceet suivez les mises à jour sur Instagram.

« Los Del Extrarradio »

« Construcción en cabeza – Cabeza en construcción »

« Eldorado en expansion II »

« Vanité »

« La vie en rose »

« Connexion de la cathédrale II »

« Mélodie circulaire »