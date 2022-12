Les fondateurs d’une entreprise indienne d’un milliard de dollars partagent des conseils pour réussir

Le football Fantasy était déjà extrêmement populaire au Royaume-Uni au début des années 2000 et Jain a attrapé le virus alors qu’il étudiait au lycée là-bas.

Les sports fantastiques sont des jeux en ligne dans lesquels les joueurs créent des équipes virtuelles de mandataires qui suivent de vrais sportifs. Ils peuvent gagner des points et gagner des prix en espèces en fonction des performances réelles de ces joueurs.

Co-fondateur et PDG, Dream Sports

Que se passe-t-il si vous êtes renversé par le bus ? Construisez-vous une échelle et des systèmes d’une manière… qui ne dépend pas de [a single person] et … faire prendre une décision à une seule personne ?

“Une fois que vous et vos amis êtes … connectés sur un réseau dans les sports fantastiques, pour qu’un rival vous fasse jouer là-bas, vous devez déplacer tous vos amis avec vous”, a déclaré Jain, qui est également le PDG de Dream Sports.

Jain a dit : "Que se passe-t-il si vous êtes heurté par le bus ? Construisez-vous une échelle et des systèmes d'une manière … ne dépend pas de [a single person] et … qu'une seule personne prenne une décision ? »

S’il y a un “principe fondamental” que Jain et Sheth respectent en tant que dirigeants de leur entreprise, c’est de s’assurer que leur entreprise ne dépend pas de l’un d’eux, ont-ils déclaré. CNBC Faites-le.

Harsh Jain (à gauche) et Bhavit Sheth sont les co-fondateurs de Dream Sports, une entreprise de technologie sportive indienne qui possède Dream11, la plus grande plateforme de jeux fantastiques du pays.

“Parce que cela vous aide beaucoup d’avoir cette semaine de temps ininterrompu et cela aide l’entreprise à savoir si nous dépendons de quelqu’un.”

“Une fois par an, pendant une semaine, tu es expulsé du [company] système… vous n’avez pas de Slack, ni d’e-mails ni d’appels », a ajouté Jain.

Au lieu de se sentir découragés, Jain et Sheth ont tiré parti des rejets.

Mais c’était tout aussi difficile lorsque Jain tenta de lever des fonds à New York et à San Francisco.

“Nous sommes allés voir tous les VC indiens, et ils ont dit : ‘C’est un concept américain. Les sports fantastiques ne sont pas répandus en Inde… Pourquoi ne collectez-vous pas de fonds aux États-Unis ?'”

Jain et Sheth ont déclaré avoir entendu “non” au moins 150 fois de la part de sociétés de capital-risque lorsqu’elles tentaient d’obtenir un financement de démarrage il y a 10 ans.

Les investisseurs en phase de démarrage recherchent en fait des fondateurs profondément passionnés, [and products] avec un grand marché.

“La conclusion était qu’à chaque réunion, vous pouvez savoir pourquoi ils ont dit non, vous pouvez leur demander : ‘Quel est votre principal sujet de préoccupation ?'”

Jain et Sheth ont déclaré qu’il leur avait fallu près de deux ans avant de finalement clouer leur discours.

“Les investisseurs en phase de démarrage recherchent en fait des fondateurs profondément passionnés, [and products] avec un grand marché », a déclaré Jain.

« Traction précoce, forte rétention des utilisateurs… et des fondateurs [who] restera là-dedans et n’abandonnera pas. Je pense que c’est ce qui nous a aidés à enfin percer le terrain.”

La vision de Dream Sports de se connecter avec des millions de fans de sport en Inde a depuis attiré des investisseurs de renom tels que le géant chinois de la technologie Tencent, la société d’investissement américaine Tiger Global et Steadview Capital, dont le siège est à Hong Kong.

Sa dernière levée de fonds en 2021 a rapporté 840 millions de dollarsdonnant à la société sa valorisation de 8 milliards de dollars.