Les fondateurs du fonds spéculatif crypto en faillite Three Arrows disparaissent

Selon des documents judiciaires récemment déposés à New York, les co-fondateurs du fonds spéculatif crypto en faillite Three Arrows Capital semblent être en fuite face à leurs créanciers.

Les avocats représentant les créanciers ont déclaré que les allées et venues physiques de Zhu Su et Kyle Davies, qui ont lancé Three Arrows en 2012, sont “actuellement inconnues”, avant une audience prévue mardi à 9 h HE pour discuter des prochaines étapes du processus de liquidation. Les documents, déposés vendredi soir, allèguent également que les fondateurs n’ont pas encore commencé à coopérer avec le processus de liquidation “de manière significative”. Lundi, les avocats ont demandé au tribunal de garder anonyme l’identité des créanciers.

Zhu et Davies n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Three Arrows, également connu sous le nom de 3AC, gérait environ 10 milliards de dollars d’actifs aussi récemment qu’en mars. Le 1er juillet, la société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 15 auprès des créanciers américains dans le district sud de New York, après une chute des crypto-monnaies et l’effondrement du projet stablecoin terraUSD (UST) anéantissant ses actifs.

Avant le dépôt de bilan, un tribunal des îles Vierges britanniques a ordonné la liquidation du fonds assiégé afin de rembourser ses dettes.