Les plus grands fondateurs de l’Inde encouragent la jeunesse du pays à consacrer un nombre d’heures absurdement élevé au travail.

Lors du premier épisode du podcast « The Record » de 3one4 Capital hier (26 octobre), Narayana Murthy, qui a fondé le géant des services informatiques Infosys en 1981, a affirmé que « La productivité du travail en Inde est l’une des plus faibles au monde », ajoutant que les jeunes devraient « vouloir travailler 70 heures par semaine » pour stimuler l’économie du pays. Il a ajouté 10 heures supplémentaires au Semaine de travail de 60 heures a-t-il suggéré en 2020.

Pris au pied de la lettre, le chiffre de 70 heures dans une semaine de travail typique de 5 jours nécessite 14 heures de travail par jour. Même si le nombre était arbitraire et n’était qu’une suggestion vague, le message était clair : il s’agit d’un appel à augmenter considérablement les heures de travail.

Bhavish Aggarwal, le fondateur de 38 ans du redoutable rival indien d’Uber, Ola, a répondu à X pour soutenir le point de vue du septuagénaire Murthy.

« Ce n’est pas notre moment de travailler moins et de nous divertir. C’est plutôt à nous de tout mettre en œuvre et de construire en une seule génération ce que d’autres pays ont construit au fil de nombreuses générations ! » le fondateur, qui a créé son entreprise en 2011, posté.

Plus d’heures ne se traduisent pas par un meilleur travail

Le chœur des critiques s’est rapidement accru, les gens mettant en garde contre un «abusif et toxique« environnement avec un équilibre travail-vie personnelle quasiment nul.

Surtout parce que des heures plus longues ne se traduisent pas par un meilleur rendement…la recherche suggère la productivité diminue après 50 heures et tombe en chute libre après 55 heures – et les fondateurs préfèrent la qualité à la quantité.

« Augmenter la productivité ne consiste pas seulement à travailler de plus longues heures. Il s’agit de s’améliorer dans ce que vous faites : améliorer vos compétences, avoir un environnement de travail positif et une rémunération équitable pour le travail effectué », Ronnie Screwvala, fondateur d’upGrad et fondateur de la plateforme de technologie éducative UpGrad, écrit le X.

Travailler trop longtemps nuit également à la santé physique. Lorsqu’une personne travaille régulièrement 55 heures ou plus par semaine, son risque d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque augmente respectivement de 35 % et 17 %, par rapport à un travail moyen de 35 à 40 heures par semaine, selon le Organisation Mondiale de la Santé.

Lieux d’intérêt : Allemagne, Japon

En encourageant les Indiens à travailler de plus longues heures, Murthy a cité l’exemple des travailleurs allemands et japonais de l’après-Seconde Guerre mondiale. Même si une relance de l’économie due à une augmentation des heures de travail peut ont été brièvement vraisc’est un exemple extrême et c’est une chose du passé.

Aujourd’hui, la loi en Allemagne ne permettra pas aux gens travailler plus de 48 heures par semaine, heures supplémentaires comprises, et elle établit des règles strictes en matière de pauses et de repos. Dans les entreprises de plus de 15 salariés, les travailleurs peuvent demander à réduire leurs heures de travail hebdomadaires après six mois de travail. De plus, il est demandé aux managers de s’abstenir d’appeler et d’envoyer des e-mails employés après les heures de travail.

En 2018, le Japon, qui compte l’une des populations les plus surmenées au monde, a mis en place une politique pour lutter contre le « karoshi », ou la mort par surmenage, placer des bouchons similaires sur le travail régulier et les heures supplémentaires.

À titre d’exemple supplémentaire : au Royaume-Uni, où le gendre de Murthy, Rishi Sunak, occupe le poste de Premier ministre, la semaine de travail est également plafonné à 48 heures.

Citation : Une semaine de travail de 70 heures devrait être l’exception et non la règle

« La semaine de travail de 70 heures, en règle générale, c’est de la merde. Cela n’a conduit à l’épuisement professionnel que pour moi/mon équipe dans le passé. En fin de compte, les relations ont souffert de l’exécution. Les exceptions sont acceptables : lorsqu’il y a un délai ou un retard qui doit être éliminé de temps en temps – avec une belle pause plus tard. Mais pas en tant que culture. — Mahavir Chopra, fondateur de la plateforme technologique d’assurance Beshak

Qu’en est-il du travail en dehors du lieu de travail ?

Ce type de décision pèserait particulièrement lourdement sur les femmes, qui supportent généralement l’essentiel des tâches ménagères comme le ménage, la vaisselle, la lessive, la préparation des repas, les soins aux enfants et aux parents âgés, etc.

Une étude a quantifié le temps que les femmes consacrent quotidiennement à ce type de travail 7,2 heures en moyenne (contre seulement 2,8 heures pour les hommes). Conformément à la suggestion de Murthy, après une journée de travail de 14 heures et 7 heures de tâches domestiques, les femmes auront environ 3 heures pour manger, dormir et se détendre.

« Les hommes ne partageront jamais la charge du ménage, des soins et de l’éducation des enfants. Avec une semaine de travail de 70 heures, les femmes n’auront d’autre choix que d’abandonner leurs études. » un utilisateur X déçu.

Les jeunes indiens à la recherche de meilleurs emplois, en chiffres

23,22% : Taux de chômage des jeunes en Inde (ceux âgés de 15 à 24 ans qui sont au chômage mais recherchent activement un emploi) en 2022, selon Données de la Banque mondiale. Il était supérieur à celui des voisins du Pakistan (11,3 %), du Bangladesh (12,9 %) et du Bhoutan (14,4 %).

42,3% : Les diplômés de moins de 25 ans qui sont au chômage en Inde, selon le rapport « State of Working India 2023 » publié le mois dernier par le Centre pour l’emploi durable de l’Université Azim Premji. Les chercheurs suggèrent que cela pourrait être dû au fait que les travailleurs plus instruits ne sont pas en mesure de trouver des rôles qui répondent à leurs ambitions et à leurs exigences salariales, ou qu’ils viennent de ménages où leurs parents sont encore en mesure de les subvenir aux besoins.

Rs3,5-3,8 lakh (4 205-4 565 $) : Salaire de départ pour les nouveaux diplômés du secteur informatique en Inde. « L’industrie informatique exploite les nouveaux venus depuis dix ans. Il n’y a pas eu d’augmentation des rémunérations, les nouveaux arrivants reçoivent le même salaire… que les entreprises payaient en 2008-09 », a déploré l’année dernière Mohandas Pai, un ancien directeur d’Infosys.