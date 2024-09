Les fondateurs de SANAA nommés lauréats du Prix Charlotte Perriand 2025

Les fondateurs de SANAA, Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, ont été nommés lauréats Le Prix Charlotte Perriand pour 2025 par l’Association Créateurs Design & Awards.

Sejima et Nishizawa ont été choisis comme lauréats de l’année pour être « à la pointe de l’innovation architecturale » et en reconnaissance de leurs « conceptions minimalistes mais profondes », a déclaré Association et récompenses des Créateurs Design (CDA).

Le prix 2025 marque la quatrième édition du concours, lancé en 2021 par le CDA pour mettre en lumière les pionniers de l’architecture et du design et honorer l’héritage de la moderniste française Charlotte Perriand.

C’est la première fois que le prix, également connu sous le nom de Prix Charlotte Perriand, est décerné à deux personnes.

« C’est un grand honneur de recevoir un prix qui porte un nom aussi prestigieux », ont déclaré Sejima et Nishizawa.

« Charlotte Perriand est l’une des maîtresses de l’architecture moderne, et nous admirons ses créations d’intérieur et de mobilier délicates. »

Sejima et Nishizawa sont nées au Japon respectivement en 1956 et 1966. Sejima a étudié à l’Université des femmes du Japon, où elle a obtenu une maîtrise en architecture en 1981, avant de travailler pour Toyo Ito and Associates.

En 1987, elle a créé son propre cabinet, Kazuyo Sejima & Associates, où elle a employé Nishizawa alors qu’il étudiait l’architecture à l’Université nationale de Yokohama.

Kazuyo Sejima remporte le prix Jane Drew 2023 pour les femmes en architecture

Le couple a fondé SANAA à Tokyo en 1995. Depuis, le studio a acquis une reconnaissance mondiale pour des projets tels que le Musée d’art contemporain du XXIe siècle à Kanazawa en 2004, le Nouveau Musée d’art contemporain aux États-Unis en 2007 et le Musée du Louvre-Lens en France en 2012.

Les projets récents de SANAA incluent le nouveau campus urbain de l’Université Bocconi en Italie et l’extension Sydney Modern de la Galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud.

Sejima et Nishizawa ont reçu le prestigieux prix d’architecture Pritzker en 2010. Parmi les autres distinctions qu’ils ont reçues, citons le prix de l’Institut d’architecture du Japon en 2006 et le prix Praemium Imperiale d’architecture en 2022.

L’année dernière, Sejima a été nommée lauréate du prix annuel Jane Drew d’architecture pour sa contribution à la valorisation des femmes dans l’architecture.

Sejima et Nishizawa recevront le Prix Charlotte Perriand lors de la cérémonie des Créateurs Design Awards, qui se déroulera à Paris le 18 janvier 2025.

L’année dernière, la lauréate était l’architecte mexicaine Frida Escobedo, choisie par la CDA pour avoir « inauguré une nouvelle ère de l’architecture ». En 2023, c’est Jeanne Gang, directrice du Studio Gang, qui a remporté le prix et a été récompensée pour sa conception de l’Aqua Tower, qui était autrefois le plus haut bâtiment du monde conçu par une femme.

Le portrait de Sejima et Nishizawa est de SANAA.