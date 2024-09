Les fondateurs de SANAA, Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, lauréats du Prix Charlotte Perriand 2025

Le film Tokyo Ride de Beka & Lemoine met en vedette le lauréat du prix Pritzker Ryue Nishizawa. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Beka & Lemoine

Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, fondateurs du célèbre cabinet d’architecture SANAA, ont été annoncés comme lauréats du Prix Charlotte Perriand 2025 par le Prix ​​Créateurs DesignAnnoncé aujourd’hui à Paris, en France, ce prix récompense les contributions exceptionnelles à l’architecture et au design modernes. Sejima et Nishizawa, connus pour leurs conceptions minimalistes qui intègrent la forme, la fonction et l’environnement, continuent d’être reconnus comme des innovateurs dans le domaine, ayant déjà été récompensés par le prestigieux prix d’architecture Pritzker en 2010. Sejima et Nishizawa recevront le Prix Charlotte Perriand lors de la cérémonie des Créateurs Design Awards à Paris le 18 janvier 2025.

+ 1

Nouveau Musée / SANAA.. Image © Laurian Ghinițoiu

Lancés en 2021, les Créateurs Design Awards en sont à leur quatrième édition, poursuivant leur mission de célébrer les innovateurs en matière d’architecture et de design tout en honorant l’héritage de la moderniste française Charlotte Perriand. L’édition de cette année marque la première fois que le prix est décerné à deux personnes.

La Samaritaine / SANAA + LAGNEAU Architectes + François Brugel Architectes Associés + SRA Architectes. Image © Jared Chulski

Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa sont nées au Japon respectivement en 1956 et 1966. Sejima a obtenu son master en architecture à l’Université des femmes du Japon en 1981 avant de collaborer avec Toyo Ito et de créer son propre cabinet. Nishizawa a rejoint son cabinet pendant ses études à l’Université nationale de Yokohama, ce qui a conduit à la fondation de leur célèbre studio d’architecture, SANAA, à Tokyo en 1995.

Article connexe Retour sur les 9 architectes japonais récompensés par le prix Pritzker

SANAA a acquis une renommée internationale grâce à des projets tels que le New Museum de New York et le musée du Louvre-Lens en France. Parmi ses projets plus récents, citons le Sydney Modern Museum en Australie, le New Urban Campus de l’Université Bocconi à Milan en Italie ou l’extension du célèbre centre commercial parisien La Samaritaine. Les conceptions innovantes du duo leur ont valu de nombreuses distinctions, notamment le prix de l’Institut d’architecture du Japon et le prix Praemium Imperiale pour l’architecture. L’année dernière, Sejima a reçu le prix Jane Drew pour son impact sur la promotion des femmes dans l’architecture.

Nouveau campus urbain pour l’université Bocconi / SANAA. Image © Philippe Ruault

C’est un grand honneur de recevoir un prix qui porte un nom aussi prestigieux. Charlotte Perriand est l’une des maîtres de l’architecture moderne et nous admirons ses créations d’intérieur et de mobilier délicates. – Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa

Parmi les précédents lauréats du prix figurent l’architecte mexicaine Frida Escobedo en 2024, félicitée pour son dévouement à la création et à la mise en œuvre de conceptions exemplaires ; et la fondatrice de Studio Gang, Jeanne Gang, un an auparavant, pour son dévouement à la création et à la mise en œuvre de meilleures pratiques en matière de réutilisation durable, de biodiversité écologique et d’équité sociale.