Les fondateurs de Robinhood vaudront plus de 5 milliards de dollars alors que les introductions en bourse de fintech s’accumulent

Vlad Tenev et Baiju Bhatt, qui étaient colocataires à Stanford il y a près de dix ans, devraient chacun valoir environ 2,6 milliards de dollars sur papier lorsque leur application de trading fera ses débuts sur le Nasdaq plus tard ce mois-ci. C’est basé sur le point médian de 40 $ par action de la fourchette de prix de la société donnée dans sa mise à jour Prospectus d’introduction en bourse le lundi.

Déjà cette année, les co-fondateurs de Coinbase ont rejoint les rangs des milliardaires, aux côtés des fondateurs d’Afffirm et Marqeta. Pendant des années, la Silicon Valley a affronté les opérateurs bancaires historiques avec la promesse d’une meilleure expérience client, mais ce n’est que maintenant que les applications de trading émergentes, les débutants de paiement et les prêteurs en ligne atteignent de grandes valorisations sur le marché public.

Ce fut une année record pour les cotations technologiques, avec au moins 12 sociétés qui sont devenues publiques par le biais d’une introduction en bourse, d’une cotation directe ou d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) atteignant une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars ou plus. Entre ces entreprises et quelques autres avec des valorisations inférieures, l’industrie technologique a frappé 16 milliardaires en 2021.

Le fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, assiste au Consensus 2019 au Hilton Midtown le 15 mai 2019 à New York.

Les utilisateurs ont afflué vers Robinhood au premier trimestre alors que les volumes de transactions cryptographiques montaient en flèche et que la popularité des actions meme comme GameStop et AMC Entertainment a conduit des millions de nouveaux commerçants à l’application. Fin mars, Robinhood comptait 17,7 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre 11,7 millions à la fin de 2020.

SoFi, un fournisseur de prêts universitaires, de prêts immobiliers et de divers produits d’investissement et d’assurance, est entré en bourse via une SPAC en juin et est maintenant évalué à 12 milliards de dollars. Certes, aucun détenteur individuel ne détient une participation d’un milliard de dollars.

Tenev, 34 ans, et Bhatt, 36 ans, ont fait face à leur part de gros titres troublés cette année sur la voie de ce qui sera probablement l’une des plus grandes introductions en bourse de 2021.

Robinhood a finalement levé 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs pour consolider son bilan, mais l’incident a soulevé des questions sur le modèle commercial de l’entreprise, connu sous le nom de paiement pour le flux de commandes. Robinhood permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre gratuitement, et facture aux teneurs de marché tels que Citadel Securities ou Virtu le droit d’exécuter les transactions des clients.

La Financial Industry Regulatory Authority a déclaré en juin que Robinhood paiera environ 70 millions de dollars de pénalités pour ses pannes à l’échelle du système et ses pratiques de communication et de négociation trompeuses. La société fait face à des dizaines de recours collectifs proposés, ainsi qu’à des examens ou à des enquêtes menés par des régulateurs, des procureurs généraux des États, la Securities and Exchange Commission, la FINRA et le département américain de la Justice.

Dans son prospectus initial plus tôt ce mois-ci, Robinhood a révélé que le téléphone de Tenev avait été saisi par des avocats fédéraux dans le cadre de l’enquête GameStop.

Pourtant, les co-fondateurs de Robinhood – qui sont tous deux membres du conseil d’administration – sont bien placés pour faire de gros bénéfices lorsque la société deviendra publique et contrôlera la grande majorité des décisions à partir d’ici.

Tenev et Bhatt détiendront toutes les actions de catégorie B de Robinhood après l’offre. Ces actions ont 10 fois plus de droits de vote que les actions de classe A, selon le prospectus, donnant à Tenev le contrôle de 26% des droits de vote et Bhatt de 39%.

Ils ont déjà encaissé des dizaines de millions de dollars d’actions.

En 2018, ils ont chacun vendu 55 millions de dollars d’actions à la société d’investissement DST Global dans le cadre d’une transaction secondaire, et l’année suivante, les cofondateurs ont participé à une offre publique d’achat de 67,6 millions de dollars disponible pour « certains de nos salariés actionnaires », selon le dossier.

Robinhood est un quintuple Perturbateur CNBC 50 entreprise qui a dominé la liste de cette année.

