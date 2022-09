Les fondateurs de M2P Fintech portent des Veshtis lors d’un événement mondial

Les gens trouvent d’innombrables façons de montrer du respect pour leur culture sur les plateformes nationales et internationales. Les fondateurs de M2P Fintech, Madhusudanan Rangarajan et Prabhu Rangarajan sont également ceux-là. Lors d’une conférence mondiale tenue à Mumbai, le duo de frères arborait fièrement des “veshtis”, une tenue tamoule traditionnelle. Et leur passage est devenu le sujet de conversation de la ville. Dans une interview avec Money Control, Madhusudanan s’est ouvert sur son choix vestimentaire.

Les frères Rangarajan veulent monter une entreprise « enracinée dans la culture », d’où les veshtis. Madhusudanan déclare : « Si vous dites que l’Inde sera la prochaine usine Fintech du monde, il est dans notre intérêt d’emporter également notre culture avec elle.

Il croit que les aspects commerciaux et culturels vont de pair. D’un autre côté, son frère Prabhu a déclaré: “Si vous pouvez porter une tenue traditionnelle lors d’un mariage, pourquoi pas au bureau?”

Autant vous dire que les frères ne sont pas passés inaperçus au Global Fintech Fest. Prabhu a partagé que de nombreuses personnes cherchaient à savoir comment s’appelait leur tenue vestimentaire.

M2P Fintech a introduit une suite de prêts de base pour étendre ses produits, permettant aux banques clientes et aux fintechs de répondre aux exigences réglementaires, de prêt et bancaires via une offre unique.

Jusqu’à présent, Insight Partners et Tiger Global ont soutenu la startup d’infrastructure fintech, ne fournissant que des interfaces de paiement, de prêt et de banque numérique. Leur décision d’étendre les services intervient après la décision de la Reserve Bank of India (RBI) de réglementer les prêts numériques.

Madhusudanan a déclaré: «La suite de prêt de base consiste à fournir une gestion de bout en bout depuis l’intégration des clients, la gestion des prêts, la souscription des clients et également la compensation des paiements. En règle générale, 10 à 12 fournisseurs qui fournissent ces différents éléments technologiques à une banque ou à la NBFC, nous les avons regroupés en une seule offre.

Les frères Rangarajan s’attendent à ce que la suite de prêts de base contribue jusqu’à 20 % aux revenus au cours des 12 prochains mois.

