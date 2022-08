Les fondateurs de la start-up indienne Zepto partagent des conseils sur la façon de créer une entreprise

Lorsque Kaivalya Vohra a voulu abandonner l’Université de Stanford pour diriger sa startup, il a fallu “quelques longues conversations” pour convaincre ses parents. Mais les amener à bord n’a pas été trop difficile, a-t-il déclaré. “Ils ont vu comment cette entreprise grandissait devant eux, ils ont vu à quelle vitesse nous avons réalisé ce que nous avons réalisé.” Il n’a fallu que neuf mois à Vohra et à son co-fondateur, Aadit Palicha, pour amener Zepto – une application indienne qui promet de livrer des courses en moins de 10 minutes – à une valorisation de 900 millions de dollars.

Entrer avec l’état d’esprit que vous vous trompez et apprendre où aller bien… ce voyage a été une leçon d’humilité. Aadit Palicha Co-fondateur et PDG, Zepto

Comment deux adolescents ont-ils créé l’une des applications de commerce rapide à la croissance la plus rapide en Inde ? CNBC Make It le découvre.

1. Parlez aux clients

Il est important de trouver une bonne adéquation produit-marché, a déclaré Vohra. Son conseil pour faire ça ? “Parlez aux clients. Utilisez-le simplement comme un Saint Graal [to] assurez-vous d’être sur la bonne voie pour trouver l’adéquation au marché des produits. » “L’une des choses les plus difficiles est en fait d’arriver au point où vous avez un produit que les gens aiment… C’est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide si vous parlez constamment aux clients, obtenez leurs commentaires et apprenez d’eux”, a-t-il ajouté. Au début de Zepto, les jeunes de 19 ans géraient eux-mêmes le support client et livraient des courses aux consommateurs juste pour qu’ils puissent discuter rapidement avec eux.

Zepto n’est pas la seule start-up commerciale rapide en Inde, et la concurrence s’intensifie à la fois au niveau national et mondial. Le marché de l’épicerie en ligne du pays devrait valoir environ 24 milliards de dollars d’ici 2025, selon Redseer. Zepto

“Nous le faisons encore aujourd’hui… Nous avons des millions de clients, avec des centaines de milliers de commandes chaque jour. [We still] passer beaucoup de temps à parler aux clients et à apprendre d’eux », a déclaré Palicha. “Entrer avec l’état d’esprit que vous vous trompez et apprendre où aller bien … ce voyage a été une leçon d’humilité.”

2. Tombez amoureux de votre produit

Palicha et Vohra n’ont pas toujours été prises au sérieux, pas seulement à cause de leur âge, mais aussi à cause de la “folie” d’une idée de livraison en moins de 10 minutes. “Lorsque nous avons commencé il y a 12 mois, chaque conversation que nous avions était:” Vous êtes totalement fou, cela ne fonctionnera jamais “”, a déclaré Palicha. Mais leur conviction dans leur produit les a fait avancer. “Kaivalya et moi sommes tellement tombés amoureux du produit que nous nous sommes vus comme les gardiens de ce qui finirait probablement par être un phénomène important dans l’Internet grand public en Inde”, a déclaré Palicha. “Si nous ne le construisons pas, quelqu’un d’autre le fera. Lorsque vous opérez avec cette mentalité, tout devient moins intimidant.”

Tomber amoureux du produit et construire cette conviction vous pousse vraiment à… voir ce produit à travers. Aadit Palicha Co-fondateur et PDG, Zepto

C’est pourquoi le duo pourrait entreprendre des “conversations difficiles” avec des investisseurs, des cadres supérieurs et même un responsable gouvernemental, a ajouté Palicha. Bien qu’il ne s’agisse que de l’une des nombreuses entreprises à rejoindre la vague du commerce instantané, elle a attiré l’attention des investisseurs. Sa dernière injection de liquidités de 200 millions de dollars en mai a rapproché Zepto du statut de licorne. « Tomber amoureux du produit et construire cette conviction vous pousse vraiment à… voir ce produit à travers », a déclaré Palicha.

3. Soyez responsable

Palicha et Vohra sont amis depuis l’âge de sept ans – un avantage majeur car ils sont passés de copains d’enfance à partenaires commerciaux. “Kaivalya et moi nous complétons vraiment l’ensemble des compétences. Il a toujours été plus solide que moi sur le plan technique, il a donc fait un excellent directeur de la technologie”, a déclaré Palicha. “Il y a 12 mois, lorsque nous construisions la première itération du produit, je ne pense pas que nous aurions pu le faire décoller [without him].”