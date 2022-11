Les fondateurs de HashFlare inactifs dans un stratagème de fraude cryptographique «étonnant» de 575 millions de dollars

Les fondateurs de HashFlare sont accusés de leur implication présumée dans un complot de fraude excessivement cryptographique et de blanchiment d’argent.

Les deux fondateurs du mineur de cloud Bitcoin HashFlare, aujourd’hui disparu, sont inactifs en République balte en raison de leur implication présumée dans un complot de fraude cryptographique de 575 millions de dollars.

HashFlare était une société cloud créée en 2015, qui présupposait de permettre aux clients de louer la puissance de hachage de l’entreprise afin d’exploiter les crypto-monnaies et d’obtenir une part constante de ses bénéfices.

La société était considérée comme l’un des principaux noms de l’entreprise à l’époque, mais a cessé d’exploiter une partie surdimensionnée de ses opérations minières en juillet 2018.

Cependant, selon un communiqué de presse des États-Unis, selon le ministère de la Justice citant des documents judiciaires, l’opération minière complète, par les fondateurs Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, faisait partie d’un « stratagème à multiples facettes » qui « a fraudé des centaines de des milliers de victimes.

Il s’agissait de convaincre les victimes de conclure des «contrats de location d’instruments frauduleux» via HashFlare et de persuader d’autres victimes de prendre position dans une banque de monnaie numérique extrêmement prétendue appelée Polybius Bank.

L’essai est également soupçonné d’avoir conspiré pour blanchir leurs «produits criminels» à travers soixante-quinze propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines d’extraction de crypto-monnaie.

L’avocat américain Nick Brown du district ouest de Washington a qualifié les dimensions et la portée du thème présumé de “vraiment stupéfiantes”.

“Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et donc sur le mystère de l’extraction de crypto-monnaie, pour commettre un énorme thème Ponzi”, a-t-il déclaré.

Les fondateurs de HashFlare sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, de seize chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de dissimuler la victimisation de sociétés écrans et de factures et contrats trompeurs, et approcheront de 20 ans de prison s’ils sont coupables.

La société mère de HashFlares, HashCoins OU, a été fondée par Potapenko et Turõgin en 2013, tandis que HashFlare a lancé des services miniers en 2015. Elle a d’abord proposé des contrats pour les tickers SHA-256 Bitcoin BTC jusqu’à 15 668 $ et scrypt. ETHASH Ether ETH a baissé de 1 080 $, Dash DASH a baissé de 34 $ et Zcash ZEC a baissé de 38 $. Les choix ont rapidement suivi.

Selon l’acte d’accusation, l’essai a affirmé que HashFlare était une “opération massive de cryptominage”. Cependant, il est allégué que la société exploitait à un taux inférieur à 1% des réclamations et payait des retraits en achetant du Bitcoin à des tiers au lieu des gains provenant des opérations minières.

En juillet 2018, HashFlare a proclamé l’arrêt des services miniers BTC, citant des problèmes de génération de revenus au milieu des fluctuations du marché.

Les clients n’étaient pas remboursés pour le reste des frais de contrat annuels qu’ils avaient payés directement. les actifs cryptographiques alternatifs sur le marché au sein du portefeuille de la plateforme continuent de contrôler comme d’habitude.

Des allégations selon lesquelles l’entreprise était trompeuse ont été créées mais jamais mises en évidence par la capacité d’un officier.

La dernière communication publique de HashFlare est intervenue en 2019 par le biais d’un message du 9 août, dans lequel ils ont proclamé qu’ils suspendaient la vente de contrats ETH en raison de la « capacité actuelle a été épuisée ».

La société s’est assurée de reprendre ses activités dans un “futur très proche” et a excité d’autres annonces, mais rien n’a jamais été divulgué publiquement concernant ce qui s’était passé et HashFlare a discrètement disparu.

Le FBI enquête actuellement sur l’affaire et recherche des données auprès des clients qui ont opté pour les stratagèmes trompeurs présumés de HashFlare, HashCoins OU et Polybius.

L’acte d’accusation de 18 chefs d’accusation pour l’implication présumée de Potapenkos et Turõgins a été présenté par un jury du district ouest de Washington en octobre. 27 et descellé le 21 novembre.

Le message des fondateurs de HashFlare inactifs dans le programme de fraude cryptographique «étonnant» de 575 millions de dollars est apparu pour la première fois sur BTC Wires.