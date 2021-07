Les fondateurs de Google Page, Brin, ont vendu 1 milliard de dollars d’actions depuis mai

Larry Page, à gauche, et Sergey Brin, co-fondateurs de Google Inc.

Les fondateurs de Google et les actionnaires de contrôle d’Alphabet, Larry Page et Sergey Brin, ont vendu ensemble plus d’un milliard de dollars d’actions depuis mai de cette année.

À partir de mai, les deux ont vendu des actions de classe A et de classe C pour une valeur de plus de 1,07 milliard de dollars, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission compilés par OpenInsider. Les ventes de Brin totaliser plus de 610 millions de dollars, tandis que Les ventes de la page – y compris un tour cette semaine – dépassent maintenant 462 millions de dollars. Les deux fondateurs vendent dans le cadre de plans commerciaux pré-déposés. Brin et Page avaient déjà vendu des actions en 2017, lorsque leur dernier plan a expiré.

L’action de la société s’est bien comportée cette année. Les actions de la classe A d’Alphabet ont augmenté de plus de 50 % depuis le début de l’année, dépassant le Nasdaq Composite et les actions d’autres géants de la technologie tels qu’Amazon et Apple. La société a annoncé mercredi de solides revenus et bénéfices au deuxième trimestre.

Page a quitté son poste de PDG d’Alphabet fin 2019, cédant les rênes au PDG de Google, Sundar Pichai. Dans le même temps, Sergey Brin a démissionné de son poste de président d’Alphabet et son rôle a été supprimé.

Page et Brin, qui ont cofondé Google en 1998, restent membres du conseil d’administration et détiennent une participation majoritaire dans la société, contrôlant 51% d’une catégorie spéciale d’actions avec droit de vote d’Alphabet. Les deux font partie des personnes les plus riches du monde.

Les milliardaires de la Silicon Valley sont restés discrets depuis qu’ils ont quitté leurs postes de direction, bien que Brin ait fait une apparition dans le premier magasin de détail de Google à New York cette semaine, a appris CNBC. La page a aurait a passé beaucoup de temps sur son yacht dans les îles Fidji pendant la pandémie, selon Insider.

