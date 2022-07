Les fondateurs de Crypto Hedge Fund ont acheté un yacht de 50 millions de dollars avant de faire faillite

Bien que la crypto-monnaie se polarise, il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s’entendre : elle est volatile. Évaluations atteindre rapidement des sommets vertigineux, mais peut être pulvérisé dans le sol tout aussi rapidement. Un exemple de cette dichotomie est Three Arrows Capital, un fonds spéculatif basé à Singapour qui a déposé son bilan le 1er juillet.

Three Arrows Capital a été condamné à liquider ses actifs par un tribunal des îles Vierges britanniques à la fin du mois dernier après avoir été poursuivi pour ne pas avoir remboursé ses dettes. Mais avant la douleur infligée par le début de l’hiver crypto, révélée par documents de la Haute Cour de Singapourpublié lundi, les fondateurs de 3AC, Su Zhu et Kyle Davies, ont versé un acompte sur un yacht de 50 millions de dollars.

Il a été spéculé dans le dossier que l’acompte a été payé avec des fonds empruntés. Three Arrows Capital a été contacté pour un commentaire mais n’a pas immédiatement répondu.

La révélation a été faite par Charles McGarraugh, le directeur de la stratégie de Blockchain.com, à qui des documents judiciaires révèlent que 3AC doit 302 millions de dollars. McGarraugh a déclaré dans un affidavit qu’il était préoccupé par les achats extravagants de Zhu et Davies.

“Par exemple, sur la base d’informations et de convictions, je comprends que MM. Zhu et Davies auraient versé un acompte sur un yacht de 50 millions de dollars américains”, a-t-il écrit à la Haute Cour de Singapour. “Je crois également comprendre que M. Davies souhaite que ce yacht soit plus grand que n’importe quel yacht appartenant même aux milliardaires les plus riches de Singapour.”

McGarraugh a également souligné un Maison de 35 millions de dollars Zhu a acheté à Singapour en décembre dernier.

Je suis toujours époustouflé par le 3AC. J’ai admiré Zhu Su et Kyle Davies et ce qu’ils ont construit. Maintenant, ils sont liquidés et en fuite après avoir dépensé 50 millions de dollars pour un yacht. — Cendre – DeSo – Web3 Maxi 🦇🔊 (@investindigital) 18 juillet 2022

La révélation primordiale de la procédure a été que 3AC doit 3,5 milliards de dollars à 27 créanciers cryptographiques différents. Une grande partie de cela – 2,36 milliards de dollars – est due à un seul, Genesis. Les affidavits ont été déposés le 7 juillet mais rendus publics lundi par la société chargée de la liquidation de 3AC, Teneo.

Three Arrows Capital a été durement touché par l’effondrement de luna et de son stablecoin terraUSD associé. Lorsque terraUSD n’a pas été indexé, cela a entraîné la suppression de 14 milliards de dollars du marché. Three Arrows Capital avait investi 200 millions de dollars dans terra et ne pouvait pas rembourser ses créanciers à la suite de ces pertes. Voyager Digital est l’une des sociétés à qui 3AC devait de l’argent – Voyager a prêté 650 millions de dollars à 3AC en crypto en mars – et s’est elle-même déclarée en faillite depuis la faillite de 3AC.

Three Arrows Capital a géré un fonds estimé à 10 milliards de dollars en mars, Fortune rapportée