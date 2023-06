Les fonctionnalités iOS 17 qui me passionnent le plus

Apple a annoncé un certain nombre de nouvelles mises à jour logicielles lors de son Conférence mondiale des développeurs lundi, y compris la prochaine version logicielle de l’iPhone, iOS17. Alors que le prochain iOS ne sera pas disponible pour le grand public avant l’automne, le logiciel apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles et intéressantes à votre iPhone.

Je suis passé d’Android à iOS il y a une dizaine d’années et j’ai testé iOS 16 bêtas depuis l’année dernière. Bien qu’iOS 17 ne réponde pas à tous mes souhaits iOS, il propose de nouvelles fonctionnalités que j’attends avec impatience.

Voici les nouvelles fonctionnalités intéressantes et utiles de l’iPhone qui me passionnent le plus iOS17.

Mode veille

Le mode veille peut vous montrer ce que vous écoutez, l’heure et plus encore. Patrick Hollande/Crumpe

Avec iOS 17, vous obtenez un nouveau mode appelé Etre prêt. Si vous activez ce mode sur votre iPhone pendant qu’il est en charge et en mode paysage, votre téléphone peut agir comme un écran intelligent. Il pourra afficher l’heure, les widgets, les activités en direct et plus encore dans ce mode.

Cette fonctionnalité est utile, surtout si vous chargez votre téléphone dans votre cuisine pendant que vous cuisinez ou sur votre table de chevet la nuit, mais cela ne fonctionnera pas pour tous les iPhones. A l’heure actuelle, seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max peut utiliser cette fonctionnalité efficacement grâce à ces modèles affichage permanent. Plus tôt iPhone compatibles iOS 17 pouvez utiliser le mode Veille, mais votre écran s’éteindra à un certain point.

La correction automatique obtient une amélioration

Ton Le clavier de l’iPhone sous iOS 17 obtiendra une mise à niveau. Le clavier utilisera un modèle de transformateur, similaire à ce qu’OpenAI utilise dans ses modèles de langage, il prédira donc mieux ce que vous taperez ensuite, qu’il s’agisse d’un nom ou d’un mot maudit. La correction automatique pourra également aider avec la grammaire, similaire à un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word.

Bien que tout cela soit très cool et utile, ce que je retiens le plus, c’est que je n’aurai pas à retaper les jurons plusieurs fois pour qu’ils restent dans un message. J’ai probablement perdu des jours entiers de ma vie à corriger des mots comme « canard » et « abattu » pour revenir à ma malédiction, donc je suis ravi de me sauver cette fois.

Nouvelle application Journal

La journalisation peut aider vous gérez le stress, atteignez vos objectifs et plus encore, et votre iPhone obtiendra un nouvelle application de journalisation, appelée Journalplus tard cette année avec iOS 17. Autre applications de journalisation sont déjà là, mais Apple utilisera l’apprentissage automatique sur l’appareil pour créer des invites personnalisées pour vous aider. Vous pourrez également programmer des notifications pour vous rappeler d’écrire. L’application garde toutes les entrées privées avec un traitement sur l’appareil, un cryptage de bout en bout et la possibilité de verrouiller l’application.

L’icône de la nouvelle application Journal dans iOS 17. Pomme

Si vous êtes plus à l’aise pour taper que d’utiliser un crayon ou un stylo et des cahiers, cette application pourrait vous aider à entrer dans la journalisation et à rester cohérent avec celle-ci. Même si vous tenez déjà un journal régulièrement, vous pourriez bénéficier de certains avantages de l’application. Je tiens un journal depuis des années, et même si je n’abandonnerai pas mes cahiers ou mes crayons, j’utiliserai probablement cette application pour m’aider à réfléchir à ma journée où je ne peux pas penser à quoi écrire — ça arrive plus souvent que vous ne le pensez.

Améliorations et fonctionnalités des nouveaux messages

Les messages reçoivent des mises à jour avec iOS 17 aussi. La nouvelle fonction d’enregistrement, par exemple, vous permet de dire rapidement et facilement à un membre de votre famille ou à un ami que vous êtes arrivé à destination. Et si vous êtes un parent, vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour vous assurer que votre enfant est bien arrivé jusqu’à la maison de son ami.

Vous pourrez également accéder au premier message que vous n’avez pas vu dans une conversation dans Messages avec iOS 17. Cela peut être particulièrement utile si vous participez à une discussion de groupe animée. Imaginez que vous participiez à une réunion d’une heure et que vous sortiez pour découvrir que la discussion de groupe dans laquelle vous vous trouvez avec vos amis contient 50 notifications. Avec iOS 17, vous pouvez revenir au premier message non lu et lire tout le contexte du dernier drame. Après tout, personne n’aime le thé gâté.

Et si vous souhaitez répondre à un message spécifique dans Messages, vous pouvez également balayer ce message pour y répondre directement. Avant, vous deviez attendre longtemps sur le message et sélectionner Répondre.

Vous pouvez également créer des autocollants pour les messages de vos photos. Apple appelle ces autocollants en direct, et vous pourrez ajouter des effets à ces autocollants et les enregistrer sur votre iPhone pour un accès rapide plus tard. Maintenant, vous pouvez transformer l’œil latéral de votre animal en un autocollant amusant – votre animal sera probablement encore ennuyé.

Nouvelles affiches de contact

Les affiches de contact visent à rendre vos cartes de contact plus attrayantes. Pomme

Une nouvelle fonctionnalité amusante qu’iOS 17 apporte à votre iPhone est Contacter les affiches. Considérez ces affiches comme des cartes de contact hautement personnalisables. Sur les versions précédentes d’iOS, vous pouviez différencier les contacts avec leurs propres sonneries et photos miniatures sur votre téléphone. Les affiches de contact vont plus loin, vous permettant de personnaliser les contacts avec des images emoji, de modifier la couleur et la police des contacts et plus encore.

Apple a également déclaré que les affiches de contact seront disponibles pour les applications d’appel tierces, pas seulement pour les contacts de votre iPhone.

Cette fonctionnalité ressemble à l’intégration de Les écrans de verrouillage personnalisables d’Apple avec Contacts, et cela me fait penser qu’Apple vous permettra un jour de personnaliser d’autres applications et fonctionnalités sur votre iPhone. Espérons qu’Apple continuera à offrir aux gens plus d’options de personnalisation à l’avenir, comme vous permettre de modifier l’affichage, la couleur et la police pour différentes discussions dans Messages.

Supprimer automatiquement les messages de vérification de mot de passe

Dans iOS 17, si vous accédez à Paramètres > Mots de passe > Options de mot de passeil existe une nouvelle option appelée Nettoyer automatiquement sous Codes de vérification. Si elle est activée, cette option supprimera automatiquement les messages dans Messages et Mail qui contiennent des codes de vérification après avoir inséré le code à l’aide de la saisie automatique.

J’aime garder mes messages et mes e-mails bien rangés, et cette fonctionnalité m’aidera sûrement dans cette quête. Lorsque j’ouvre Messages ou Mail, je veux voir les messages de mes amis et de ma famille, pas des messages aléatoires remplis de code.

Faire une liste de courses dans Rappels

Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez mettre à niveau votre application Rappels après la mise à niveau vers iOS 17. L’application vous invitera à mettre à niveau lorsque vous l’ouvrirez pour la première fois après avoir téléchargé iOS 17. Ensuite, il y a quelques étapes pour faire une liste de courses.

Dans iOS 17, l’application Rappels peut trier votre liste de courses pour vous. Getty Images

1. Ouvrez un nouveau rappel.

2. Appuyez sur les trois points (…) dans le coin supérieur droit de votre écran.

3. Robinet Informations sur la liste.

4. Robinet Standard près de Type de liste pour sélectionner Épiceries.

Une fois activés, les rappels sépareront automatiquement les différents articles d’épicerie en sections telles que Produits et Pains et céréales.

J’utilise habituellement Notes pour faire une liste de courses, et cela fonctionne bien. Mais ma liste est généralement un désordre confus qui n’adhère ni à la rime ni à la raison, ce qui signifie que je reviens en arrière dans le magasin pour récupérer quelque chose que j’ai oublié. Cette fonctionnalité devrait faciliter le suivi de ce dont j’ai besoin dans certaines sections du magasin, ce qui m’épargne le temps et la frustration de parcourir le magasin deux ou trois fois.

Sensibilisation à la conversation sur les AirPods

Le AirPods Pro de deuxième génération reçoivent quelques nouvelles mises à jour avec iOS 17, comme l’audio adaptatif et le volume personnalisé, pour vous offrir une meilleure expérience d’écoute, mais Sensibilisation aux conversations est la nouvelle fonctionnalité qui me passionne le plus.

Avec Conversation Awareness, les AirPods Pro de deuxième génération reconnaissent quand vous commencez à parler, baissent le volume de votre musique, réduisent le bruit de fond et amplifient les voix devant vous. Plus besoin de tâtonner avec vos AirPods ou votre iPhone pour baisser le volume pour dire « Salut » à quelqu’un.

C’est une autre fonctionnalité qu’Apple va, espérons-le, développer et développer. Une future version de ce logiciel pourrait permettre à vos AirPod de reconnaître quand quelqu’un dans une certaine plage vous parle et de baisser automatiquement le volume.

Plus de « Hey, Siri »

Vous n’avez pas besoin de dire « Hey, Siri » dans iOS 17 si vous ne le souhaitez pas. James Martin/Crumpe

Sur iOS 17, vous n’avez plus besoin de saluer Siri pour l’activer. Avec la mise à jour, vous pouvez simplement dire « Siri » et l’assistant numérique s’activera et écoutera toutes les questions ou commandes que vous pourriez avoir, de la même manière que vous pouvez vous adresser à l’assistant numérique d’Amazon, Alexa.

Vous pouvez également toujours saluer et être respectueux envers votre assistant numérique ; De cette façon, s’il y a un soulèvement robotique à l’avenir, les robots pourraient vous laisser tranquille parce que vous étiez gentil avec leur arrière-grand-parent, Siri. Je sais ce que je choisis.

Demandes Siri consécutives

Vous pourrez également demander à Siri des requêtes consécutives avec iOS 17. Ainsi, une fois que vous avez activé Siri, vous pouvez demander à votre assistant numérique d’envoyer un SMS à votre partenaire, puis demander à Siri de régler une alarme pour plus tard sans avoir pour dire « Hey Siri » ou « Siri » à nouveau.

Cela rendra la conversation avec Siri plus conversationnelle, et pour moi, cela m’aidera à garder le fil de ma pensée lorsque je demanderai l’aide de Siri.

Les AirTags peuvent être partagés avec plus de personnes

Balises aériennes sont un bon moyen de garder une trace de vos objets personnels, comme votre portefeuille ou vos bagages. Avec iOS17, Balises aériennes peut être enregistré avec plus d’une personne, ce qui permet aux amis et à la famille de suivre plus facilement les articles. La mise à jour permet également à plusieurs personnes d’utiliser le même article, comme un bagage, sans changer de traceur.

Les AirTags peuvent être enregistrés pour plus de personnes dans iOS 17. Apple/CNET

La nouvelle fonctionnalité peut également réduire certains désagréments mineurs d’AirTag. Si vous êtes avec quelqu’un qui porte un AirTag avec lui, vous recevrez une notification indiquant qu’un AirTag inconnu voyage avec vous. Bien que ces notifications puissent aider les gens à se prémunir contre le suivi indésirablerecevoir ces avertissements peut être fastidieux si l’AirTag appartient à votre partenaire ou à un ami.

L’application Maps reçoit un coup de pouce

L’application Maps d’Apple reçoit une mise à niveau avec iOS 17. Avec la mise à jour, vous pourrez télécharger une carte pour une zone spécifique, accéder à la navigation détaillée, voir les heures d’arrivée estimées et plus encore hors ligne. Apple a également déclaré que les sentiers des parcs aux États-Unis seront plus faciles à trouver et que les conducteurs de véhicules électriques pourront voir la disponibilité des bornes de recharge dans l’application.

Pouvoir utiliser Maps hors ligne peut être très utile si vous êtes un randonneur et que vous parcourez un sentier inconnu, ou si vous visitez ou traversez une région éloignée. Cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que la SOS d’urgence de l’iPhone 14 par satellite et le Apple Watch Ultradonne l’impression qu’Apple s’efforce de créer des produits pour tous vos besoins numériques à la maison, au bureau et à l’extérieur.

Dans Maps sur iOS 17, vous pouvez sélectionner la taille d’une zone que vous souhaitez télécharger. Sarah Tew / Crumpe

Le partage est plus facile avec AirDrop et NameDrop

Avec iOS 17, vous pourrez partager plus facilement du contenu avec d’autres personnes à l’aide d’Airdrop et d’une nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop.

Avec la prochaine version d’iOS, vous n’aurez plus besoin de rester à portée d’une autre personne pour finir de partager du contenu avec elle via AirDrop. Si vous déposez beaucoup de fichiers sur AirDropping et que cela prend du temps, tant que vous avez démarré le processus à portée, vous n’avez pas besoin de rester à portée pour que le transfert se termine. Vous pourrez également commencer à écouter de la musique ou à regarder une vidéo avec d’autres via SharePlay en réunissant vos iPhones.

NameDrop est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de partager des informations de contact avec une autre personne en rapprochant votre iPhone ou Apple Watch de son appareil.

Avertissements de contenu sensible

Cette nouvelle fonctionnalité iOS 17 est destinée à vous protéger des images ou vidéos nues indésirables que vous pourriez rencontrer. Vous pouvez brouiller ces images ou vidéos avant de les visionner, et cette fonctionnalité sera disponible dans Messages, AirDrop, Contact Posters dans l’application Téléphone, les messages FaceTime et les applications tierces, selon Pomme.

On dirait que certains gars sur les applications de rencontres devront comprendre comment fonctionnent les mots et pas seulement envoyer des nus non sollicités aux gens.

Apple a publié iOS 17 aux développeurs lundi, et les bêta-testeurs pourront télécharger une version bêta du logiciel en juillet – voici comment vous pouvez inscrivez-vous pour être un testeur bêta iOS. Apple prévoit de publier iOS 17 au grand public à l’automne.

Pour plus d’actualités Apple, consultez Récapitulatif de la WWDC de CNET et ce qu’il faut savoir sur Apple Casque VisionPro et son nouveau MacBook Air 15 pouces.