Les fonctionnalités du Galaxy Z Fold 5 que je veux vraiment voir

Avec le Galaxy Z Fold 4, Samsung a apporté quelques modifications qui ont grandement amélioré la façon dont son téléphone pliable de style livre fonctionne comme un téléphone ordinaire. Cela inclut un meilleur appareil photo comparable à celui du Galaxy S22, un design légèrement amélioré et un nouveau processeur. Mais il existe de nombreuses façons pour Samsung de mettre à niveau son téléphone pliable grand format. Et étant donné que Samsung fait face à une nouvelle concurrence du prochain Google Pixel Fold, j’espère qu’il agira.

Le plus grand changement que j’espère voir dans le successeur du Galaxy Z Fold 4 (qui s’appellera probablement le Galaxy Z Fold 5, bien que nous ne le sachions pas avec certitude) est plus de logiciels qui tirent parti de sa forme pliable. Avoir un écran géant qui tient dans la poche, c’est bien. Mais Samsung doit fournir un argument plus convaincant s’il veut vraiment que les pliables attirent plus que les premiers utilisateurs.

Le Galaxy Z Fold en est à sa quatrième génération, mais les pliables n’ont toujours pas eu le moment d’évasion que Samsung attendait. Bien que les ventes de téléphones pliables soient en croissance, elles ne représenteront que 1,1 % du marché global des smartphones en 2022, selon les projections du Société internationale de données.

Samsung organise son prochain événement Unpacked le mois prochain en Corée du Sud, il est donc possible que nous en sachions plus sur le prochain Z Fold alors. Voici tout ce que j’espère voir du Galaxy Z Fold 5 l’année prochaine.

Plus de fonctionnalités logicielles

Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung propose un écran géant qui tient dans la poche. Mais il faut plus que cela pour convaincre les gens. James Martin/Crumpe

Oui le Conception du Galaxy Z Fold c’est ce qui le rend remarquable. Mais un matériel impressionnant ne signifie pas grand-chose sans le logiciel qui va avec. Samsung a beaucoup fait pour améliorer le fonctionnement des applications sur l’écran intérieur de 7,6 pouces du Z Fold au cours des années qui ont suivi son lancement. Par exemple, le Z Fold 4 dispose d’un dock qui se trouve au bas de l’écran pour accéder rapidement aux applications, ainsi que la possibilité d’utiliser la moitié inférieure de l’écran comme pavé tactile en mode Flex.

Le problème est que ces fonctionnalités ne font pas un excellent travail pour convaincre les utilisateurs pourquoi ils devraient vouloir un téléphone pliable en premier lieu. Au lieu de cela, ils rendent simplement le processus d’utilisation des applications sur le Z Fold légèrement plus facile et plus pratique.

Je ne pense pas qu’aucune entreprise ait répondu de manière adéquate à cette question pour l’instant, mais j’ai vu des tentatives prometteuses. Microsoft Surface Duo 2, par exemple, se transforme en un livre numérique lorsque vous ouvrez l’application Kindle, avec des animations de changement de page. Il convient de rappeler, cependant, que le Surface Duo est différent du Z Fold car il se compose de deux écrans séparés reliés par une charnière. Cela pourrait changer avec Le prochain Duo de Microsoftcependant, selon un rapport de Centrale Windows. Le Galaxy Z Fold 4 est également un bien meilleur téléphone dans l’ensemble grâce à son appareil photo supérieur et à des améliorations logicielles plus fluides, entre autres avantages.

Google réfléchit également à des moyens d’exploiter à la fois les écrans extérieur et intérieur de son prochain Pixel Fold pour des tâches telles que la traduction linguistique. Bien que nous n’ayons pas encore beaucoup utilisé le Pixel Fold, il est rafraîchissant de voir des idées qui semblent nouvelles en ce qui concerne la conformité des logiciels aux appareils pliables. Espérons que Samsung en tiendra compte.

Samsung a été parmi les premiers à lancer un téléphone pliable, ce qui signifie qu’il a eu un délai de livraison plus long que la plupart des concurrents de ce département. C’est une autre raison pour laquelle j’espère voir des fonctionnalités plus ambitieuses de Samsung dans les futures versions du Galaxy Z Fold.

Un écran de couverture plus grand

Le Google Pixel Fold. John Kim/Crumpe

Le Galaxy Z Fold 4 est légèrement plus large que son prédécesseur, ce qui lui donne plus l’impression d’être un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Cependant, j’aimerais voir Samsung aller plus loin avec le Galaxy Z Fold 5. Le prochain Pixel Fold m’a fait réaliser à quel point il est utile d’avoir un écran de couverture qui correspond presque à la forme et à la largeur de l’écran sur une base régulière. , téléphone non pliable. Bien que je n’aie passé que quelques minutes avec le Pixel Fold, c’était assez de temps pour voir comment l’utilisation d’applications pouvait sembler plus naturelle sur un écran plus large.

Cela dit, j’imagine que rendre l’écran trop large pourrait présenter des défis pour Samsung, étant donné que cela aurait également un impact sur la forme et le rapport d’aspect de l’écran intérieur.

Un S Pen intégré

Les Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 3 prennent en charge le S Pen, mais vous devez l’acheter séparément. Patrick Hollande/Crumpe

Le S Pen pourrait aider Samsung à répondre à cette question critique de savoir à qui est destiné le Galaxy Z Fold. Les Galaxy Z Fold 3 et 4 prennent tous deux en charge le S Pen, mais vous devez l’acheter séparément et il n’y a pas de mécanisme de stockage pour cela. Au lieu de cela, Samsung devrait regrouper le S Pen avec le Galaxy Z Fold 5 et ajouter un moyen de le stocker facilement ou de le fixer à l’appareil.

Cela pourrait rendre le Galaxy Z Fold 5 encore plus utile pour prendre des notes, dessiner et éditer des documents. Cela n’est peut-être pas important pour tout le monde, mais cela pourrait rendre le Z Fold plus attrayant pour la foule axée sur la productivité que Samsung semble cibler. Cela rendrait également le prix élevé du Z Fold un peu plus facile à avaler puisque vous en aurez plus pour votre argent.

Samsung n’a pas discuté de ses plans pour la série Galaxy Z Fold. Mais un rapport de L’élec dit Samsung a cité l’ajout d’un slot S Pen comme un défi clé qui doit être surmonté pour rendre les pliables plus populaires. Cela signifie que Samsung pourrait au moins envisager de regrouper le S Pen avec ses futurs pliables.

Un pli moins visible

Le pli du Galaxy Z Fold 4 se démarque toujours. James Martin/Crumpe

Samsung a progressivement affiné le design du Z Fold au fil des ans, mais le pli n’a pas encore disparu. Bien qu’il ne soit pas toujours visible, vous pouvez sentir le pli lorsque vous passez votre doigt sur l’écran. La réduction du pli pourrait faire en sorte que le Galaxy Z Fold ressemble davantage à une tablette ordinaire lorsqu’il est ouvert.

Samsung est peut-être le leader en matière de téléphones pliables, mais d’autres entreprises font des progrès rapides en matière de réduction du pli. Prenez Huawei et Oppo, ce dernier étant l’un des les plus grands fabricants de smartphones au monde.

L’écran sur Mate XS 2 de Huawei s’enroule autour de l’avant de l’appareil afin qu’il puisse fonctionner comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est plié et une tablette lorsqu’il est ouvert – un design qui rend le pli à peine existant. Sareena Dayaram de CNET a essayé le nouveau d’Oppo Trouver N2 pliable, écrivant qu’elle « n’a presque jamais vu ou senti le pli ». Ces progrès me font souhaiter voir plus de progrès de Samsung à cet égard. Il est possible que Samsung cherche à résoudre ce problème, étant donné que le rapport de The Elec suggère également que Samsung souhaite réduire le pli du Z Fold.

Un design plus fin

Le Galaxy Z Fold 4 semble toujours épais lorsqu’il est fermé. James Martin/Crumpe

Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung a une construction robuste et un large écran de couverture. Mais il semble toujours encombrant à utiliser comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Le Galaxy Z Fold 4 mesure 0,5 à 0,6 pouce d’épaisseur lorsqu’il est plié, tandis que le iPhone 14 et Galaxie S22 les deux mesurent environ 0,3 pouce d’épaisseur. Ce volume supplémentaire pourrait ne pas déranger ceux qui utilisent principalement leur Galaxy Z Fold déplié en mode tablette. Mais c’est un autre obstacle à l’adoption pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de la promesse des téléphones pliables.

Si une fuite s’avère vraie, Samsung envisage peut-être de remédier à l’épaisseur du Galaxy Z Fold. Un leaker bien connu qui s’appelle récemment Ice Universe tweeté que le Galaxy Z Fold 5 aura une nouvelle charnière goutte d’eau. Dans un Publication sur Twitter Répondant au tweet d’Ice Universe, l’analyste d’affichage Ross Young a déclaré que ce type de charnière pourrait rendre l’appareil plus fin de 0,3 mm.

Un prix inférieur

Le Galaxy Z Fold 4 est nettement plus cher que votre téléphone non pliable moyen à un prix régulier. James Martin/Crumpe

Avec un prix régulier de 1 800 $, qualifier le Galaxy Z Fold 4 de cher pourrait être un euphémisme. Vous bénéficierez d’une réduction lors de l’échange d’un ancien appareil, avec la liste Samsung le modèle 256 Go pour 900 $ avec un échange admissible. Mais cela se situe toujours dans le haut du spectre par rapport à de nombreux téléphones non pliables, comme ceux de la gamme Galaxy S22 et Pixel 7 famille.

Samsung est au moins conscient de cette énigme. « C’est définitivement un défi que nous relevons, et nous devrons le relever », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité d’expérience mobile de Samsung, dans une interview avec CNET plus tôt cette année concernant le prix du Z Fold.

Les téléphones pliables sont encore une partie naissante du marché plus large des smartphones, mais des changements comme ceux-ci pourraient les rapprocher de devenir des alternatives viables à nos appareils de tous les jours. Samsung a aidé à populariser les téléphones à grand écran que nous utilisons aujourd’hui avec son premier téléphone Galaxy Note en 2011. Il essaie de faire la même chose avec les pliables, mais il reste clairement des défis à surmonter.