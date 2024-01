Les fonctionnalités du Galaxy S24 Galaxy AI pourraient ne pas être gratuites après 2025

Les téléphones Galaxy S24 seront les premiers appareils Android flambant neufs à être livrés avec des fonctionnalités avancées d’IA générative intégrées. Une partie de cette magie de l’IA se produit directement sur l’appareil, sans que les données ne quittent l’appareil pour être traitées dans le cloud. Mais la plupart des fonctionnalités du Galaxy AI nécessitent une connexion au cloud. C’est ce que Samsung m’a dit lors d’un briefing sur le Galaxy S24.

Samsung a également déclaré à l’époque qu’il ne prévoyait de facturer aucune de ces fonctionnalités du Galaxy AI. L’IA générative coûte de l’argent, mais Samsung n’est pas prêt à la facturer aux utilisateurs.

Quelques jours après le premier événement Unpacked de l’année, les pages Web du Galaxy S24 ont révélé qu’il y avait une date d’expiration pour le Galaxy AI gratuit. Les notes de bas de page de Samsung indiquaient que certaines fonctionnalités de l’IA pourraient ne plus être gratuites à partir de fin 2025.

Depuis, le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, a clairement indiqué que Galaxy AI ne resterait pas nécessairement gratuit à l’avenir. Bien qu’aucune décision n’ait été prise, je pense qu’il est prudent de s’attendre à ce que Galaxy AI coûte de l’argent à l’avenir. Et je pense que cela pourrait en fait être une bonne chose.

Technologie. Divertissement. Science. Votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour recevoir les actualités technologiques et de divertissement les plus intéressantes. En m’inscrivant, j’accepte le Conditions d’utilisation et j’ai examiné les Avis de confidentialité.

Roh a dit ET Télécom que les centres de R&D en Inde (Noida et Bengaluru) ont joué un rôle majeur dans le développement de Galaxy AI. Samsung souhaite étendre cette technologie à 100 millions d’appareils plus tard cette année.

Ce chiffre inclura probablement les smartphones lancés avant le Galaxy S24 ainsi que les nouveaux modèles à venir. Samsung a déclaré lors d’Unpacked il y a quelques semaines qu’il prévoyait d’ajouter des fonctionnalités Galaxy AI aux anciens modèles sans fournir de détails.

Utilisation de la fonctionnalité Circle to Search AI de Google sur le Galaxy S24 Ultra. Source de l’image : Samsung

Roh a également noté que malgré les « énormes ressources » et les coûts impliqués pour fournir des fonctionnalités d’IA au Galaxy S24 et à d’autres téléphones, le Galaxy AI restera gratuit jusqu’en 2025. Aucune décision n’a été prise pour un avenir plus lointain :

Selon notre analyse, les besoins en IA mobile sont variés. Ainsi, certains consommateurs se contenteront d’utiliser gratuitement les capacités de l’IA. Il pourrait également y avoir des clients qui souhaitent bénéficier de capacités d’IA encore plus puissantes et qui paient même pour celles-ci. Ainsi, lors de la prise de décision future, nous prendrons en compte tous ces facteurs.

Cela ne me dérange pas de payer pour l’IA

Comme pour tout ce qui existe sur Internet, l’IA générative ne peut pas être gratuite. Il en va de même pour Galaxy AI. En tant que fan d’IA, je ne m’opposerais pas à payer des frais pour accéder à des fonctionnalités plus avancées. Je paie déjà pour ChatGPT Plus. Et ne vous y trompez pas, Galaxy AI devrait devenir plus intelligent dans les années à venir. Nous commençons tout juste à voir ce qui est possible avec l’IA sur les appareils mobiles.

La puissance de traitement nécessaire à certaines de ces fonctionnalités d’IA peut dépasser les capacités d’un smartphone ou d’un ordinateur portable. De plus, je recherche des protections en matière de sécurité et de confidentialité contre de tels logiciels. Je ne voudrais pas payer pour l’IA avec mes données, mes publicités ou d’autres astuces.

Avant que Samsung ne dévoile la série Galaxy S24 il y a quelques semaines, nous avions reçu des rapports affirmant que les fonctionnalités d’IA générative de Samsung pour les nouveaux téléphones ne seraient pas disponibles gratuitement. J’avais spéculé à l’époque que Samsung pourrait augmenter les prix du Galaxy S24 par rapport à son prédécesseur pour facturer l’IA. Une autre option serait un service d’abonnement auquel les clients peuvent souscrire après avoir reçu le téléphone.

Les rumeurs ont rapidement révélé que la structure de prix du Galaxy S24 ressemblerait à celle de la série Galaxy S23. Ils avaient raison, puisque seul le Galaxy S24 Ultra coûte plus cher que son prédécesseur.

Les téléphones Galaxy S24 peuvent résumer du texte. Source de l’image : Samsung

Je m’attendais alors à ce que Samsung facture un abonnement pour certaines des fonctionnalités les plus avancées de la suite Galaxy AI. Samsung ne peut pas facturer l’IA sur l’appareil, mais, comme je l’ai dit, la plupart de ces fonctionnalités Galaxy AI utilisent le cloud. Par conséquent, les ressources Samsung.

D’un autre côté, Galaxy AI n’est pas entièrement celui de Samsung. Ce n’est donc pas comme s’il pouvait le facturer. Circle to Search est une fonctionnalité Google Search AI. Samsung utilisera l’IA de Baidu pour les appareils Galaxy S24 vendus en Chine.

Je soulignerai également l’évidence. Samsung voudra attendre et voir ce que les autres font avec l’IA générative sur leurs appareils, en particulier un lecteur en particulier. Apple, dont l’iPhone est toujours l’étoile polaire de Samsung, apportera cette année les fonctionnalités Apple GPT à iOS 18. C’est ce que disent la plupart des rumeurs et ce à quoi beaucoup de gens s’attendent.

Samsung pourrait décider de facturer le Galaxy AI et comment le faire une fois qu’il aura vu comment Apple facturera les utilisateurs d’iPhone pour les fonctionnalités d’IA générative intégrées.