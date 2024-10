Les fonctionnalités de santé auditive des AirPods Pro d’Apple sont aussi bonnes qu’elles en ont l’air

Apple a annoncé en septembre un trio de nouvelles fonctionnalités majeures en matière de santé auditive pour les AirPods Pro 2, notamment une fonctionnalité d’aide auditive de qualité clinique, un test auditif et une protection auditive plus robuste. Tous les trois seront déployés la semaine prochaine avec la sortie d’iOS 18.1, et ils pourraient marquer un tournant décisif pour la sensibilisation à la santé auditive. Apple est sur le point de transformer instantanément les écouteurs les plus populaires au monde en une aide auditive en vente libre.

Cela signifie également que nous sommes sur le point d’entrer dans une ère où nous devrons nous sentir à l’aise avec les gens qui portent des écouteurs à tout moment. Il existe une perception selon laquelle laisser vos écouteurs lorsque vous parlez avec d’autres personnes est impoli. Le mode transparence de la plupart des écouteurs d’aujourd’hui semble totalement naturel et réaliste, mais je retire toujours constamment mes écouteurs pour montrer à quelqu’un qu’il a toute mon attention. Cette façon de penser doit changer lorsque les écouteurs populaires commencent à remplir une double fonction d’aides auditives. Il s’agit d’un moyen efficace de réduire la stigmatisation trop courante liée aux aides auditives, mais ce changement prendra du temps.

Au cours des derniers jours, j’ai pu prévisualiser les fonctionnalités de santé auditive d’Apple. Parfois, l’expérience a été intense sur le plan émotionnel. J’ai grandi avec un Discman et un iPod attachés à ma hanche, et j’ai assisté à d’innombrables concerts au fil des décennies. Je n’ai pas non plus vu d’audiologiste depuis 2018 environ. C’est tout sauf inhabituel ; Apple affirme que 80 % des adultes aux États-Unis n’ont pas fait vérifier leur audition depuis au moins cinq ans. Effectuer un test directement sur votre iPhone est un moyen infaillible d’améliorer cette tendance.

Les AirPods Pro 2 se transforment en quelque chose de bien plus que des écouteurs sans fil.

Prévention : protection auditive

Saviez-vous qu’il y a des gens qui sont déjà allés remplacer les bouchons d’oreille par les AirPods Pro aux concerts ? Jusqu’à cet automne, Apple n’avait jamais approuvé un tel cas d’utilisation ni annoncé ses écouteurs comme dispositifs de protection auditive. L’entreprise savait que les gens le faisaient, mais elle est restée silencieuse sur le sujet.

Cela a maintenant changé. Avec iOS 18.1 et la mise à jour du micrologiciel AirPods qui sera bientôt publiée, les AirPods Pro 2 offriront une protection auditive à tout moment grâce aux modes de suppression du bruit, de transparence et d’audio adaptatif. Il n’y a pas de « mode concert » ni de paramètre spécifique à activer. Vous pouvez considérer cela comme une extension de l’option de réduction des bruits forts déjà en place. La protection auditive est activée par défaut et Apple affirme qu’« un tout nouvel algorithme multibande à plage dynamique élevée » aide à préserver le son naturel des concerts et autres événements en direct.

Ce graphique montre l’efficacité de la protection auditive d’Apple dans les différents modes sonores des AirPods Pro 2. Image : Pomme

Le mode d’écoute que vous utiliserez pour les concerts dépend de vos préférences personnelles. J’ai trouvé que l’audio adaptatif fonctionne bien car il vous permet de personnaliser si vous préférez plus de suppression du bruit ou plus de passthrough. Mais même en mode transparence totale, un certain niveau de protection auditive est actif. Plus la suppression du bruit est appliquée, plus vous pouvez rester longtemps dans des environnements relativement bruyants.

Il y a des limites à ce que les AirPods Pro 2 peuvent gérer ; Les protections auditives d’Apple ne sont pas faites pour les bruits extrêmement forts et soudains comme des coups de feu, des feux d’artifice ou un marteau-piqueur. Les bruits soutenus supérieurs à 110 dBa sont également trop importants pour les écouteurs. Certains clubs et concerts peuvent certainement dépasser ce seuil, alors soyez-en conscient.

Les AirPods Pro ne sont pas aussi discrets que certaines aides auditives, mais leur popularité et leur omniprésence pourraient contribuer à réduire la stigmatisation.

Sensibilisation : le test auditif d’Apple

Vous aurez besoin d’un espace calme lorsque vous passerez le test auditif d’Apple. Avant de commencer, votre iPhone effectuera une analyse rapide de l’ajustement des embouts auriculaires et du bruit ambiant pour garantir que vous êtes prêt à partir. Toutes ces fonctionnalités de santé auditive sont calibrées pour les embouts en silicone d’origine Apple, donc si vous utilisez des embouts tiers de rechange (y compris de la mousse), rien ne garantit que vous obtiendrez une expérience optimale. Une fois le test commencé, il vous suffit d’appuyer sur l’écran chaque fois que vous entendez l’une des séquences de trois bips.

Il y a quelques éléments clés à savoir sur le test auditif d’Apple. D’une part, il est conçu de telle sorte que vous ne pouvez pas le prédire ou le jouer. Le test peut jouer n’importe quelle fréquence à tout moment, donc il n’y en a pas deux identiques. Apple teste d’abord votre oreille gauche, et voici quelque chose que j’aurais aimé savoir : c’est tout à fait normal ne rien entendre du tout pendant plusieurs secondes à la fois. C’était dans ces moments-là, où cinq, six ou même 10 secondes s’écoulaient sans séquence sonore évidente, que je commençais à me sentir assez anxieux.

Mon meilleur conseil est d’éviter de vous demander si vous devrait entendez quelque chose à un moment donné et concentrez-vous simplement sur les tonalités au fur et à mesure qu’elles surviennent. Certains peuvent être incroyablement faibles. Il existe des repères visuels qui vous permettent de savoir que le test continue d’avancer même pendant le silence – le plus évident étant un grand cercle qui s’anime à l’écran tout au long du processus. (Vous remarquerez également une molette de progression pour chaque oreille qui se remplit au fur et à mesure que vous la prenez.)

Mon oreille gauche a une perte auditive un peu plus importante que ma droite. Capture d’écran : Chris Welch / The Verge

J’ai passé le test deux fois à plusieurs jours d’intervalle et mes résultats pour les deux oreilles se situent dans la catégorie « peu ou pas de perte auditive ». Ayant récemment eu 40 ans, je prends ça. Les gammes sont les suivantes :

Peu ou pas de perte : jusqu’à 25 dBHL

Légère perte : 26 – 40 dBHL

Perte modérée : 41 – 60 dBHL

Perte sévère : 61 – 80 dBHL

Perte profonde : supérieure à 80 dBHL

J’ai aussi appris que mon oreille gauche a définitivement perdu un peu plus au fil des années que ma droite, ce que je n’ai jamais remarqué dans la vie quotidienne. La légère différence entre mes deux tests correspond exactement à la marge qu’Apple attend pour les personnes qui le font plusieurs fois. Les résultats sont stockés dans l’application Santé, où vous pouvez exporter des tests individuels (ou tous) au format PDF. Voici comment l’un des miens se présente :

Les résultats des tests auditifs sont facilement accessibles depuis l’application Santé. Capture d’écran : Chris Welch / The Verge

Vous pouvez également importer des graphiques de tests que vous avez passés avec un audioprothésiste. Ces données sont utilisées pour configurer la fonction de l’aide auditive.

Le test auditif d’Apple ne prend que cinq minutes environ, mais cela ressemble à un long cinq minutes pour moi et tous ceux que j’ai laissés essayer. Encore une fois, c’est probablement parce que cela fait trop longtemps que beaucoup d’entre nous ne l’ont pas fait. La deuxième fois n’était pas aussi stressante. Je peux certainement voir le test auditif connaître un moment viral sur TikTok et d’autres médias sociaux, ce qui semble être une bonne chose pour sensibiliser tout le monde. La perte auditive est incroyablement courante : 1,5 milliard de personnes dans le monde en souffrent à un degré ou à un autre, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Assistance : les AirPods comme aides auditives

Pour les 18 ans et plus souffrant d’une perte auditive légère à modérée, les AirPods Pro 2 peuvent désormais servir d’aide auditive de qualité clinique. Une fois activé, vous pouvez également activer un paramètre « Media Assist » qui utilise les résultats de votre test auditif pour optimiser le son de la musique, des appels téléphoniques et du contenu vidéo.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez utiliser des curseurs pour affiner l’amplification, la tonalité et la balance de la fonction de l’aide auditive. Ces options sont également accessibles via Control Center sur un iPhone, iPad ou Mac. Tout comme vous pouvez faire glisser un doigt sur la tige des AirPods Pro 2 pour régler le volume, vous pouvez utiliser ce même geste pour contrôler l’amplification lorsque le mode aide auditive est actif. Vous ne pouvez utiliser la fonction d’aide auditive qu’en mode transparence. Les instructions d’Apple concernant la fonction d’aide auditive indiquent qu’il faut du temps (dans certains cas des semaines) aux clients pour s’habituer complètement au son.

Vous pouvez effectuer des réglages d’aide auditive à partir du menu des paramètres iOS.

Pouvoir utiliser les écouteurs Apple à 250 $ comme aide auditive est une affaire énorme pour ceux qui peuvent bénéficier de cette capacité. Mais ils ne conviendront pas à tout le monde. Les personnes souffrant d’une perte auditive plus sévère devront néanmoins rechercher d’autres solutions. Et le principal compromis avec les AirPods Pro 2 est la durée de vie de la batterie : ils peuvent durer environ six heures avec l’aide auditive activée, ce qui ne correspond pas à ce que vous obtiendrez de nombreuses aides auditives en vente libre et sur ordonnance.

Mais il s’agit d’une étape importante – et il semble inévitable que Samsung, Google et d’autres poids lourds de la technologie suivent assez rapidement l’exemple d’Apple. Je suis tout à fait d’accord, même s’il semble étrange que la fonctionnalité des aides auditives soit devenue le dernier aspect du verrouillage de l’écosystème. Nous avons longtemps déploré la perte de la prise casque. Avec des progrès comme celui-ci et des écouteurs qui contribuent à améliorer la qualité de vie de tant de personnes, nous commençons enfin à voir des résultats qui en valent la peine.