Les fonctionnalités de Linux 6.12 sont super intéressantes avec Real-Time, Sched_ext, Intel Xe2 et Raspberry Pi 5

La fenêtre de fusion Linux 6.12 se termine aujourd’hui avec la sortie de Linux 6.12-rc1 dans les prochaines heures. Cela va être un noyau vraiment passionnant. Il y a enfin PREEMPT_RT en temps réel dans la ligne principale, le très attendu code sched_ext a également été fusionné, les codes QR pour les messages de panique DRM, la prise en charge initiale prête à l’emploi des graphiques Intel Xe2 avec Lunar Lake et Battlemage, la prise en charge initiale de Raspberry Pi 5, et une tonne d’autres ajouts de support matériel et de nouvelles fonctionnalités logicielles innovantes du noyau.

Linux 6.12 est destiné à être l’une des plus grandes versions de fonctionnalités du noyau dans quelques années. Linux 6.12 apporte PREEMPT_RT pour la prise en charge principale du noyau en temps réel ! Sched_ext a été fusionné pour permettre la mise en œuvre de cette nouvelle classe de planification et de ces nouvelles politiques de planification via les programmes BPF. Les codes QR pour les messages de panique DRM ont été fusionnés dans Linux 6.12 comme une autre innovation intéressante. Les messages d’erreur du code QR sont écrits dans le langage de programmation Rust.

Les graphiques Intel Xe2 avec Core Ultra 200 Series « Lunar Lake » et les prochains GPU discrets Battlemage sont activés par défaut avec Linux 6.12. Certaines autres fonctionnalités intéressantes de Linux 6.12 incluent la prise en charge de LOCALIO pour NFS pour offrir une amélioration « extrême » des performances, Multi-Path PCI pour le pilote NVIDIA Mellanox, les modifications VFS+XFS pour prendre en charge des tailles de bloc supérieures à la taille de la page, la prise en charge de la mémoire de périphérique TCP est introduite. , suppression asynchrone IO_uring et prise en charge initiale de Raspberry Pi 5.

Vous trouverez ci-dessous une liste plus exhaustive des modifications du noyau Linux 6.12 que j’ai surveillées. Linux 6.12-rc1 sortira plus tard dans la journée, puis passera aux tests supplémentaires du noyau Linux 6.12 et à l’analyse comparative des performances.

Ce qui rend Linux 6.12 d’autant plus excitant, c’est que Linux 6.12 devrait être la version du noyau LTS (Long Term Support) de cette année. Linux 6.12 stable devrait sortir entre mi et fin novembre.

Processeurs :

– Le support PREEMPT_RT en temps réel a enfin été intégré ! En préparation depuis deux décennies, le noyau Linux 6.12 principal prend actuellement en charge les versions PREEMPT_RT pour x86/x86_64, RISC-V et ARM64. C’est enfin arrivé grâce au support principal en temps réel !

– Linux 6.12 a terminé les préparatifs d’Intel pour dépasser l’ère de la Famille 6.

– Fonctionnalité Intel Efficiency Latency Control (ELC) pour leur uncore sur les SoC.

– Les tests de base Intel IFS SBAF ont été fusionnés pour étendre les capacités d’analyse sur le terrain.

– Les ID de modèle Intel Panther Lake et Diamond Rapids sont ajoutés. Panther Lake prend également en charge le pilote Intel LPSS initial.

– LoongArch prend désormais en charge ACPI BGRT et d’autres fonctionnalités.

– Plus de fonctionnalités du noyau et de nouvelles extensions CPU ISA pour RISC-V.

– La validation rapide de l’accès utilisateur via le masquage d’adresse a été travaillée par Linus Torvalds lui-même.

– Prise en charge de la journalisation des événements Intel TPEBS et LBR avec des outils de performance.

– Mises à jour des performances pour les plateformes Intel Lunar Lake et Arrow Lake.

– Compléter l’EEVDF et d’autres améliorations du planificateur.

– Prise en charge de la mise à l’échelle de la capacité du processeur hybride pour le pilote Intel P-State afin de faciliter les SoC Lunar Lake et d’autres processeurs dotés de cœurs P/E mais manquant de prise en charge SMT.

– Diverses mises à jour de gestion de l’alimentation Intel et AMD.

– Prise en charge initiale de Raspberry Pi 5 enfin pour le noyau principal.

– Prise en charge de la détection de verrouillage de bus AMD.

– Nouvelle prise en charge des ordinateurs portables Snapdragon X1 avec le matériel ThinkPad T14s Gen 6 et Microsoft Surface Laptop 7 pour ces ordinateurs portables alimentés par Qualcomm. Mais diverses limitations de fonctionnalités subsistent.

– Prise en charge de l’extension de superposition d’autorisations d’armement.

Graphique:

– Rapport sur la vitesse du ventilateur du pilote graphique Intel enfin…

– Prise en charge audio HDMI Intel Panther Lake.

– Codes QR pour les messages de panique DRM en cas d’erreur du noyau.

– Les graphiques Intel Xe2 Lunar Lake et Battlemage sont activés par défaut pour une prise en charge immédiate avec les ordinateurs portables de la série Core Ultra 200 actuellement disponibles et les cartes graphiques discrètes à venir.

– Le pilote AMDGPU offre une gestion de réinitialisation plus fine, plus de travail RDNA4, une prise en charge de l’isolation des processus et d’autres fonctionnalités.