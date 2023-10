Les fonctionnalités de Google Nest reviennent après la perte du brevet de Sonos

Google réajoute à son écosystème Google Home des fonctionnalités qui ont été supprimées en raison d’un procès en matière de brevet impliquant Sonos. C’est une victoire pour les utilisateurs de Nest, mais cela montre que même si les grandes technologies continue de se chamailler En ce qui concerne la propriété, les clients sont confrontés à des difficultés quant aux fonctionnalités qu’ils attendent de leurs produits.

Dans une mise à jour de mardi sur Google Nest Blog, la société a déclaré que les modifications apportées aux haut-parleurs, aux écrans et au Chromecast Nest seraient annulées. Google a décrit ces changements comme « certains appareils ne peuvent appartenir qu’à un seul groupe d’enceintes à la fois dans l’application Google Home ». Google a initialement limité ses appareils Nest et Home le mois dernier en réponse à la Procès en matière de brevet Sonos.

Cela signifie que les utilisateurs d’appareils Google Smart Home peuvent à nouveau ajouter des appareils à des groupes d’enceintes supplémentaires, ce qui permet audio synchrone dans toute une maison. Les utilisateurs ne rencontreront plus d’erreurs lorsqu’ils tenteront d’ajouter des appareils à des groupes. La mise à jour devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’Android sur l’application Home dans les deux prochains jours. Il devrait également être disponible « bientôt » pour les utilisateurs iOS.

Cela survient quelques jours seulement après qu’un juge fédéral a donné à Google une victoire dans le procès en matière de brevets pluriannuel de Sonos. Sonos initialement poursuivi Google pour violation de brevet de haut-parleur intelligent en 2020, ce qui a conduit Google à revenir avec son propres réclamations pour contrefaçon. En mai, un jury a ordonné à Google de verser 32,5 millions de dollars de dommages et intérêts à la société de haut-parleurs pour violation d’un brevet pour le multiroom de Sonos. technologie audio.

Vendredi dernier, le juge de district américain William Alsup a jeté par la fenêtre ce verdict de 32,5 millions de dollars et a déclaré que les brevets de Sonos étaient inapplicables. Dans son décision, il a déclaré que le procès de Sonos n’était « pas le cas d’un inventeur conduisant l’industrie vers quelque chose de nouveau. Il s’agissait d’un cas où l’industrie était à la pointe avec quelque chose de nouveau et, alors seulement, un inventeur surgissait de toutes pièces pour dire qu’il avait eu l’idée le premier.

Gizmodo a contacté Sonos pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse. Selon ReutersSonos a annoncé son intention de faire appel de la décision d’Alsup.

Le juge a également reproché à Sonos de n’avoir fait valoir ses revendications sur les brevets qu’en 2019, alors que la société avait déposé les brevets en 2006.

« En fait, en 2014, cinq ans avant que Sonos ne dépose les demandes et ne présente les réclamations, le contrefacteur accusé Google LLC a partagé avec Sonos un plan pour un produit qui mettrait en pratique ce qui deviendrait l’invention revendiquée. Les parties étudiaient une collaboration potentielle, mais celle-ci ne s’est jamais concrétisée », a écrit Alsup dans sa décision de vendredi.

Google réalise un tour de victoire malgré l’annonce par Sonos de son intention de faire appel de la décision d’Alsup. L’avocate générale de Google, Halimah DeLaine Prado, a interpellé Sonos dans un communiqué. article de blog sur Mardi. Elle a déclaré que le procès de Sonos était « fallacieux » et a en outre dénoncé les « acteurs agressifs » abusant du système des brevets. Prado a appelé à davantage de ressources pour l’Office américain des brevets et des marques, ce qui permettrait de disposer de plus de temps pour traiter les « brevets complexes ».

Les guerres de brevets en cours entre les deux sociétés n’ont pas abouti a un peu aidé les consommateurs. L’année dernière, Google a déposé sa propre série de réclamations pour violation de brevet contre son rival concernant sa technologie d’assistant intelligent. Peut-être que Google a raison et que nous avons désespérément besoin d’une réforme des brevets, ne serait-ce que pour d’autres raisons. que d’arrêter de remuer la merde et laissez les consommateurs utiliser toutes les fonctionnalités promises par les entreprises.