Les fonctionnalités de confidentialité d’Android 12 de Google ressemblent beaucoup à l’iPhone iOS d’Apple

La dernière tentative de Google pour rattraper les fonctionnalités de confidentialité de l’iOS d’Apple a de nouveau été présentée mardi, lorsque la société a annoncé les détails de son système d’exploitation Android 12.

Google est au milieu de sa conférence annuelle des développeurs d’E / S, où il annonce des avancées dans ses offres Android, Assistant, Chrome, Search et parfois ses offres matérielles. Certaines de ces annonces incluent de nouvelles fonctionnalités de confidentialité sur Android, des fonctionnalités qui seraient plus intéressantes si elles n’étaient pas si familières: la plupart de ce que Google apporte aux appareils Android sont des éléments qui sont déjà sur les appareils iOS, et vous devez vous demander si Google les ferait du tout si Apple ne les avait pas fait en premier.

Néanmoins, Google présente ses nouvelles fonctionnalités de confidentialité comme une étape qu’il a franchie avec bonheur pour le bien de ses consommateurs.

« Android 12 est notre version de confidentialité la plus ambitieuse à ce jour », a déclaré la société sur son blog. «En cours de route, nous nous sommes engagés étroitement avec notre communauté de développeurs pour créer une plate-forme qui place la confidentialité au premier plan tout en tenant compte de l’impact sur les développeurs.»

Alors, qu’obtiendront les utilisateurs d’Android que les utilisateurs d’iPhone ont déjà?

Les téléphones auront des indicateurs visuels lorsque des caméras ou des microphones sont utilisés. Ce sont bien si vous êtes paranoïaque que les applications vous regardent ou vous écoutent lorsque vous n’êtes pas au courant, mais inutiles si vous êtes si paranoïaque que vous ne croirez pas les indicateurs en premier lieu.

Android informera les utilisateurs lorsque les applications utilisent les informations de leurs presse-papiers. Autrement dit, lorsque vous copiez quelque chose (par exemple, votre mot de passe à partir d’une application de gestion de mots de passe), puis que vous le collez dans quelque chose d’autre (comme l’application qui demande votre mot de passe), Android vous indiquera que votre presse-papiers est en cours d’accès. Cela peut sembler mineur, mais les applications ayant un accès secret aux presse-papiers des utilisateurs et les utilisateurs n’ayant pas la possibilité de restreindre les autorisations du presse-papiers constituent un problème de sécurité depuis un certain temps, en particulier compte tenu des informations sensibles que les gens peuvent avoir sur elles (comme les mots de passe).

Android offre également aux utilisateurs la possibilité de donner aux applications l’accès à leur emplacement approximatif. Auparavant, les applications ne recevaient que leur emplacement précis, même si l’application n’avait pas besoin de telles informations spécifiques pour fonctionner. Les données de localisation précises sont idéales pour des applications comme Uber lorsque vous voulez dire à votre chauffeur exactement où vous êtes et où vous voulez aller, mais des entreprises de données de localisation ont été prises en profitant et même en les vendant à des entrepreneurs militaires.

Une bonne chose qu’Android 12 aura que iOS n’a pas: un tableau de bord de confidentialité qui indique aux utilisateurs quelles applications ont accédé à quelles autorisations et quand. Selon les maquettes de Google, les utilisateurs peuvent voir une liste des applications qui ont utilisé des éléments tels que leurs données de localisation, leur caméra et leur microphone. L’iOS d’Apple le fait dans une certaine mesure (vous pouvez voir quelles applications ont utilisé vos services de localisation au cours des dernières 24 heures), mais pas pour toutes les autorisations, et il n’est pas présenté aussi simplement et proprement que celui d’Android.





Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, ce sont les fonctionnalités de confidentialité iOS 14 qu’Android 12 n’aura pas. Il s’agit notamment des «étiquettes nutritionnelles de confidentialité», qui ont une valeur douteuse pour les consommateurs, mais indiquent tout de même qu’il est important pour l’entreprise qu’elles soient informées et la possibilité de refuser aux applications la possibilité de suivre les utilisateurs dans d’autres applications via son application. Suivi de la transparence.

Qu’Android puisse créer ses propres étiquettes de confidentialité est toujours une possibilité. La technologie anti-tracking développée par Apple représente une étape majeure vers la confidentialité que Google envisage apparemment, mais qui compromettrait également son modèle commercial, qui utilise les données collectées auprès des utilisateurs via ses nombreux trackers sur des sites Web, des services et des applications pour vendre des publicités ciblées. Apple n’a pas le même modèle commercial, il peut donc prendre les devants sans se soucier de ses résultats. Et c’est presque toujours le cas.

Il est important de garder à l’esprit qu’Android est un système d’exploitation mobile beaucoup plus populaire dans le monde que iOS. Il alimente la majorité des smartphones du monde, y compris des modèles très bon marché pour les personnes qui ne pourraient jamais, dans leurs rêves les plus fous, s’offrir un iPhone. Donc, choisir un système d’exploitation basé sur ses fonctionnalités de confidentialité n’est pas une option pour beaucoup de gens. En supposant qu’Android 12 soit disponible sur leurs appareils, cela signifie que davantage de personnes auront enfin accès à des mesures de confidentialité qu’elles n’avaient pas auparavant. Ils ont juste dû attendre qu’Apple les fasse en premier.