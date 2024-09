Les fonctionnalités d’Apple Intelligence devraient être déployées dans cet ordre entre iOS 18.1 et iOS 18.4 [Updated]

iOS 18 a été publié au public plus tôt ce mois-ci, mais les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles avant la sortie d’iOS 18.1 en octobre.



Les fonctionnalités d’Apple Intelligence continueront d’être déployées dans iOS 18.2 et au-delà, avec la feuille de route attendue décrite ci-dessous selon le site Web d’Apple et les rumeurs.

Apple Intelligence nécessite un modèle d’iPhone 15 Pro ou n’importe quel modèle d’iPhone 16, et nécessitera initialement que la langue de l’appareil et de Siri soit définie sur l’anglais américain.

iOS 18.1



Voici quelques-unes des fonctionnalités clés d’Apple Intelligence présentes dans la version bêta d’iOS 18.1 jusqu’à présent :

Quelques améliorations de Siri, notamment une meilleure compréhension des demandes de suivi et lorsque vous trébuchez sur vos mots

Outils d’écriture pour réécrire, résumer et relire des textes

Résumés des notifications pour Messages, Mail et de nombreuses autres applications

Réponses suggérées dans les applications Messages et Mail

Un nouvel outil « Nettoyage » dans l’application Photos qui peut supprimer les personnes ou objets indésirables des photos et utiliser l’IA générative pour remplir l’arrière-plan

La possibilité de créer un film Souvenirs dans l’application Photos en saisissant une description

Enregistrement et transcription des appels téléphoniques

Un nouveau mode Focus appelé Réduire les interruptions qui affiche uniquement les notifications importantes

Consultez notre liste complète des fonctionnalités Apple Intelligence incluses dans la version bêta d’iOS 18.1 pour encore plus d’informations.

iOS 18.2

Apple teste en interne iOS 18.2 depuis au moins quelques mois maintenant, sur la base des preuves de la version du logiciel dans les journaux d’analyse de notre site Web.

iOS 18.2 sortira probablement en décembre, car c’est à ce moment-là qu’Apple a déclaré qu’il rendrait Apple Intelligence disponible en anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Des mises à jour similaires comme iOS 17.2 et iOS 16.2 ont été publiées en décembre.

Apple Intelligence dans davantage de pays



Comme mentionné, iOS 18.2 étendra probablement Apple Intelligence à l’Australie, au Canada, à la Nouvelle-Zélande, à l’Afrique du Sud et au Royaume-Uni pour la première fois.

Aire de jeux d’images et Genmoji



BloombergMark Gurman a déclaré que deux autres fonctionnalités d’Apple Intelligence, présentées en avant-première plus tôt cette année, seront ajoutées dans iOS 18.2, notamment Image Playground pour générer des images et Genmoji pour générer des emojis personnalisés.

Voici comment Apple décrit Image Playground :

Créez des images amusantes et originales en quelques secondes grâce à l’expérience Image Playground directement dans vos applications. Créez une toute nouvelle image basée sur une description, des concepts suggérés et même une personne de votre bibliothèque Photos. Vous pouvez facilement ajuster le style et apporter des modifications pour qu’il corresponde à un fil de discussion Messages, à votre tableau Freeform ou à une diapositive dans Keynote.

Voici comment Apple décrit Genmoji :

Créez un tout nouveau Genmoji directement sur le clavier pour correspondre à n’importe quelle conversation. Fournissez une description pour voir un aperçu et ajustez votre description jusqu’à ce qu’elle soit parfaite. Vous pouvez même choisir quelqu’un dans votre bibliothèque Photos et créer un Genmoji qui lui ressemble.

Intégration de ChatGPT avec Siri



Apple a déclaré que ChatGPT sera disponible via Siri avant la fin de l’année, donc cette intégration sera probablement mise en ligne avec iOS 18.2.

Avec l’autorisation de l’utilisateur, Siri pourra afficher les réponses de ChatGPT directement en réponse aux questions et autres invites. ChatGPT sera également une option pour la fonction Outils d’écriture d’Apple, permettant aux utilisateurs de générer du texte et des images. Apple a déclaré que ChatGPT sera alimenté par le dernier modèle GPT-4o d’OpenAI sur ses plateformes.

Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac pourront utiliser ChatGPT gratuitement, sans créer de compte, et les abonnés à ChatGPT Plus pourront connecter leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités payantes sur ces appareils. Apple a déclaré qu’OpenAI ne stockerait pas les requêtes ChatGPT effectuées à partir de ses appareils et que les adresses IP des utilisateurs seraient masquées.

iOS 18.3

iOS 18.3 sera probablement une mise à jour mineure publiée peu après les fêtes de fin d’année aux États-Unis. On ne sait pas encore si cette version ajoutera de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence.

Mise à jour: Dans son Mise sous tension newsletter du 22 septembre, BloombergMark Gurman a déclaré que certaines des nouvelles fonctionnalités Siri d’Apple Intelligence sont « à l’étude » pour iOS 18.3 :

La plus grande mise à jour d’iOS 18 après iOS 18.1 sera iOS 18.4, qui inclura de nombreuses nouvelles fonctionnalités de Siri (certaines sont envisagées pour iOS 18.3, m’a-t-on dit).

iOS 18.4

Siri : contexte personnel, reconnaissance à l’écran et commandes plus approfondies par application



BloombergMark Gurman a déclaré réitéré Il a déclaré que la capacité de Siri à fournir des réponses plus personnalisées et contextuelles ne sera pas disponible avant mars. Il avait précédemment déclaré que le contexte personnel de Siri, la reconnaissance à l’écran et les contrôles plus approfondis par application seront disponibles dans le cadre d’iOS 18.4, qui devrait être publié au public en mars.

Apple Intelligence dans encore plus de pays

Apple a déclaré qu’Apple Intelligence bénéficierait de la prise en charge de langues supplémentaires, telles que le chinois, le français, le japonais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais, le coréen, le vietnamien et d’autres, l’année prochaine. Ce calendrier suggère que ces langues seront ajoutées dans iOS 18.4. Une autre possibilité est iOS 18.3, mais cette mise à jour sera probablement mineure et sortira peu après la période des fêtes aux États-Unis.