Les fonctionnaires vendent l’album Wu-Tang appartenant à Pharma bro

L’unique exemplaire d’un album du Wu-Tang Clan a été vendu par des fonctionnaires fédéraux pour rembourser les dettes de son propriétaire, « Pharma bro » Martin Shkreli, qui purge actuellement une peine de sept ans de prison pour fraude et complot.

Le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York a confirmé la vente de l’album « Once Upon a Time in Shaolin », dans un communiqué mardi. Il avait été saisi en 2018, lorsque Shkreli avait été condamné à une peine de prison, à une amende de 75 000 dollars et à un montant total de près de 7,4 millions de dollars.

La déclaration n’a pas confirmé qui a acheté l’album ni combien ils ont payé.

Shkreli, 38 ans, a été reconnu coupable de crimes, notamment d’avoir menti aux investisseurs sur les performances de deux fonds spéculatifs qu’il dirigeait, de retirer plus d’argent des fonds qu’il n’était autorisé et d’avoir fraudé les investisseurs de Retrophin, une société pharmaceutique.

Il est devenu tristement célèbre après avoir acheté les droits d’un médicament salvateur en 2014 et fait passer le prix de 13,50 $ à 750 $ par comprimé.

Shkreli a acheté l’album en 2015 pour 2 millions de dollars. Il a essayé de le vendre via une vente aux enchères en ligne en 2017.

Jacquelyn M. Kasulis, avocate par intérim des États-Unis pour le district oriental de New York, a déclaré mardi qu’avec la « vente de cet album unique en son genre, son paiement de la confiscation » dans son cas est terminé.

Shkreli a été impliqué dans un large éventail d’épisodes avant d’aller en prison, notamment en demandant à ses partisans via les réseaux sociaux de « saisir » des mèches de cheveux d’Hillary Clinton et de ridiculiser les journalistes.