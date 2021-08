Les fonctionnaires en fuite doivent retourner au bureau MAINTENANT

LES touristes sont de retour à Westminster. Les pubs et cafés sont ouverts. Toute la région est à nouveau une ruche d’activité.

Mais pas vraiment À L’INTÉRIEUR des immenses bâtiments qui bordent les rues autour de Whitehall. C’est très calme là-bas.

Les fonctionnaires doivent retourner au bureau maintenant, déclare Rod Liddle

C’est parce que si à peu près tout le monde a repris le travail, les fonctionnaires ne l’ont pas fait.

James et Olivia préféreraient continuer à travailler à domicile, si cela vous convient. Économise énormément d’argent sur les filles au pair et les déplacements, vous savez.

Alors même que le chancelier Rishi Sunak nous exhortait tous à reprendre le travail, les fonctionnaires de son propre département étaient assis à la maison, se tournant les pouces.

On estime qu’à peine 20 pour cent des travailleurs du secteur public ont répondu à l’appel pour retourner dans leurs bureaux.

Presque tout le monde est de retour. Pas eux. Maintenant, cela pourrait être OK s’ils travaillaient effectivement à domicile. Mais cela ne semble pas du tout être le cas.

Comme vous le découvrirez si vous demandez un passeport pour visiter un pays de la liste verte (actuellement la Corée du Nord, le Turkménistan et Djibouti, je pense).

Le bureau des passeports met en garde contre d’énormes retards. Même chose si vous demandez un permis de conduire. Le DVLC estime que cela prendra environ six à dix semaines.

RETOUR AU TRAVAIL

Mais les utilisateurs des médias sociaux se sont plaints d’avoir attendu six mois. Donc ça ne marche clairement pas.

Notre pays est divisé selon de nombreuses lignes. Surtout les inégalités économiques, bien sûr. Ensuite, il y a la division Nord-Sud.

Mais de plus en plus, nous sommes également divisés entre ceux d’entre nous qui travaillent dans le secteur privé et qui créent réellement de la richesse. Et les 16,5 pour cent qui travaillent dans le secteur public qui le dépensent.

Si vous travaillez dans le secteur public, vous avez beaucoup plus de chances d’avoir un emploi stable plutôt qu’un contrat à court terme.

Vous disposerez de suffisamment de temps libre pour les vacances – que vous pourrez passer à manifester contre les méchants conservateurs aux côtés de la plupart de vos collègues, si vous le souhaitez. Vous êtes plus susceptible d’avoir une pension agréable.

De plus, vous n’avez probablement pas passé un aussi mauvais moment pendant le confinement que vos concitoyens du secteur privé.

En 2020, le nombre d’emplois dans le secteur public a en fait augmenté, tandis que ceux du secteur privé ont diminué.

PERDRE NOTRE PATIENCE

Les salaires moyens d’avril à septembre ont augmenté pour ceux du secteur public, mais pas pour le secteur privé.

Alors, vous les fonctionnaires, vous commencez peut-être maintenant à comprendre pourquoi le reste d’entre nous devient un peu, vous savez, arsey. Nous perdons juste un peu patience face à votre comportement.

Oui James et Olivia, je parle de vous. Nous nous leurrons que les mêmes règles s’appliquent à tout le monde dans ce pays.

Mais c’est clairement une illusion. Certaines personnes s’en tirent sans prendre acte des injonctions de retourner au travail. Pour utiliser la terminologie de Whitehall, cela s’appelle «prendre les p**s».

Nous payons pour ces emplois dans le secteur public parce qu’ils sont importants pour que l’État continue de fonctionner. Ce contrat ne tient pas si vous ne faites pas le travail requis.

Alors, Rishi Sunak. Vous êtes un bon chancelier. Mais au lieu de nous faire la leçon sur le retour au travail, que diriez-vous d’adresser vos commentaires aux fonctionnaires bien payés ?

Cela nous remonterait un peu le moral. Et peut-être réduire le soupçon que nous sommes pris pour un tour.

bouder le français IL EST censé être un sommet anglo-français tous les deux ans. Mais les Français rustres et boudeurs refusent de participer car ils nous détestent encore plus que d’habitude en ce moment. Les relations entre les deux pays sont à peu près les mêmes qu’à la veille d’Azincourt. Tant pis. On peut se passer d’un sommet avec l’odieux président Macron. Que les Français, avec leurs protestations violentes quotidiennes et leur économie défaillante, continuent de mijoter dans leur jus.

Apprenez votre métier

Une GRANDE semaine aux Jeux Olympiques, à l’exception des Danois louches qui nous ont décroché une médaille d’or en cyclisme.

J’étais totalement opposé à ce que le BMX obtienne le statut de sport olympique jusqu’à ce que nous y gagnions un tas de médailles, dont l’or pour Charlotte Worthington et le bronze de Declan Brooks en style libre, ci-dessus. Ensuite, j’étais en faveur.

Charlotte Worthington (Gold) et son coéquipier Declan Brooks (Bronze) de Grande-Bretagne après avoir tous deux remporté des médailles lors de leurs finales de BMX freestyle aux Jeux olympiques Crédit : SWpix.com

J’ai ressenti la même chose à propos du skateboard jusqu’à ce que le brillant Sky Brown remporte le bronze.

Mais le skateboard et le BMX ne sont-ils pas juste des trucs que font les jeunes adolescents alors qu’ils devraient être à la maison à lire Shakespeare ?

Et ensuite – des médailles olympiques pour arracher des sacs à main, s’embrasser, renifler de la colle et boire des litres de cidre bon marché tout en criant des obscénités aux adultes ?

Mais je me trompais. Le BMX est plus méritant que la natation synchronisée, par exemple. Ou bien le discus, l’un des plus anciens de tous les sports.

Je veux dire, c’est juste un gros frisbee, n’est-ce pas ? Prochains Jeux Olympiques – Minecraft devrait faire ses débuts. Nous allons aussi nettoyer les médailles là-bas.

Des problèmes plus importants

J’appréciais l’haltérophilie féminine – j’aime tous ces vrombissements.

Mais alors une très grande personne s’est présentée pour participer.

Laurel Hubbard représente la Nouvelle-Zélande en haltérophilie féminine

C’est Laurel Hubbard, qui est devenue une gentille dame il y a quelques années. Laurel a un énorme avantage sur ses concurrents.

Testostérone supplémentaire, musculature et os plus forts.

Il est tout à fait faux que Laurel soit autorisée à rivaliser avec des femmes biologiques.

Un jour, pas trop loin, cela signifiera la fin effective du sport féminin.

De la même manière, il est également erroné que les hommes qui ont fait la transition soient autorisés dans les services hospitaliers pour femmes. Et pourtant, notre gouvernement peut permettre que cela se produise.

Nous pouvons traiter les personnes transgenres avec égalité et respect sans rendre la vie beaucoup plus inconfortable pour des millions de personnes.

Coffre-fort Krystsina Tsimanouskaya MERCI le seigneur – la sprinteuse biélorusse kidnappée Krystsina Tsimanouskaya est en route pour la Pologne en toute sécurité. Elle dit que des agents du gouvernement ignoble de son pays ont tenté de la forcer à retourner en Biélorussie après avoir critiqué les entraîneurs de l’équipe. Mais Krystsina – qui est connue pour être un peu rapide – a échappé à leurs griffes. Tout cela nous a rappelé que nous devons faire quelque chose au sujet de la Biélorussie. Il bafoue continuellement toutes les lois et codes de conduite internationaux. Les dissidents sont emprisonnés. Il n’y a pas d’opposition au leader stupide stalinien Alexandre Loukachenko. Nous avons besoin de sanctions plus sévères contre cet endroit horrible et d’un passage libre pour tous ceux qui veulent foutre le camp.

Nous devons des alliés comme Mo

EN CE MOMENT, en Afghanistan, les sauvages talibans traquent tous les locaux qui ont aidé les forces britanniques.

Et quand ils les trouvent, ils les tuent. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne rattrapent Mohammed, 45 ans, un traducteur qui travaillait à l’ambassade britannique à Kaboul.

Des combattants talibans posent en « équipement militaire américain volé » sur une photo effrayante à la manière de l’Etat islamique » Crédit : Badri 313 Bataillon

Il est terrifié à l’idée que maintenant les troupes britanniques se sont retirées, il sera tué.

Sa famille travaille pour l’ambassade depuis 70 ans et son père a reçu un MBE. Mais quand Mohammed a demandé l’asile ici, il a été refusé.

Notre conduite a été assez honteuse. Nous devons à des gens comme Mohammed une récompense pour leur loyauté et leur bravoure.

Ils méritent la citoyenneté britannique – c’est le moins que nous puissions faire. Et une fois que nous aurons réglé cela, nous devrions nous engager.

Plus besoin de s’ingérer dans les pays à moins qu’ils ne se mêlent d’abord de nous. Cela ne marche jamais. Cela aggrave toujours légèrement les choses.

Pour eux et pour nous, franchement. Et surtout l’Afghanistan. Nous avons été bel et bien gavés par les rockhoppers du 19ème siècle. C’est encore arrivé maintenant. Reste loin.

Vax ou fiction

LE Gouvernement a pris la fâcheuse habitude de paraître raconter des pâtés en croûte.

Pas plus tard que la semaine dernière, les ministres nous ont dit qu’il n’y avait aucun plan pour vacciner les écoliers contre Covid.

LE gouvernement a pris la désagréable habitude de paraître raconter des tartes à la viande, dit Rod Liddle

Mais aussi la semaine dernière, j’ai vu des offres d’emploi en ligne sur NHS Jobs.

Oui, 25 nouveaux emplois dans les autorités éducatives à travers le pays pour les responsables de la vaccination scolaire.

Alors, appelez-moi un détective, mais il semblait qu’il se passait quelque chose.

Et bien sûr, hier, le gouvernement a annoncé des plans pour vacciner tous nos 16 à 17 ans.

Soyez juste honnête avec nous, M. Johnson.

L’amour de la fourrure de Dieu, sauve-le

AUJOURD’HUI est le jour de l’exécution de Geronimo, le bel alpaga dont je vous ai parlé mardi.

Seule une intervention du Premier ministre peut sauver la créature maintenant.

Aujourd’hui, c’est jour d’exécution pour Geronimo, le bel alpaga dont je vous ai tout dit mardi Crédit : SWNS

L’alpaga doit être abattu par des fonctionnaires du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Ils pensent – ​​et c’est contesté – qu’il a la tuberculose bovine.

Allez, Boris, entre et sauve la vie d’une créature innocente.

Vos notes dans les sondages d’opinion semblent un peu louches ces derniers temps – voici donc un moyen de leur donner un coup de pouce.

Et quand tu auras fait ça, arrête le massacre de nos blaireaux. Ils sont également abattus au nom de la tuberculose bovine.

Faites le tri, Boris – et faites-vous aimer une fois de plus.