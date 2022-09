Les fœtus grimacent devant le chou frisé, selon une étude

Il s’avère que les enfants ne sont pas les seuls à être pointilleux sur les légumes. Les fœtus entre 32 et 36 semaines de gestation peuvent également sembler grimacer devant le chou frisé et sourire pour les carottes, selon une petite étude menée au Royaume-Uni qui examine comment les fœtus réagissent aux saveurs.

L’article évalué par des pairs, publié dans Psychological Science, examine la réactivité chimiosensorielle fœtale et a constaté que les mouvements faciaux fœtaux pouvaient être détectés dans les 30 minutes suivant la prise par le parent d’une seule dose de 400 mg de poudre de carotte ou de chou frisé dans une capsule, l’équivalent d’environ 50g de crudités. Ces mouvements faciaux forment ensemble des expressions qui ressemblent à un « visage de rire » ou à un « visage de pleurs ».

“Nous pensons que cette exposition répétée aux saveurs avant la naissance pourrait aider à établir des préférences alimentaires après la naissance, ce qui pourrait être important lorsque l’on pense à la messagerie autour d’une alimentation saine et à la possibilité d’éviter les” agitations alimentaires “lors du sevrage”, a déclaré le chercheur principal Beyza. Ustun avec le département de psychologie de l’Université de Durham dans un communiqué.

Il s’agit de la première étude longitudinale qui suggère que les fœtus peuvent détecter des informations chimiosensorielles à travers les aliments consommés par le parent, ont déclaré les auteurs.

“Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour notre compréhension du développement de la chimioréception orale et nasale humaine, y compris la nature et le moment des réactions comportementales à l’exposition prénatale aux saveurs, l’engagement fœtal de la mémoire pour les saveurs”, ont conclu les chercheurs dans l’article.

«On pourrait faire valoir que des expositions répétées aux saveurs prénatales peuvent entraîner des préférences pour certains profils de saveurs… Les études futures doivent être suivies d’analyses comportementales postnatales pour évaluer comment l’exposition prénatale aux saveurs peut exercer une influence sur les préférences alimentaires postnatales à court et à long terme.

Des études antérieures ont montré que la plupart des molécules peuvent traverser le placenta et que les fœtus commencent à ressentir leur environnement pour la première fois à travers le liquide amniotique. Des recherches antérieures ont examiné les changements de saveur du liquide amniotique après l’ingestion de différents aliments ou mesuré les réactions chez les bébés après leur naissance.

Une étude antérieure a révélé que les bébés avaient moins de rides du nez, de sourcils baissés et de comportements et d’expressions de rotation de la tête par rapport aux céréales aromatisées à la carotte s’ils avaient été exposés à la saveur au cours du troisième trimestre de la grossesse, par rapport à ceux qui n’avaient pas été exposés.

Dans la dernière étude, les chercheurs ont découvert qu’en une brève période, les saveurs des capsules étaient digérées et absorbées dans la circulation sanguine, puis métabolisées, atteignant les chimiorécepteurs fœtaux en une demi-heure environ.

Une centaine de participants âgés de 18 à 40 ans du nord-est de l’Angleterre ont participé à l’étude de 32 à 36 semaines de gestation. Les chercheurs ont mesuré le résultat en capturant les mouvements faciaux fœtaux image par image grâce à des enregistrements échographiques 4D en temps réel.

Les chercheurs ont découvert que les fœtus exposés à la saveur de chou frisé donnaient des expressions de « face pleureuse » de plus en plus complexes à mesure qu’ils mûrissaient, comme « abaisseur de la lèvre inférieure », « étirement des lèvres » et presseur de lèvres. Les personnes exposées à la saveur de la carotte ont généré plus d’expressions de « visage de rire », mais les mouvements ne sont pas devenus plus complexes avec le temps. L’étude n’a examiné que les réactions des fœtus et n’a pas examiné si la réaction découle d’un plaisir réel ou d’une aversion pour le goût.

“Ce résultat contrasté peut s’expliquer par le substrat anatomique engagé dans la génération des gestalts de visage de rire et de visage de pleurs”, ont expliqué les auteurs, notant que le seul mouvement de tirer le coin des lèvres vers le haut est suffisant pour faire le “visage de rire” mais plusieurs mouvements faciaux différents sont nécessaires pour créer l’expression « pleurer ».

Il y a quelques limites à l’étude, ont noté les auteurs. Les informations pour le groupe témoin, qui n’a été exposé à aucun arôme, n’ont pas pu être recueillies à la même fréquence que celles prenant les gélules. Les réponses faciales des fœtus pourraient également être influencées par les types de légumes que le parent consomme normalement. Une autre variable qui pourrait avoir affecté les résultats est les variations génétiques de la perception et de la sensibilité du goût amer.

Les chercheurs mènent actuellement une étude de suivi avec la même cohorte après leur naissance pour voir si leur acceptation de différents aliments a été influencée par leurs expériences avant la naissance.