Les FNB de prêts privilégiés enregistrent des entrées alors que les investisseurs recherchent du rendement

Les investisseurs à la recherche de rendement se tournent vers les fonds négociés en bourse qui suivent les prêts bancaires de premier rang, explique un gestionnaire de fonds.

Un exemple est le FNB de prêts privilégiés Invesco (BKLN) qui suit la performance pondérée par le marché des 100 plus grands prêts bancaires seniors et a un rendement en hausse de 3,8 %.

Les prêts bancaires privilégiés sont des titres de créance émis par les banques aux entreprises et ils ont ce qu’on appelle des taux d’intérêt variables, ce qui signifie qu’ils s’ajustent périodiquement avec le marché. Ceux-ci sont généralement favorables dans un environnement de hausse des taux.

Au cours de la dernière année, l’ETF BKLN est passé de sorties régulières à de fortes entrées alors que les inquiétudes inflationnistes des investisseurs ont augmenté, a déclaré lundi Anna Paglia, responsable mondiale des ETF et des stratégies indexées chez Invesco, à “ETF Edge” de CNBC.

“Maintenant, il semble que les clients regardent vraiment cette histoire de rendement et ce fonds est le véhicule parfait pour cela”, a ajouté Paglia, qui supervise l’ETF BKLN.

“Ils peuvent vous donner un rendement que vous ne vous attendez peut-être pas à voir si vous regardez des obligations d’entreprises liquides, c’est une structure de financement différente”, a déclaré Dave Nadig, futurologue financier chez VettaFi, dans le même segment. “Mais cette chasse au rendement est de haut en bas de la gamme de produits.”

Paglia et Nadig disent avoir constaté une augmentation de l’intérêt pour les fonds obligataires à court terme comme BKLN et les fonds à durée ultracourte comme FNB de garantie du Trésor d’Invesco (CLTL) alors que les investisseurs recherchent des alternatives en espèces. Le “court terme” fait référence à cinq à six ans, tandis que l’ultracourt correspond généralement à moins de six mois.

Avec tous ces nouveaux produits générant un rendement réel, les conseillers pourraient repenser la part du portefeuille qui devrait désormais être allouée aux obligations, souligne Nadig.

“Ils essaient vraiment de comprendre tous ces nouveaux bêtas qui arrivent sur le marché et comment ils vont vraiment interagir dans l’environnement de taux que nous pouvons projeter pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré.