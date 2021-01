PHILADELPHIE: Carter Hart a passé sa saison morte à vivre plus comme un jeune adulte forcé de rentrer chez lui à cause de la pandémie que comme un gardien de but changeant de franchise qui aurait pu vivre une vie de luxe partout où il le voulait.

Hart, 22 ans, vivait avec ses parents en Alberta, au Canada et lui, comme beaucoup de ceux qui voulaient soulager le stress de préparer trois repas par jour, s’est abonné à un service de livraison de repas.

Mes deux parents travaillent la plupart du temps, alors je prépare mon petit-déjeuner le matin, puis je vais m’entraîner et puis je fais du skate après, donc je dois déjeuner entre les deux, a déclaré Hart. Ma mère et moi préparions le dîner presque tous les soirs.

Hart a choisi des options saines – maman et papa l’ont aidé à rester sur la bonne voie – et dit qu’il se sent plus maigre et peut-être dans la meilleure forme de sa carrière alors qu’il entame sa troisième saison avec les Flyers de Philadelphie.

Il peut laisser les couverts à ses parents. Hart est de retour à Philly avec son assiette pleine pour tenter de remporter aux Flyers leur première coupe Stanley depuis des championnats consécutifs en 1974 et 1975.

Promu en 2018, Hart a promis qu’il sera le gardien de but pour combler le trou noir de position qui sévit depuis des décennies dans la franchise. Il a été la première étoile du match à ses débuts dans la LNH et a continué à rouler à partir de là – y compris des blanchissages consécutifs la saison dernière contre Montréal dans sa première série éliminatoire. Il est devenu le plus jeune gardien de l’histoire des Flyers avec un blanchissage lors du troisième match à 22 ans et 3 jours et son deuxième match en a fait la cinquième fois de l’histoire de la LNH qu’un gardien de but avait des blanchissages consécutifs en séries éliminatoires avant l’âge de 23 ans.

Je ne veux pas être simplement un autre joueur de la LNH, a déclaré Hart. Je veux être le meilleur et je veux être le meilleur gardien de but de la LNH.

Les Flyers ne peuvent qu’espérer que Hart atteindra cette place comme le meilleur de la ligue alors qu’ils entament cette saison raccourcie avec des attentes plus élevées après une arrivée surprenante en tant que tête de série n ° 1 de la Conférence Est.

Alain Vigneault, l’entraîneur francophone qui boit du martini et qui fait des championnats, revient pour une deuxième saison avec les pièces en place pour une poussée plus profonde en séries éliminatoires. Les Flyers ont présenté un dossier de 41-21-7 et ont mérité la tête de série n ° 1 au redémarrage après le tournoi à la ronde, mais ont chuté au deuxième tour face aux Islanders de New York.

RETOUR LINDBLOMS

Il n’y a peut-être pas eu de meilleure histoire dans la LNH la saison dernière que le retour d’Oskar Lindbloms en séries éliminatoires d’une forme rare de cancer des os. Le Suédois était parti pour une saison de carrière lorsqu’il a diagnostiqué en décembre 2019 un sarcome d’Ewings, une tumeur qui se développe dans les os ou dans les tissus autour des os. Il a terminé ses traitements de radiothérapie le 2 juillet et des semaines plus tard, il a signé une prolongation de contrat de 9 millions de dollars sur trois ans. Lindblom a inscrit 11 buts et 18 points en 30 matchs la saison dernière. Fini la chimiothérapie, Lindblom espère que sa carrière de hockey pourra reprendre là où elle s’était arrêtée.

Je me sens plus puissant. J’ai aussi l’impression d’avoir plus d’énergie dans mon corps, dit-il.

QUESTION ÂGE

Le capitaine des Flyers, Claude Giroux, hérissé du fait que l’âge de suggestion avait commencé à le rattraper alors que sa production diminuait. Giroux, qui a joué dans l’équipe de la Finale de la Coupe Stanley 2010, est à perpétuité des Flyers et fête ses 33 ans le 13 janvier – soirée d’ouverture. Il n’a marqué qu’un seul but en 16 matchs éliminatoires et sa production de points a diminué depuis un record de 102 points en carrière en 2017-2018.

Je ne m’inquiète pas pour mon âge en ce moment, a déclaré Giroux. Je pense qu’en vieillissant, vous apprenez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Vous essayez de vous adapter et de vous mettre en mesure de réussir.

FLÈCHE OU BUSTE

Kevin Hayes, Travis Konecny, Ivan Provorov ont tous connu des saisons fantastiques et Sean Couturier a remporté le trophée Selke du meilleur attaquant défensif. Mais si Giroux et Jakub Voracek continuent de baisser et que quelque chose arrive à Hart, les Flyers sont en difficulté.

NOUVEAU LOOK

Les Flyers ont quasiment gardé leur liste intacte, ajoutant uniquement les agents libres Erik Gustafsson et Derrick Pouliot.

MONTRE HORAIRE

Les Flyers débutent leur saison à 17 h 30 HNE le 13 janvier contre les Penguins de Pittsburgh. Le réalignement du calendrier qui ajoute Boston à une division Est remaniée qui comprend les Capitals, les Penguins, les Rangers et les Islanders mettra en valeur les séries de victoires.

