Les Flyers annoncent des ajouts au personnel des opérations hockey

Les Flyers de Philadelphie ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont fait plusieurs ajouts à leur personnel d’opérations de hockey, y compris leur filiale de la Ligue américaine de hockey, les Phantoms de Lehigh Valley, en prévision de la saison 2024-25, selon le directeur général Daniel Brière.

Wayne Simmonds : Ambassadeur des relations communautaires et consultant en opérations de hockey

Wayne Simmonds se joint au personnel des Flyers pour la première fois depuis sa carrière de joueur, après avoir disputé huit de ses 15 saisons dans la LNH avec Philadelphie (2011-2019). Au cours de son séjour avec les Flyers, le natif de Scarborough, en Ontario, a récolté 378 points (203b-175a), dont 91 buts en avantage numérique, 34 buts gagnants et 786 minutes de pénalité en 584 matchs. Simmonds a connu deux saisons exceptionnelles avec 60 points chacune en 2013-2014 et 2015-2016 et a mené l’équipe avec un sommet personnel de 32 buts lors de cette dernière saison. Il a également enregistré 15 points en 30 matchs éliminatoires avec les Flyers.

Acquis à l’été 2011 dans une transaction avec les Kings de Los Angeles, Simmonds est rapidement devenu un favori des partisans, remportant divers prix d’équipe, dont le trophée Bobby Clarke pour la saison 2016-17. Il a été nommé joueur étoile de la LNH en 2017 et a remporté les honneurs du joueur le plus utile du match des étoiles de la LNH. Il a été deux fois finaliste pour le prix Mark Messier du leadership de la LNH (2017-18 et 2018-19), qu’il a remporté en 2018-19.

En dehors de la glace, Simmonds était très impliqué dans le travail communautaire, fondant les « Wayne’s Warriors » pour les militaires et organisant les « Wayne’s Road Hockey Warriors » pour permettre aux enfants défavorisés d’accéder au jeu. Au cours de sa carrière de 15 ans avec des équipes comme Philadelphie, Nashville et Toronto, Simmonds a joué 1 037 matchs de saison régulière, marquant 526 points et 22 points en séries éliminatoires sur 53 matchs d’après-saison.

Reid Simpson : Directeur du recrutement professionnel en Europe

Simpson se joint à l’équipe de dépistage des Flyers après huit saisons avec les Canadiens de Montréal. Simpson, ancien ailier gauche professionnel de hockey sur glace, a été repêché par les Flyers de Philadelphie au quatrième tour (72e au total) du repêchage d’entrée dans la LNH en 1989. Il a fait ses débuts dans la LNH avec les Flyers lors de la saison 1990-91.

Au cours de ses 12 saisons dans la LNH, Simpson a disputé 301 matchs de saison régulière, au cours desquels il a enregistré 36 points (18 buts et 18 passes) et accumulé plus de 800 minutes de pénalité. Il a également joué 10 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley au cours de sa carrière. Il a joué pour 10 équipes différentes de la LNH : Montréal, Philadelphie, les North Stars du Minnesota, les Devils du New Jersey, les Blackhawks de Chicago, le Lightning de Tampa Bay, les Blues de St. Louis, les Predators de Nashville et les Penguins de Pittsburgh. Il a joué plus de 300 matchs dans la LAH, enregistrant 139 points (63 buts et 76 passes) en 342 matchs de saison régulière, et a aidé les River Rats d’Albany à remporter la Coupe Calder lors de la saison 1994-1995.

Kedryn Orrison-Pilgrim : Entraîneur athlétique en chef, Lehigh Valley Phantoms

Orrison-Pilgrim se joint à l’organisation après trois saisons avec les Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey, où elle était l’entraîneure athlétique adjointe au sein de l’organisation des Sabres de Buffalo. Kedryn est la troisième femme de l’histoire de la ligue à travailler derrière le banc lors d’un match de saison régulière de la LNH, à quelque titre que ce soit, lorsqu’elle a travaillé lors du match Sabres-Avalanche au Colorado le 30 janvier 2022.

Avant de rejoindre les Americans, elle a travaillé comme assistante entraîneuse sportive à l’Université du Wisconsin-Eau Claire, où elle supervisait et soutenait principalement les équipes de volley-ball féminin, de hockey sur glace masculin et de softball. Orrison-Pilgrim est titulaire de divers diplômes : elle a obtenu sa licence au North Central College en entraînement sportif et psychologie, et sa maîtrise en psychologie de l’exercice et du sport. De plus, Orrison-Pilgrim a obtenu son doctorat à l’Université Moravian en entraînement sportif.

Lindsay Eastwood : Responsable des communications avec les joueurs et le hockey

Eastwood rejoint le département des communications de hockey après avoir travaillé pour les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l’Ontario, où elle s’occupait de toutes les communications et des services de l’équipe. Avant de rejoindre les Rangers, Eastwood a joué trois saisons de hockey professionnel au sein de la Premier Hockey Federation avec les Toronto Six, ce qui lui a permis de remporter le championnat de la ligue, la Coupe Isobel en 2023.

De plus, elle a joué au hockey féminin de la division I de la NCAA à l’Université de Syracuse (NY) pendant cinq saisons, où elle a été capitaine pendant trois saisons et a aidé l’équipe à participer pour la première fois au tournoi de hockey sur glace féminin de la NCAA. Pendant son séjour à Syracuse, Eastwood a obtenu sa licence et sa maîtrise en télévision, radio et cinéma avec une spécialisation en sports à la Newhouse School of Public Communication.

Ryan Cyr : Dépisteur de gardiens de but et consultant en développement

Cyr se joint aux Flyers en tant que dépisteur de gardiens de but et consultant en développement après avoir occupé plusieurs postes d’entraîneur et de consultant auprès d’équipes juniors, dont sept ans avec les Chiefs de Spokane de la Ligue de hockey de l’Ouest de 2011 à 2018. Avant de faire la transition vers une carrière d’entraîneur et de développement, Cyr a été gardien de but dans la WHL de 2000 à 2005 avec les Thunderbirds de Seattle, les Hurricanes de Lethbridge et les Blades de Saskatoon. Il a joué professionnellement dans l’ECHL (Bakersfield et Phoenix), l’UHL (Muskegon) et la Ligue américaine de hockey (Grand Rapids) au cours de chacune des deux saisons suivantes.

Oleg Znarok : Consultant en développement et recrutement de joueurs européens

Znarok rejoint les Flyers de Philadelphie en provenance de l’AK Barz Kazan de la Kontinental Hockey League (KHL). Après une carrière professionnelle de 22 ans en tant que joueur, Znarok a commencé sa carrière d’entraîneur en 2002 et s’est progressivement imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe.

En tant qu’entraîneur, il a notamment mené des clubs de la KHL à plusieurs reprises lors de la Coupe Gagarine, notamment en 2012 et 2013 avec le Dynamo Moscou et en 2017 avec le SKA Saint-Pétersbourg. Znarok a également connu un succès considérable avec l’équipe nationale russe, notamment une médaille d’or olympique en 2018, ainsi que de nombreuses médailles aux Championnats du monde de l’IIHF (or en 2014, argent en 2015 et bronze en 2016 et 2017).

Ellyse Robert : Analyste de hockey

Robert rejoint l’équipe d’analyse des Flyers après avoir travaillé deux saisons au sein de l’organisation des Kings de Los Angeles, où elle a été stagiaire en analyse de données. Avant de rejoindre les Kings, Robert a obtenu sa licence en mathématiques appliquées et informatiques à l’Université de Californie du Sud avant d’obtenir sa maîtrise en science des données appliquées à la Viterbi School of Engineering de l’USC.