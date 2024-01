Les Flyers accordent à Carter Hart un congé d’une durée indéterminée pour raisons personnelles – NBC Sports Philadelphia

Le gardien des Flyers Carter Hart, qui n’était pas présent à l’entraînement matinal mardi, sera absent indéfiniment pour des raisons personnelles, a annoncé l’équipe.

Les Flyers ont publié la déclaration suivante du directeur général Danny Brière :

“Carter Hart a demandé et obtenu un congé d’une durée indéterminée pour des raisons personnelles. Le club n’aura aucun autre commentaire pour le moment.”

Samuel Ersson débutera ce soir alors que les Flyers accueilleront le Lightning (19 h HE/NBCSP). Cal Petersen a été appelé de Lehigh Valley, filiale de la AHL, pour servir de remplaçant à Ersson.

En décembre, Hart a perdu du poids alors qu’il cherchait des réponses concernant une maladie qu’il souffrait « depuis un certain temps ». En raison de la maladie et des vacances, Hart n’a effectué qu’un seul départ en 19 jours, du 10 au 28 décembre.

Le jeune homme de 25 ans a respectueusement refusé de divulguer les détails de sa maladie.

“Cela arrive et s’éteint périodiquement”, a déclaré Hart le 16 décembre. “Enfin, je suis allé au fond des choses et j’en ai pris soin, en abordant et en résolvant le problème.

“Il s’agit simplement de gérer cela, d’en prendre soin et je suis sur la bonne voie pour m’en débarrasser. J’espère que je surmonterai cela et que je me sentirai beaucoup mieux à l’avenir.”

Au cours de la saison, Hart a présenté une fiche de 12-9-3 avec une moyenne de buts alloués de 2,80, un pourcentage d’arrêts de ,906 et un blanchissage.

Le choix de deuxième ronde de 2016 a été MVP de l’équipe des Flyers la saison dernière (vainqueur du trophée Bobby Clarke) et en est à la dernière année d’un contrat de trois ans d’une valeur de 11,937 millions de dollars (valeur annuelle moyenne de 3,979 millions de dollars). Hart sera joueur autonome avec restriction pendant l’intersaison.

En avril 2022, une poursuite a été déposée contre Hockey Canada, alléguant que des membres de l’équipe du monde junior des moins de 20 ans 2018 avaient agressé sexuellement une jeune femme en juin 2018 à London, en Ontario. La poursuite a permis de parvenir à un règlement entre Hockey Canada et la femme, selon un article de mai 2022 de Katie Strang de The Athletic.

Hart était le gardien partant d’Équipe Canada lorsqu’elle a remporté l’or au Championnat mondial junior 2018 de l’IIHF.

La LNH a ouvert une enquête en mai 2022, déclarant qu’elle « s’efforcerait de déterminer les faits sous-jacents et, dans la mesure où cela pourrait impliquer des joueurs qui sont actuellement dans la LNH, nous déterminerons quelle mesure, le cas échéant, serait appropriée ».

Il n’y a eu aucune mise à jour sur l’enquête. On ne sait pas si le congé de Hart est lié à l’enquête.

En septembre 2022, Hart a déclaré qu’il « coopérait pleinement » et « respectait le processus » à l’enquête de la ligue.

“Je ne peux pas vraiment en parler pour le moment”, a alors déclaré Hart. “J’aimerais pouvoir. … Mais c’est tout ce que je peux vraiment dire.

Il a réitéré ces propos en avril dernier lors de sa conférence de presse de fin de saison.

“Je ne peux pas en parler pour le moment”, a déclaré Hart. “J’aimerais pouvoir le faire, mais pas avant que ce soit fini.”

