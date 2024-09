Les flux musicaux de Diddy augmentent après son arrestation

NEW YORK –

Le vaste catalogue musical de Sean « Diddy » Combs a connu une augmentation du nombre de streams depuis son arrestation la semaine dernière et la révélation d’un acte d’accusation contre lui.

Sous ses nombreux surnoms musicaux — dont Diddy, Puff Daddy et P. Diddy — la société de données et d’analyses industrielles Luminate a déclaré que la musique du magnat a connu une augmentation moyenne de 18,3 % des flux à la demande au cours de la semaine de son arrestation par rapport à la semaine précédente.

George Howard, professeur émérite de gestion du secteur musical au Berklee College of Music, a déclaré qu’il n’était pas surpris par cette augmentation. Pour lui, le streaming s’apparente à une recherche Google sur l’artiste pour satisfaire sa curiosité.

« La musique devient un élément d’information supplémentaire pour aider les gens à comprendre les atrocités », a déclaré Howard à l’Associated Press. « C’est comme si on se demandait : « À quoi ressemblerait la musique d’une personne dont le cerveau fonctionne comme ça ? » »

Avec les nombreuses entreprises commerciales de Combs – de Revolt TV à la vodka Ciroc, auxquelles il n’est plus affilié – Howard a déclaré que beaucoup de gens pensent probablement à Combs comme à un homme d’affaires avant de le considérer comme un musicien.

« La curiosité naturelle que suscitent ces types d’accusations est logique », a déclaré Howard. « C’est comme passer à côté d’un accident de voiture. Les gens veulent regarder. »

Il n’est pas rare que les chiffres du streaming augmentent après une controverse. Après qu’un documentaire sur R. Kelly a accusé le chanteur de R&B d’inconduite sexuelle envers des femmes et des filles mineures, ses chiffres ont presque doublé.

Howard a déclaré que l’« anonymisation » du streaming est également un facteur qui aurait pu conduire à l’augmentation des ventes de Combs et Kelly. « Imaginez-vous entrer dans un magasin de disques maintenant et dire : « Ouais, je veux acheter ce CD de Diddy » », a-t-il déclaré.

Combs est accusé de trafic sexuel et de racket au niveau fédéral et l’acte d’accusation, qui détaille des allégations remontant à 2008, l’accuse d’avoir abusé, menacé et contraint des femmes pendant des années « pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite ». Il a plaidé non coupable des accusations.