Les flux musicaux de Diddy augmentent après son arrestation et son inculpation – World News

L’Associated Press – 23 septembre 2024 / 8h19 | Histoire: 508119

Photo de Mark Von Holden/Invision/AP, dossier DOSSIER – Sean Combs arrive au gala pré-Grammy et au salut aux icônes de l’industrie à l’hôtel Beverly Hilton le samedi 25 janvier 2020, à Beverly Hills, en Californie.

Sean « Diddy » Combs son vaste catalogue musical a connu une forte augmentation des flux depuis son arrestation la semaine dernière et le descellement d’un acte d’accusation contre lui.

Sous ses nombreux surnoms musicaux — dont Diddy, Puff Daddy et P. Diddy — la société de données et d’analyses industrielles Luminate a déclaré que la musique du magnat a connu une augmentation moyenne de 18,3 % des flux à la demande au cours de la semaine de son arrestation par rapport à la semaine précédente.

Une augmentation du nombre de streaming à la suite d’une controverse n’est pas rare. Après un documentaire sur R. Kelly a accusé le chanteur de R&B d’inconduite sexuelle impliquant des femmes et des filles mineures, son les chiffres ont presque doublé.

Combs est accusé de trafic sexuel et de racket au niveau fédéral et l’acte d’accusation, qui détaille des allégations remontant à 2008, l’accuse d’avoir abusé, menacé et contraint des femmes pendant des années « pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite ». a plaidé non coupable aux accusations.