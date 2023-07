Les flux de musique pour 2023 ont atteint 1 000 milliards de dollars en un temps record

La musique non anglophone est-elle l’avenir de l’industrie de la musique ? Peut-être.

L’industrie mondiale de la musique a dépassé 1 billion de flux au rythme le plus rapide jamais enregistré au cours d’une année civile, a révélé le rapport de mi-année 2023 de Luminate. Le nombre a été atteint en trois mois, un mois complet plus vite qu’en 2022.

Les flux mondiaux ont également augmenté de 30,8 % par rapport à l’année dernière, ce qui reflète un marché de la musique de plus en plus international.

De plus, Luminate a constaté que deux sur cinq – ou 40% – des auditeurs de musique américains apprécient la musique dans une langue autre que l’anglais. Et 69 % des auditeurs de musique américains apprécient la musique d’artistes originaires de l’extérieur des États-Unis.

Selon le rapport, l’espagnol, le français, le japonais, le coréen, l’italien, l’allemand et l’arabe sont les langues les plus populaires pour la musique non anglophone parmi les auditeurs de musique américains, avec les genres latins et la K-pop en tête.

« Plus précisément, nos données de streaming montrent que la musique en espagnol et en coréen est la plus populaire lorsque l’on regarde les 10 000 chansons les plus écoutées (audio et vidéo combinées) au cours du premier semestre 2023 », déclare Jaime Marconette, directeur principal de Luminate. perspectives musicales et relations avec l’industrie.

« De plus, la part de la musique en espagnol dans ce top 10 000 a augmenté de 3,6 % depuis 2021, tandis que la part de la musique en anglais a chuté de 4,2 % au cours de la même période », dit-il.

Cela se reflète dans le tableau des meilleurs albums de milieu d’année 2023 de Luminate, où l’album du printemps 2022 de Bad Bunny « Un Verano Sin Ti » bat toujours le top 10 un an plus tard (le tableau tient compte d’une combinaison de ventes d’albums, d’audio/visuel à la demande ventes et ventes de pistes numériques). Lorsque les « meilleurs albums » sont définis par les ventes physiques et numériques exclusivement, la K-pop domine, occupant six des 10 premières places.

« Les fans de K-pop sont, sans surprise, parmi les fans les plus enthousiastes à travers les formats physiques », déclare Marconette.

Luminate a constaté que les fans de K-pop sont 69 % plus susceptibles d’acheter du vinyle et 46 % plus susceptibles d’acheter des CD que l’auditeur de musique américain moyen au cours des 12 prochains mois. Un fan de K-pop sur quatre a acheté une cassette au cours des 12 derniers mois.

Musique pop